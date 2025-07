Beratungshaus cbs feiert 30-Jahre-Jubiläum

(press1) - Festlicher Abend mit Kunden und achte Auflage der Kundenmesse ONE.CON am 9./10. Juli.



Heidelberg, 01. Juli 2025 - 30 Jahre cbs Corporate Business Solutions - der Berater der Weltmarktführer und Spezialist für globale Business Transformationen feiert Jubiläum. Das Unternehmen hat sich vom Start-up zum führenden Beratungsunternehmen mit 1.700 Mitarbeitenden, weltweiter Präsenz und ganzheitlichem Portfolio entwickelt. Gefeiert wird das Jubiläum mit einem festlichen Abend mit Kunden, Partnern und weiteren geladenen Gästen am 8. Juli im Heidelberg Congress Center, Motto: "Back to the Future - An Evening with cbs". Am folgenden Tag startet die jährliche Kundenmesse ONE.CON mit 30 Best-Practice-Vorträgen aus der SAP Industry Community.



Vor drei Jahrzehnten startete das Unternehmen unter dem sprechenden Namen cbs Corporate Business Solutions, der die Gründungsidee "Unternehmensweite Geschäftslösungen" seither transportiert.



cbs entwickelte sich organisch und kontinuierlich; die spezielle Unternehmenskultur, getragen von einem starken Miteinander, blieb erhalten. Viele Berater und Beraterinnen starteten als Trainees und entwickelten sich im Laufe der Jahre zu Führungskräften, weil sie von der Vision überzeugt sind. "Die Gründungsidee trägt uns seit 30 Jahren", hebt CEO Rainer Wittwen hervor.



"Es war uns immer wichtiger, Bedeutendes und Werthaltiges für unsere Kunden zu schaffen, als selbst bedeutend zu sein. Wir wollten einfach zu den Besten zählen - das treibt uns bis heute an", ergänzt Wittwen.



cbs erreicht bedeutende Größe im internationalen Beratungsmarkt



Im Jahr 2005 wurde cbs ein Teil des Dortmunder IT-Dienstleisters Materna GmbH, ein Meilenstein auf dem Weg zu beschleunigtem Wachstum, zur Gründung neuer Niederlassungen und weiteren Internationalisierung. cbs vertritt seitdem als eigenständig geführte Unternehmung die Beratungs- und SAP-Kompetenz in der Materna Gruppe.



cbs hat inzwischen eine signifikante Größe im Beratungsmarkt erreicht und wird als starke Marke für globale Business Transformationen bei Industriekunden wahrgenommen: "Heute arbeiten wir für die beeindruckendsten Unternehmen der Welt. Außergewöhnlich erfolgreiche, hochinnovative Weltmarktführer, mit denen wir viel gemeinsam haben", betont Geschäftsführer Holger Scheel.



ONE.CON als Treffen der SAP Industry Community



Genau diese Kunden lädt cbs am 9. und 10. Juli ein zu einer neuen Auflage seines Kundenkongresses. Auf der ONE.CON treffen sich Weltmarktführer und Hidden Champions der produzierenden Industrie zum exklusiven Erfahrungsaustausch. Als bewährte Networking-Plattform bringt die ONE.CON die führenden Köpfe und Gestalter von IT-gestützten Business Transformationen, die CIOs, IT- und SAP-Verantwortlichen von globalen Industrieunternehmen zusammen. Sie zeigen reale Innovationsprojekte aus ihren Unternehmen.



Insgesamt erwarten die Teilnehmenden mehr als 30 Best-Practice-Vorträge in fünf verschiedenen Tracks. Motto der Veranstaltung: "Maximizing Transformation Impact in Challenging Times." Unter den Speakern sind Vertreter von Firmen wie etwa Miele, Boehringer Ingelheim, Giesecke & Devrient, Stada, Krones, Voith, SFS und ABB. Die ONE.CON findet zum zweiten Mal im neuen Heidelberg Congress Center statt, am Hauptbahnhof der Universitätsstadt.



Am 8. Juli wartet auf geladene Gäste ein besonderes Highlight: "Back to the future - An evening with cbs" - unter diesem Motto wird das Unternehmen sein Jubiläum am 8. Juli im Heidelberg Congress Center feiern - gemeinsam mit Wegbegleitern, Kunden und Partnern. Dieser festliche Jubiläums-Abend wird die Gäste mitnehmen auf eine Zeitreise durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von cbs. CEO Rainer Wittwen: "Wir freuen uns jetzt schon auf einen unvergesslichen Abend mit besonderen Gästen und spannenden Einblicken in die Entwicklungen, die cbs über die Jahre geprägt haben."



cbs ist der Berater der Weltmarktführer. Wir sind der Experte für globale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen mit SAP und marktführenden Cloud-Technologien. Im Jahr 2025 feiert cbs 30-jähriges Firmenjubiläum.



Wir arbeiten für innovative und wachstumsstarke Industrieunternehmen aus Maschinen- und Anlagenbau, Automotive, Pharma, Chemie und Life Science: 70 Prozent dieser Global Player aus der DACH-Region vertrauen uns.



cbs ist Spezialist für wertgetriebene, IT-gestützte Business Transformationen mit Fokus auf SAP. Durch eine einzigartige Kombination aus Beratung und softwarebasierten Transformationslösungen bieten wir FAST-VALUE-Ansätze, die das Projektgeschäft revolutionieren und innovative Unternehmenslösungen in einem Bruchteil der Zeit liefern.



cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 1.700 Mitarbeitende an 40 Standorten weltweit. Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Zentren sowie einem starken Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Kundenlösungen rund um den Globus.



