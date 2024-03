PopChar 10 - seit 1987 der Maßstab für Sonderzeichen und Schriftarten, jetzt neu in modernisierter Version

(press1) - PopChar 10 ist da - seit 1987 der Maßstab für Sonderzeichen und Schriftarten, jetzt neu in modernisierter Version



Perg, Österreich - 5. März 2024: ergonis veröffentlicht PopChar 10, ein bedeutendes Update für ein legendäres Stück Mac-Software, dessen Reise 1987 begann. Die neueste Version zeichnet sich durch eine umgestaltete Benutzeroberfläche aus, die ein reibungsloses Benutzererlebnis gewährleistet. ergonis unterstreicht hiermit kontinuierliches Engagement für Qualität und Innovation. Zur Feier der Veröffentlichung wird in den ersten zwei Wochen ein Rabatt von 20 % mit dem Gutscheincode "HELLO-POPCHAR-10" angeboten.



Thomas Reichenberger, CTO von ergonis, hebt die Bedeutung von PopChar 10 hervor: "PopChar 10 ist mehr als nur eine Software. Es verbessert die Art und Weise, wie Profis aus allen Branchen mit Schriftzeichen und Schriftarten arbeiten. Diese Version steht für unser Engagement für Innovation und Qualität und macht den Zugang zu Sonderzeichen einfacher und intuitiver als je zuvor. Dieses Update ist auch die perfekte Grundlage für attraktive neue Funktionen, die noch kommen werden."



Von Legenden geschätzt

Auch Branchenpioniere erkennen die Stärke von PopChar. Steve Wozniak, Mitbegründer von Apple Inc. und eine Tech-Legende, teilt seine Erfahrungen: "Seit den Anfängen bin ich ein begeisterter Nutzer von PopChar. Es hat nicht nur meine Arbeitsweise verbessert, sondern ist auch unverzichtbar für alle, die sich intensiv mit Schriften, Typografie und Design auseinandersetzen." Von einem Mann, der die Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren, revolutioniert hat, spricht diese Empfehlung Bände.



Neu in PopChar

Eine verbesserte Benutzeroberfläche, die klassische Funktionalität mit moderner Ästhetik in Einklang bringt.

Eine verbesserte Lupenfunktion, die erweiterte Informationen und Tastenkürzel für Schriftzeichen bietet.

Neue Einfügemodi mit einem Klick, einschließlich Unterstützung für Swift-Code.

Spanische Sprachunterstützung, die die internationale Einsetzbarkeit des Tools erweitert.

Volle Kompatibilität mit Unicode 15.

Verbesserte Unterstützung des Dunkelmodus und volle Kompatibilität mit macOS Sonoma, um ein visuell angenehmes Erlebnis in allen Umgebungen zu gewährleisten.

PopChar ist seit Langem unverzichtbar für Designer, Übersetzer, Akademiker, Redakteure und alle, die häufig mit Sonderzeichen und Schriften arbeiten. Seitdem PopChar auf den frühesten 68000-Prozessoren des Macs lief, hat es sich an jede Mac-Generation angepasst. Es hat verschiedene Textverarbeitungsprogramme kommen und gehen sehen, und nur Microsoft Word und QuarkXpress, die bereits 1987 existierten, gibt es noch heute.PopChar 10 wird zu einem Preis von 34,99 $ für Neukunden angeboten, ist um 50 % ermäßigt für Kunden mit früheren Lizenzen und ist kostenlos für User, die ab dem 1. September 2023 gekauft haben.PopChar kann auf Basis von "Try before you buy" getestet und über den Link ergonis.com/popchar heruntergeladen werden.Ein aktuelles Medienkit mit Screenshots und Logos ist hier verfügbar PopChar ist eine vielfältige Zeichentabelle, die es enorm vereinfacht, Sonderzeichen und Symbole zu finden und einzufügen sowie das Beste aus Schriftarten herauszuholen. Die Anwendung erleichtert den direkten Zugriff auf Sonderzeichen durch eine unkomplizierte Ein-Klick-Einfügung. Eine Vorschau von Schriftarten und Beispielen ermöglichen ein präzises Design. Dank der Visualisierung von Tastaturkürzeln macht PopChar den kreativen Prozess noch effizienter, was es zu einem unentbehrlichen Werkzeug für Branchenprofis macht, die Wert auf Effizienz und Präzision legen. Für weitere Informationen und um die Vorteile von PopChar 10 zu entdecken, besuchen Sie die Website von ergonis KontaktAlice Rottmann (Marketingleitung)Linzerstraße 2, 4320 Perg, Österreichpress@ergonis.com###ergonis Software GmbHLinzerstraße 24320 PergÖsterreichGegründet im Jahr 2002, hat sich ergonis Software darauf spezialisiert, Tools zu entwickeln, die Produktivität und Effizienz sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Bereich steigern. Die Lösungen von ergonis sind darauf ausgerichtet, den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, und bieten intuitive, qualitativ hochwertige Tools, die sich an die individuellen Arbeitsweisen und Vorlieben ihrer Benutzer anpassen. Von einem Textexpander über die Anpassung von Tastaturkürzeln bis hin zur Verwaltung von Sonderzeichen widmet sich ergonis Software der Aufgabe, das Leben der Menschen zu vereinfachen und ihre Produktivität zu erhöhen.