Crowdfunding-Kampagne von Reportagen.de

(press1) Hamburg 10.10.2023 Das journalistische Selbstvermarktungsportal Reportagen.de hat auf Startnext.de eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ziel ist es, die Fertigstellung der Plattform zu finanzieren und weitere Unterstützer zu gewinnen. Reportagen.de wird nach dem Relaunch allen freien Journalisten neuartige Möglichkeiten der Selbstvermarktung bieten und damit den Berufstand unterstützen. Geplant sind unter anderem Online-Exposés für Verlage, eine Expertise-Datenbank für die Auftragsvermittlung, Zweit- und Drittverwertungsangebote sowie der Artikel-Direktverkauf an interessierte Leser und Leserinnen.



Die Medienlandschaft befindet sich in einer disruptiven Phase. Printkrise und KI-Generatoren erschweren die journalistische Arbeit. Viele Autoren, Journalisten und Fotoreporter suchen zusätzliche Vermarktungsmöglichkeiten. Reportagen.de ist ein spendenfinanzierter Match-Maker der dabei helfen wird, neue Kunden und Einnahmen zu generieren.



Reportagen.de benötigt nach eigenen Informationen mindestens 9.000,00 Euro zur Implementierung der letzten Features. Der Betreiber der Webseite hat eine UG gegründet, für die in einem zweiten Schritt die Gemeinnützigkeit beantragt werden soll. Reportagen.de wird selber keine Rechnungen stellen oder Umsätze generieren. Verhandlungen werden direkt zwischen den Usern (Verlage, Unternehmen, Bildungsträger, Online-Medien usw.) und den Autoren geführt. Wenn möglich, wird das Portal komplett spendenfinanziert. Möglich wäre auch die Finanzierung über Werbung, Linkpartner und Sponsoren. Interessen werden gebeten Kontakt aufzunehmen.



Weitere Informationen zur Crowdfunding-Kampagne finden Sie unter dem folgenden Link:



https://www.startnext.com/reportagende-medienportal



SO SOLL ES GEHEN: Registrieren Sie sich kostenlos bei Reportagen.de. Geben Sie dann Ihre Spezialgebiete und Fähigkeiten ein, um Aufträge zu erhalten. Laden Sie Exposés hoch, um neue Themen anzubieten oder verkaufen Sie fertige Artikel direkt über unsere Plattform zu selbstgewählten Preisen an interessierte Leser und/oder Verlage. Auch Zweit- und Drittverwertungen sind somit möglich.



Die KONDITIONEN: Reportagen.de fungiert als "Match-Maker". Alle Verhandlungen werden direkt zwischen den Kunden (Verlagen, Unternehmen, Bildungsträger usw.) und den registrierten Autoren ablaufen. Wenn möglich, wird das Portal komplett Spendenfinanziert. Im Erfolgsfall erbitten wir einen Honoraranteil von 10-20% von jedem vermittelten Auftrag als Spende.



Reportagen.de bietet Journalisten und Fotografen ZUSÄTZLICHE VERMARKTUNGSCHANCEN. Gemeinsame Projekte zwischen Autoren und Fotografen werden ermöglicht. Fotografen und Journalisten profitieren im Portal voneinander.



Wenn die Finanzierungsphase gelingt, werden wir folgende Elemente implementieren:



--> Direkt mit interessierten Kunden verhandeln und direkt beliefern

--> eigene Preise und Honorare festlegen

--> neue Auftraggeber durch die Expert*innen-Datenbank finden.

--> Exposés anbieten

--> Fertige Artikel an interessierte Leser*innen direkt verkaufen

-- > Zweitverwertungen als zusätzliche Einnahmequelle

--> Eigene Verwaltung zum editieren, redigieren, löschen und hinzufügen von Themen

--> eigenes Profil in der Experten-Datenbank für Aufträge anlegen



SO KÖNNEN SIE SOFORT MITMACHEN:

Derzeit ist die Entwicklung des Portals noch nicht abgeschlossen. Sie können sich aber bereits registrieren und erhalten eine Mail, sobald die ersten Features implementiert wurden



GEMEINSAM STÄRKER SEIN! - VERMARKTUNG VON CONTENT ALS TEAMWORK!



Als EXTERNES MEDIENBÜRO führen wir bei Bedarf mehrere Journalisten zu einem Team zusammen, welches dann gemeinsam im Auftrag der Kunden Content produziert. Reportagen.de übernimmt Tätigkeiten von Redaktion und Projektmanagement. Registrierte Freelancer erhalten Aufträge für Text, Layout, Fotografie oder Entwicklung.



Ziel ist es jetzt, die Plattform Reportasgen.de komplett zu erneuern. Sie soll als Match-Maker Aufträge generieren, ohne daran selber zu verdienen. Bei Gelingen eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten!

