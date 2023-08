Event- und Ticketing-Plattform Eventfrog setzt neu auf Künstliche Intelligenz

(press1) 3. August 2023 - Die innovative Event- und Ticketing-Plattform Eventfrog lanciert Eventfrog AI in Form eines neuen, KI-basierten Features. Mit der Anwendung von KI macht sich die Plattform den technologischen Fortschritt zunutze und bringt ihn ihren Veranstalter:innen näher. Das junge Unternehmen ist bekannt für seinen revolutionären Ansatz, kostenloses Ticketing anzubieten und wurde dafür bereits mehrfach mit Innovations-Awards ausgezeichnet.



Der Nutzen von Eventfrog AI für Veranstalter:innen

KI-basierte Features sollen Veranstalter:innen die digitale Eventorganisation erleichtern und ihnen zu einer besseren Onlinepräsenz verhelfen, die heutzutage essenziell ist. Das erste Feature stellt einen weiteren Baustein des automatischen Eventmarketings dar, das die Plattform anbietet und treibt die Suchmaschinenoptimierung sowie die Gewinnung von Reichweite voran, indem es optimierte Kurzbeschreibungen für Events generiert. Mike Müller, Gründer und CTO: «Unsere Plattform wird von Veranstalter:innen von kleinen und mittelgro?en Event genutzt. Ihr Kerngeschäft ist das Ausrichten der Veranstaltungen. Mit Eventfrog können sie ihre Events digital und professionell aufziehen, ohne Expert:innen für Marketing oder KI werden zu müssen.»



Unternehmen positioniert sich weiter als Innovationstreiber

Eventfrogs propagiertes Unternehmensziel ist es, die Eventbranche zu revolutionieren. Dazu gehört der Do-it-yourself-Ansatz für Veranstalter:innen jeder Eventgrö?e und das kostenlose Ticketing, das eine digitale und professionelle Eventorganisation ermöglicht. In diesem Sinne erhielt die Plattform bereits 2018 die Zertifizierung von Innosuisse, der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung. Seit 2021 fördert die Agentur auch die Zusammenarbeit von Eventfrog und der Hochschule Luzern im Bereich Machine Learning. Im wissenschaftsbasierten Projekt entwickelt das Team verschiedene Modelle und trainiert sie, um die Datenqualität zu verbessern. Was sich im ersten Moment abstrakt anhört, bringt allen Eventfrog-Nutzer:innen, darunter Veranstaltende und Ticketkäufer:innen, einen konkreten Mehrwert.



Neue Technologien bringen die Plattform weiter

Die neue Funktion ist für das Unternehmen erst der Start, denn geplant sind weitere KI-basierte Features. Veranstalter:innen dürfen sich auf automatische Empfehlungen für einen optimal online vertretenen Event freuen. Damit soll das Eventmarketing auf eine neue Stufe gehoben und die Vorschläge für Werbemöglichkeiten weiter ausgebaut werden. Ticketkäufer:innen sollen in Zukunft noch einfacher die Events finden, die sie interessieren. In der App wird bereits mit Favoriten und Lieblingsrubriken gearbeitet. Diese Vorschläge werden künftig noch viel präziser. Die Plattform selbst profitiert von einer höheren Datenqualität: Bessere Events, weniger Duplikate oder Einträge, die gar keine Events sind.



Kontaktinformation:



Eventfrog AG

Herr Jonas Hufschmid

Neuhardstrasse 38

4600 Olten

Schweiz



https://eventfrog.de/

jonas.hufschmid@eventfrog.net

+41 62 206 77 02



Firmenportrait:

Die Eventfrog AG aus Olten ist eine innovative Event- und Ticketing-Plattform. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, die Ticketing-Branche zu revolutionieren: Vereine und kleinere sowie mittelgroßen Veranstaltende profitieren von der kostenlosen Digitalisierung ihrer Eventorganisation. Dazu gehört die einfache Veröffentlichung der Events als Kalendereintrag, der kostenlose Ticketverkauf auf der Plattform, günstige Werbemöglichkeiten und die Einlasskontrolle.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: