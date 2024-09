HAKA GmbH Oberflächentechnik & Gewindesicherung bietet kompetente Beratung und Alternativlösungen für 3M Scotch Grip 2510 und 2353 Produkte

Reichshof, 26.09.2024 - Die HAKA GmbH Oberflächentechnik & Gewindesicherung informierte schon ihre Kunden darüber, dass die Firma 3M ihre Beschichtungsprodukte Scotch Grip 2510 und Scotch Grip 2353 im Jahr 2023 vom Markt genommen hat. Als verlässlicher Partner in der Oberflächentechnik und Gewindesicherung bietet HAKA seitdem umfassende Beratung und geeignete Alternativprodukte (z.B. precote oder ND microspheres) an, um den reibungslosen Betrieb der betreffenden Kunden sicherzustellen.



Die Produkte Scotch Grip 2510 und 2353 von 3M waren über Jahre hinweg beliebte und weitverbreitete Lösungen für industrielle Anwendungen im Bereich der Beschichtung und Verklebung von Gewindeverbindungen. Durch die Marktrücknahme dieser Produkte stehen viele Unternehmen nun vor der Herausforderung, geeignete Alternativen zu finden. Die letzten produzierten Chargen werden zum letzen Quartal 2024 ihre Verfallsdatum erreichen. Die HAKA GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Kunden in dieser Übergangsphase nicht nur zu unterstützen, sondern ihnen maßgeschneiderte Alternativen für ihre individuellen Anforderungen anzubieten.



"Wir verstehen, dass die Marktrücknahme von 3M Scotch Grip 2510 und 2353 viele unserer Kunden betrifft. Deshalb bieten wir nicht nur kompetente Beratung, sondern auch leistungsfähige Ersatzprodukte, die den spezifischen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden," erklärt Herr Christian Kiewaldt, Geschäftsführer der HAKA GmbH.



Die Experten der HAKA GmbH stehen Ihnen zur Verfügung, um alle Fragen rund um Alternativprodukte, deren Anwendungsmöglichkeiten und technischen Spezifikationen zu beantworten. Gemeinsam mit Produktpartnern entwickelt HAKA passgenaue Lösungen, die höchste Qualität und Zuverlässigkeit garantieren.



Für weitere Informationen und eine individuelle Beratung wenden Sie sich bitte an das Team unter info@haka-gmbh.de.



Über HAKA GmbH Oberflächentechnik & Gewindesicherung

Die HAKA GmbH ist seit 1991 als führendes Unternehmen im Bereich der Gewindesicherung tätig. Mit innovativen Lösungen und einem hohen Qualitätsanspruch unterstützen wir unsere Kunden in den verschiedensten Branchen, von der Automobilindustrie bis hin zur Maschinenbau- und Elektroindustrie. Unser umfangreiches Produktportfolio und unser technisches Know-how ermöglichen es uns, maßgeschneiderte Lösungen für die Anforderungen unserer Kunden zu bieten.



Kontakt:

HAKA GmbH Oberflächentechnik & Gewindesicherung

Albert-Einstein-Str. 4, 51580 Reichshof-Wehnrath

Telefon: +49 2265 99 7 66

E-Mail: info@haka-gmbh.de

Website: www.haka-gmbh.de