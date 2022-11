lixl: 3D Leuchten erzeugen unglaubliche Tiefe

(press1) - 16. November 2022 - Mit dreidimensionalem Licht schafft lixl als variables Lichtobjekt eindrucksvolle Effekte für das Zuhause. lixl besteht aus hochwertigen Materialien, die reparaturfreundlich ausgelegt sind. 200 Vorbestellungen aus der aktuell laufenden Crowdfunding-Kampagne ermöglichen jetzt die Produktion in der eigenen Manufaktur in Deutschland.



Ein faszinierendes Lichterlebnis erzeugt lixl mit atemberaubende Effekten, welche die Blicke in den Bann ziehen. Aus Lichtpunkten entstehen Linien, die sich magisch in die Tiefe des Raums erstrecken und ein unvergleichliches Highlight schaffen. Aus der Verbindung hochwertiger Materialien und smarter Technologie entsteht ein wandelbares Lichtobjekt, das den Wünschen folgt und den Raum immer in die passende Lichtstimmung hüllt. Vernetzt mit anderen Geräten, lässt sich lixl über eine Smartphone-App steuern, in Smart-Home-Systeme integrieren oder mit Musik synchronisieren. Durch die offenen Schnittstellen lässt sich außerdem die Verbindung zu Computerspielen herstellen, damit die Beleuchtung auf Ereignisse in der Spielewelt reagiert und die Atmosphäre aus dem Spiel in den realen Raum überträgt.



Als Crowdfunding-Kampagne ist lixl gestartet, um Vorbestellungen von Unterstützern zu sammeln, welche den Start der Serienproduktion ermöglichen. Viele Lichtbegeisterte haben die Entwicklung im Vorfeld mitverfolgt und lixl bereits gespannt erwartet. So wurden in den ersten Stunden zahlreiche lixl vorbestellt. Die Kampagne hat jetzt den wichtigsten Meilenstein erreicht: Das Kampagnenziel von 50.000 EUR wurde überschritten. Die Unterstützer haben mit der Vorbestellung von fast 200 Leuchten dazu beigetragen, dass lixl in Produktion gehen kann. Die Kampagne auf Kickstarter läuft noch bis zum 01. Dezember 2022, wobei für die nächsten Vorbesteller aktuell noch die limitierten Angebote als "Super Early Bird" verfügbar sind [L1].



Für die ideale Integration in das Zuhause, zum Beispiel als Blickfang auf einem Lowboard im Wohnzimmer, zur Schaffung einer angenehmen Atmosphäre im Arbeitszimmer oder als visuelles Highlight im Gamingroom, ist lixl in drei unterschiedlichen Größen erhältlich. Diese reichen mit ca. 25 cm x 50 cm bei lixl 18 über ca. 50 cm x 50 cm bei lixl 36 bis hin zu ca. 75 cm x 50 cm bei lixl 54. Die Anzahl an Lichtlinien beträgt dabei in der kleinsten Variante 18, in der mittleren 36 und in der größten Variante 54. lixl lässt sich wie ein gerahmtes Bild dekorieren: Angelehnt an die Wand oder daran aufgehängt. In jedem Fall sorgt es für ein einzigartiges Lichterlebnis im Raum.



lixl wurde entwickelt von einem kleinen Team mit Leidenschaft für Licht. Alle Produkte werden vor Ort in der Manufaktur montiert, programmiert und getestet. Die einzelnen Komponenten entstehen in Zusammenarbeit mit Partnern, welche als Meister ihres Faches die hohe Produktqualität gewährleisten. Der Rahmen von lixl besteht aus dunkelgrau eloxiertem Aluminium welches durch Eckverbinder in mattem Schwarz ergänzt wird. Die verwendeten Materialien weisen einen hohen Recyclinganteil auf und sind zur einfachen Demontage ausgelegt. So kann auch im Fall einzelner defekter Komponenten eine einfache Reparatur erfolgen und die Freude an dem einzigartigem Lichterlebnis mit lixl besteht lange fort.



[L1] https://www.kickstarter.com/projects/lixl/lixl-impressive-3d-light



lixl Crowdfunding Video



Patrick Fomferra

lixl c/o vanory GmbH

Alter Schlachthof 27

76131 Karlsruhe | Deutschland

T +49 721 47035812

press@lixl.io

www.lixl.io



Seit 2019 fertigt vanory in seiner Leuchten-Manufaktur hochwertige, smarte Wohnraumleuchten mit besonderen Lichteffekten. Basis der Arbeit ist die wissenschaftliche Betrachtung von Licht und dessen Wirkung. Deren Kombination mit gestalterischen Aspekten, besonderen Materialien und leistungsfähiger Technik erzeugt Leuchten mit einem außergewöhnlichen Produkterlebnis. Für seine innovativen Produkte wurde das Team bereits innerhalb kurzer Zeit mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem "A´Design Award", dem "GERMAN DESIGN AWARD" und dem "Internationalen Designpreis Baden-Württemberg FOCUS OPEN". Aus Versuchen mit verschiedenen Lichttextilien und Lichtquellen entwickelten sich erste Prototypen, um Technologie, Materialien und Gestaltung ideal aufeinander abzustimmen. Mit lixl entsteht nun ein Lifestyle-Produkt, das innovative Technik und ausgewählte Materialien verbindet und erstmalig hochwertige Produkte aus der vanory Manufaktur einer großen Gruppe an Lichtliebhabern zugänglich macht.

