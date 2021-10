Softprom mit IT-Sicherheitsquartett bei der it-sa 2021 in Nürnberg

(press1) - 4. Oktober 2021 - Wien/Nürnberg - Softprom kehrt nach seinem Debüt 2019 zur it-sa zurück und bringt vier neue Anbieter und Lösungen zur größten IT-Security Messe Europas. In Halle 7, am Stand 417 präsentieren Softprom und seine Mitaussteller Ihre Lösungen.



Bereits weltweit erfolgreich im Einsatz, ist BrandShield nun auch in Deutschland verfügbar. BrandShield ist eine umfassende Lösung zum Schutz von Marken, die die Lücke zwischen Cybersicherheit, Marketing und dem Markenrecht schließt. Die robuste, patentierte KI-Technologie findet Markenverletzungen und Betrug auf Websites, sozialen Medien, Online-Werbeanzeigen, mobilen Apps und Marktplätzen. Erweitert um ein Team ausgewiesener Markenrechtsexperten geht Brandshield effizient gegen alle Bedrohungen vor.



Ekran System mit seiner Insider-Risiken Erkennung ist bereits eine etablierte Größe im Portfolio von Softprom, und bewährt sich auch bei deutschen Kunden. Neu ist die Ekran System® PAM-Lösung für die neue Normalität, sprich Mitarbeiter im Home Office mit Fernzugriff auf Unternehmensressourcen, die kritische Endpunkte sichert, Zugriffsanfragen und -berechtigungen granular steuert und die Compliance mit einem einzigen Endpunkt-Agent sicherstellt. Dabei ist es egal ob der Zugriff auf Daten in der Cloud oder Firmenservern erfolgt.



Als dritter Mitaussteller kommt mit RedSeal ein erfahrener Anbieter von Netzwerk-Monitoring an den Stand. Die Netzwerk-Cyber-Terrain-Analyseplattform von RedSeal erstellt dabei ein interaktives Modell der Netzwerkumgebung. Die in der Branche einzigartige RedSeal-Plattform kann Layer 2, 3, 4 und 7 modellieren und anhand anwendungsbasierter Richtlinien bewerten. Außerdem enthält es Endpunktinformationen aus mehreren Quellen. Darüber hinaus gibt der RedSeal Digital Resilience Score eine Messgröße für die Widerstandsfähigkeit des Netzwerks gegenüber Cyberangriffen und zeigt den Fortschritt im Laufe der Zeit.



Das Quartett komplett macht Infognito der mit seinen Lösungen Unternehmen bei der technischen Umsetzung der DSGVO und anderer Compliance-Richtlinien unterstützt. Die Data Masking Lösung von Infognito verhindert, dass sensible Daten an nicht-autorisiertes Personal innerhalb und außerhalb des Unternehmens gelangen. Infognito erkennt, klassifiziert und maskiert Daten vollautomatisch aufgrund von vorab definierten Regeln.



Gemeinsamen mit den vier Mitausstellern stellt das Softprom-Team die Lösungen im Zwei-Stunden Takt am Stand 7.417 (Halle 7) vor. Immer um 10:00, 12:00, 14:00 und 16:00 Uhr wird eine der Lösungen von Experten demonstriert. Weil Sicherheit für Softprom höchste Priorität hat, erhalten alle Zuhörer auf Wunsch FFP2-Masken sowie einen Phasenprüfer als kleines, praktisches Souvenir, das sich bereits 2019 großer Beliebtheit erfreute.





Besuchen Sie uns am Stand 7.417: https://www.youtube.com/watch?v=nNy9baPm0nw



SOFTPROM Distribution GmbH

Graben 19

1010 Wien

Österreich

www.softprom.com

austria@softprom.com



David Neubauer

Marketing Manager DACH

+43 670 401 6808

neubauer@softprom.com



SOFTPROM ist ein führender Value-Added-Distributor in Mittel- und Osteuropa sowie der GUS-Region, dem über 1000 Partner und mehr als 90 Anbieter vertrauen. Softprom wurde 1999 gegründet und ist heute in mehr als 30 Ländern aktiv.



Im DACH- und CEE-Raum liegt der Fokus auf IT- und ICS/SCADA/OT-Sicherheitslösungen technologisch führender Hersteller. SOFTPROM setzt dabei auf ein Cybersecurity-Portfolio aus Weltmarktführern und vielversprechenden Newcomern. Das in Wien ansässige Unternehmen bietet professionelle Beratung, Tests, Schulungen, Installation, Implementierung und technischen Support. www.softprom.com

