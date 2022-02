Smartphone-Führerschein für Kids & Medienkompetente Eltern

(press1) - 2. Februar 2022 - COOLE KIDS SMART IM NETZ



DAS WORKBOOK FÜR MEHR SICHERHEIT IM INTERNET



Wenn sich das Kind mit dem Smartphone auf sein Zimmer zurückzieht, fühlen sich viele Eltern ohnmächtig. Was passiert wohl hinter der geschlossenen Tür? Was geht online vor sich? Cybermobbing, Sexting, Cybergrooming.



Das alles sind reale Gefahren, die im Netz lauern und vor denen Eltern ihre Kinder beschützen möchten.



Die Gründer*innen von #MiNaGo e.V. haben deshalb ein interaktives Workbook für mehr Sicherheit im Internet entwickelt.



Das Buch vermittelt den achtsamen Umgang mit sozialen Netzwerken und führt nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern und Lehrer*innen spielerisch an alle relevanten Themen aus dem Kosmos der Online-Medien heran.



Durch unterhaltsame Übungen, coole Mitmachseiten, spannende Challenges und informative Texte lernen Erwachsene und Kinder gemeinsam, worauf beim Umgang mit den sozialen Medien zu achten ist.



Erhältlich bei Amazon und unter www.minago.net



UVP: 14,95 ¤



Zusätzlich hat sich #MiNaGo für das Buchprojekt erfahrene Expert*innen mit an Board geholt. Unter anderem Anastasia Barner, Influencerin und Gründerin von FeMentor. Sie ist Botschafterin des Projektes und hat in ihrer Schulzeit selbst Cyber Mobbingerfahrungen gemacht. Ein Grund, warum sie weiter auf dieses Thema aufmerksam machen möchte.



Seit der Veröffentlichung Ende 2021 erfahren die #MiNaGo-Gründerinnen immer wieder, dass sie mit dem Buchprojekt einen Nerv getroffen haben. So wurde unter anderem die Telekom aufmerksam auf "Coole Kids smart im Netz" und wird das Buch anlässlich des "Safer Internet Day" am 8. Februar auf den Flyern für ihr firmeneigenes "Digital Schutzpaket" empfehlen.



#MiNaGo ist ein Projekt von Mirjam Jansen und Gosia Kollek. Die beiden Kölnerinnen haben eine gemeinsame Mission: Das Internet für Kinder und

Jugendliche ein Stückchen sicherer zu machen. Zu diesem Zweck haben sie den gemeinnützigen Verein #MiNaGo e.V. gegründet und bündeln ihr Expertinnenwissen als Social-Media-Managerin und Kommunikationsdesignerin. In Gemeinschaftsarbeit entstand mit "Coole Kids smart im Netz" ein interaktives Social Media Workbook, das Lehrer*innen, Eltern und Kindern mit Spaß und Leichtigkeit den richtigen Umgang mit den Sozialen Medien vermitteln soll. Das Projekt konnte dank der Spenden zahlreicher Unterstützer*innen im Rahmen einer Crowdfunding-Aktion realisiert werden. Als erfahrene Zweifach-Moms kennen Mirjam und Gosia die Herausforderungen der Kindermedienerziehung aus der eigenen Praxis.

