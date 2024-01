Warum sind manche Unternehmen erfolgreicher als andere?

(press1) - 18. Januar 2024 - Erfolg im Geschäftsleben hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Qualität des Produkts oder der Dienstleistung, der Kundenzufriedenheit, der Mitarbeitermotivation, der Finanzierung und nicht zuletzt dem Standort und dem Marktumfeld.



Der Standort ist besonders wichtig für Unternehmen, die auf einen lokalen oder regionalen Markt angewiesen sind, wie zum Beispiel Einzelhändler, Gastronomen oder Handwerker. Aber auch für Unternehmen, die online oder überregional agieren, kann der Standort einen Einfluss auf die Kosten, die Erreichbarkeit und das Image haben.



Um die Standortqualität bewerten zu können, braucht man eine fundierte Markt- und Standortanalyse, die alle relevanten Daten berücksichtigt. Doch wie kommt man an diese Daten? Und wie wertet man sie aus?



Hier kommt smartspot ins Spiel. smartspot ist ein Online-Tool zur Markt- und Standortanalyse, entwickelt von gb consite, einem führenden Anbieter von Geomarketing-Lösungen, das auf der Plattform smartaxxess integriert ist.



smartaxxess bietet Gründern und jungen Unternehmen eine Plattform für die Entwicklung und Optimierung eines Geschäftskonzepts inklusive einer Erfolgsprognose. In der digitalen Unternehmensakte sind alle Informationen, Daten und Nachweise sowie eine digitale Unterschrift hinterlegt, die von allen angeschlossenen Partnern akzeptiert wird. Hinzu kommen Analyse-Tools wie Persönlichkeitsanalyse, Bonitätsanalyse sowie die Markt- und Standortanalyse smartspot.



Auf Knopfdruck liefert smartspot alle Informationen, die man für eine Umsatzplanung und die Festlegung des Standorts benötigt: Daten zu Demografie, Kaufkraft, Konsumverhalten, Wettbewerb sowohl für B-to-B- als auch B-to-C-Geschäftsmodelle. Aus der umfassenden Geo-Datenbank werden nach dem Kunden-Profiling die passenden Parameter ausgewählt und in Scores umgerechnet, die das Marktpotenzial anzeigen.



smartspot basiert auf der neuen Geomarketing-Plattform GeoSpot!, konzipiert von Malte Geschwinder, Geschäftsführer von gb consite. Die Auswertung ist an die Bedürfnisse von jungen, kleinen Unternehmen und Gründern angepasst. Alle Informationen werden über eine API-Schnittstelle direkt in die Unternehmensplanung der digitalen Akte übertragen und ausgewertet.



Erfahrene Berater begleiten die Gründer und jungen Unternehmen bei der Planung und Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle.



Dr. Kai Flehmig-Pichlmaier, Gründer und Chief Executive Officer (CEO) smartaxxess Group, freut sich: "Die standardisierten Auswertungen von gb consite helfen unseren Unternehmern enorm bei der Suche nach dem richtigen Standort. Nur so kann das Business Planning plausibel und glaubhaft erstellt werden."



Mit smartaxxess bieten sich Gründern und Unternehmern nachhaltige Vorteile in der Entwicklung und Optimierung ihres Geschäftskonzeptes. Sie können ihren Erfolg messen und mit Hilfe modernster Technologie und professioneller Beratung auch steuern.



Informationen zur Geomarketing-Plattform GeoSpot!: https://www.geospot.de/



Informationen zu smartspot: https://www.smartaxxess.de/smartspot/

gb consite GmbH

Mittenheimer Straße 58 58

85764 Oberschleißheim

Deutschland



Dipl.-Geogr. Marjana Vollbach

089309052978

marjana.vollbach@gbconsite.de

www.geospot.de/



Über gb consite GmbH



Das Unternehmen mit Sitz in Oberschleißheim bei München ist führend bei Standortanalysen, Routenoptimierung, innovativer Geomarketing und Logistik Software sowie qualitativ hochwertigen Geomarketing-Daten. Die Spezialisten in der kombinierten Verarbeitung standortbezogener Informationen schaffen mit ihren Geomarketing und Logistik Systemen die Grundlage für präzisere und schnellere unternehmerische Entscheidungen.

Kernprodukte der gb consite:

- Die Geomarketing-Software GeoSpot! für Standortanalyse, Standortplanung und Gebietsplanung.

Kunden: Franchise-Systeme, Filialisten, Vertriebs-Organisationen.

- Die MultiRoute-Produktfamilie mit Logistik-Lösungen für Routenplanung und Tourenoptimierung über Zustellplanung bis hin zur Optimierung der gesamten Fahrzeugflotte bei komplexen Lieferprozessen.

Kunden: Kurierdienste, Außendienst-Organisationen, Zeitungsverlage.

- Die Datenplattform www.filialstandorte.de mit top-aktuellen und qualitativ hochwertigen Adressdaten von Filialen im deutschen Einzelhandel und vielen weiteren Branchen (z.B. Systemgastronomie, Autohandel).

Kunden: Marktforscher, Direktmarketing, Filialunternehmen

