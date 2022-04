(press1) - 12. April 2022 - Stuttgart/München/Berlin, Deutschland - PAS Financial Advisory GmbH gab heute ihren Formwechsel und die Gründung der PAS Financial Advisory AG bekannt.



Gründer der FAS AG Ingo Weber etabliert gemeinsam mit Teams von der FAS AG mit der PAS Financial Advisory AG eines der größten unabhängigen Beratungshäuser für alle Themenstellungen entlang der CFO-Agenda.



Als Peter Leibfried und Ingo Weber ebenfalls Anfang April im Jahr 2000 die F.A.S. Financial & Accounting Services Aktiengesellschaft (heute: FAS AG bzw. WTS Advisory AG) sowie die Akademie für Internationale Rechnungslegung Prof. Dr. Peter Leibfried GmbH (heute: Akademie für internationale Rechnungslegung (AkiR) GmbH) gründeten, dachten Sie sicherlich nicht an eine Disruption der Beratungsindustrie. Sondern es waren zwei junge, hoch motivierte und innovative Manager der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Andersen, die den Wunsch hatten, sich mit den Themen IAS (heute: IFRS) und US-GAAP selbständig zu machen. Bald darauf konnten sie auch Jürgen Diehm als Employee No. 1 für das Team gewinnen.



Mehr als 20 Jahre später - Peter Leibfried ist inzwischen Professor an der HSG in St. Gallen, Ingo Weber Geschäftsführender Gesellschafter eine Beteiligungsgesellschaft - erfährt die Consulting-Industrie tatsächlich eine massive Disruption. Pure Tech-Player wie Celonis substituieren ganzheitlich die manuelle Tätigkeit von Beratern und tech-enabled Service-Provider wie AskBrian oder KUNO.io führen zu einer deutlichen Reduzierung des Personaleinsatzes.



Aber nicht nur die Technologie ebnet den Weg für eine Umwälzung der Beraterbranche. Auch die Unternehmenskultur bietet einen massiven Hebel, um sich als Beratungsgesellschaft erfolgreich neben den alteingesessenen Playern zu etablieren und die besten Köpfe anzuziehen. Und genau dies war einer der Haupttreiber für die Gründung der PAS Financial Advisory AG. Dabei steht PAS für People, Advisory und Solutions, also Menschen, Beratung und Lösungen. Ganz bewusst haben wir dabei die Menschen an erster Stelle gesetzt, um deren Bedeutung für die PAS Financial Advisory AG sowohl als Team-Mitglieder als auch für unseren Mandanten in den Vordergrund zu stellen. Nur mit einem großartigen Team mit echter Begeisterung sowie einer offenen und gemeinschaftlichen Unternehmenskultur lassen sich heutzutage die Top-Player für eine Beratung gewinnen.



Beratung bietet die PAS Financial Advisory AG in den Bereichen Financial Reporting, rund um die Bilanzierung insb. am Kapitalmarkt, im Finance Optimization mit der Optimierung von Strukturen und Prozessen im Finanzbereich sowie im Transaction Advisory mit Unterstützung bei Unternehmenstransaktionen sowie Bewertungen. Last but not least bieten wir für unsere Mandanten auch (Software-)Lösungen für den Finanzbereich bzw. der Beratung bei der Implementierung von ERP-Systemen (z.B. D365, Workday) oder CPM-Systemen (z.B. LucaNet).



Der Vorstand der neuen AG besteht aus den IFRS- und IPO-Experten Markus Groß und Fabian Grigo sowie aus dem renommierten LucaNet-Berater Thomas Kuhnert. Ingo Weber übernimmt den Vorsitz des Aufsichtsrats, der durch das Kapitalmarkturgestein Prof. Dr. Wolfgang Blättchen, Gründer und Geschäftsführer der Blättchen Financial Advisory GmbH, und Prof. Peter Preuss, Gründer und Geschäftsführer der People Consolidated GmbH und Professor für Wirtschaftsinformatik an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management komplettiert wird.



Zusammen mit ihrer Schwestergesellschaft für das moderne Outsourcing von Finanzbuchhaltung und Lohn- und Gehaltsabrechnung bildet die PAS zukünftig mit über 100 Mitarbeitern eines der größten unabhängigen und inhabergeführten Beratungshäuser entlang der CFO-Agenda und ist bereit für die kulturelle Disruption der Beratungsindustrie.



Über PAS

Die PAS ist eines der größten unabhängigen und inhabergeführten Beratungshäuser entlang der CFO-Agenda. Bei uns haben sich fachlich herausragende Persönlichkeiten in einem innovativen und dynamischen Beratungsunternehmen zusammengefunden, das seine Mandanten auf dem Weg zu einem modernen Finanz- und Rechnungswesen begleitet. Wir kombinieren fachliche und prozessuale Expertise in den Bereichen nationale und internationale Rechnungslegung, Transactions, Corporate Performance Management und moderner Finanzbuchhaltung mit technischer Expertise und Digitalisierungskompetenz.

Den entscheidenden Unterschied macht bei uns das einzigartige PAS Team! Wir lieben was wir tun, haben Spaß an der gemeinsamen Arbeit und davon profitieren auch unsere Mandanten: Fachliche Exzellenz und Erfahrung, gepaart mit dem notwendigen Pragmatismus und viel Engagement und Leidenschaft.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und beschäftigt darüber hinaus Teams in München, Frankfurt, Düsseldorf und Berlin.



