Deutsches Startup bvents revolutioniert die Eventplanung

Was mit der frustrierenden Suche nach einer Location für den 30. Geburtstag begann, ist heute eine innovative Technologie-Plattform: Das deutsche Startup bvents (www.bvents.de) bringt mit seinem KI-gestützten "Smart Planning Agent" frischen Wind in die 31-Milliarden-Euro-schwere deutsche Eventbranche. Die Plattform verbindet Eventplaner mit verifizierten Dienstleistern und macht aus der oft tagelangen Suche nach der perfekten Location oder dem richtigen Caterer eine Sache von wenigen Minuten.



Von der persönlichen Frustration zur digitalen Lösung



"Wir standen vor der Herausforderung, meinen 30. Geburtstag zu planen und waren überrascht, wie schwer es ist, passende Locations oder Dienstleister zu finden", erklärt der bvents-Gründer Marcel Böttcher die Entstehungsgeschichte. "Statt Inspiration und Übersicht gab es endlose Google-Suchen, verstreute Informationen und am Ende viel Frust. Da wurde uns klar: Es braucht eine Plattform, die das besser kann."



Die Lösung: Eine digitale Plattform, die Eventplaner mit über tausend verifizierten Dienstleistern deutschlandweit verbindet - von exklusiven Eventlocations über erfahrene Caterer bis hin zu talentierten Fotografen und DJs.



KI und smarte Suche macht den Unterschied



Das Herzstück von bvents ist der "Smart Planning Agent" - eine KI-Technologie, die automatisiert personalisierte Vorschläge erstellt und in jedem Planungsschritt berät. "Während andere Plattformen nur Listen anzeigen, verstehen wir die individuellen Bedürfnisse unserer Nutzer und schlagen passende Lösungen vor", so das dreiköpfige Gründerteam.



Die Technologie analysiert Eventtyp, Budget, Standort und besondere Wünsche, um maßgeschneiderte Empfehlungen zu liefern. Was früher Tage dauerte, erledigt der Smart Planning Agent in Minuten. Die smarte vektorbasierte Suchtechnologie macht Event-Planung zum Vergnügen. Mit intuitiver Bedienung und präzisen Verfeinerungsoptionen finden Nutzer spielend leicht genau das, was sie suchen.



Qualität steht im Mittelpunkt



Anders als bei herkömmlichen Suchportalen setzt bvents auf strenge Qualitätssicherung: Alle Dienstleister werden sorgfältig geprüft und verifiziert. Ein transparentes Bewertungssystem mit echten Kundenbewertungen sorgt für Vertrauen. "Wir wollen nicht der größte, sondern der beste Marktplatz für Events sein", betont das Team.



bvents community



bvents bringt zwei Welten zusammen: Private Gastgeber planen hier Hochzeiten, Geburtstage und Familienfeiern, während Unternehmen ihre Weihnachtsfeiern, Produktlaunches und Firmenjubiläen organisieren. Die Community profitiert vom Austausch zwischen beiden Bereichen - private Kreativität inspiriert Geschäftsevents, professionelle Planung bereichert Privatfeiern.



Private Feiern mit Herz: Die bvents Community vereint Menschen, die besondere Momente schaffen wollen. Ob die Traumhochzeit im Schloss, der 50. Geburtstag im Familienkreis oder die Taufe im kleinen Rahmen - hier finden Gastgeber alles für unvergessliche private Anlässe. Von der intimen Dinnerparty bis zur großen Familienfeier plant die Community gemeinsam und teilt wertvolle Erfahrungen.



Geschäftserfolg durch perfekte Events: Unternehmen entdecken bvents als Partner für professionelle Anlässe. Die Weihnachtsfeier, die das Team zusammenschweißt. Die Produktpräsentation, die Kunden begeistert. Das Firmenjubiläum, das Geschichte schreibt. In der bvents Community tauschen sich Eventmanager, Geschäftsführer und Assistenzen über erfolgreiche Geschäftsevents aus und profitieren von bewährten Planungsstrategien.



Gemeinsam planen, gemeinsam feiern: "Unsere Community lebt vom Austausch", erklärt das bvents-Team. "Hier teilen erfahrene Gastgeber ihre Geheimtipps, Erstplaner erhalten Unterstützung und Dienstleister zeigen ihre besten Arbeiten. So entsteht ein Netzwerk, das jeden Anlass zum Erfolg macht."



Die Plattform verbindet dabei beide Welten: Private Gastgeber lernen von professionellen Eventplanern, während Unternehmen von kreativen Privatfeiern inspiriert werden. Diese einzigartige Mischung macht bvents zur ersten Adresse für alle, die Events planen - egal ob privat oder geschäftlich.



Markt mit enormem Potential



Der deutsche Eventmarkt umfasst jährlich rund 31 Milliarden Euro, ist aber erst zu weniger als 10 Prozent digitalisiert. "Hier liegt ein enormes Wachstumspotential", erklärt das bvents-Team. "Während man Autos auf mobile.de findet und Hotels auf booking.com bucht, gab es bisher keine vergleichbare Lösung für Events."



Die Plattform richtet sich sowohl an Privatpersonen, die Hochzeiten, Geburtstage, Familienfeiern oder andere private Anlässe planen, als auch an Unternehmen, die Firmenfeiern, Tagungen, Teamevents oder andere geschäftliche Veranstaltungen organisieren. Eine eigene Kategorie für Partys und Club-Events wird ebenfalls angeboten.



Expansion geplant



Nach dem erfolgreichen Start in Deutschland plant bvents die Expansion in die DACH-Region. "Österreich und die Schweiz sind unsere nächsten Ziele", verrät das Team.



Für Dienstleister bietet bvents verschiedene Pakete - von kostenlosen Basis-Profilen bis hin zu Premium-Listings mit erweiterten Features und Marketingunterstützung.



Über bvents



bvents wurde 2024 von einem dreiköpfigen Team in Deutschland gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, private und geschäftliche Events einfacher planbar zu machen und Anbieter sichtbarer. Die Plattform kombiniert moderne KI-Technologie mit einem ganzheitlichen Ansatz für die Eventplanung. Alle Dienstleister werden verifiziert und durch ein transparentes Bewertungssystem bewertet.



Weitere Informationen: bvents.de



