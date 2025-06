Christian Florschütz: Interim Manager des Jahres 2025

(press1) - Wegbereiter für zukunftsfähige Unternehmen in DACH



Salzburg / München, 25. Juni 2025 - Unternehmen stehen vor einem fundamentalen Wandel: geopolitische Spannungen, Lieferkettenrisiken, steigende ESG-Anforderungen und der disruptive Einsatz von KI-Technologien verlangen nach Führungspersönlichkeiten mit klarem Kompass und operativer Umsetzungskraft. Christian Florschütz, frisch ausgezeichnet als "Interim Manager des Jahres 2025", steht exemplarisch für diese neue Generation von Transformationsverantwortlichen im deutschsprachigen Raum.



Florschütz begleitet Unternehmen als Interim Executive für Kundenservice, Nachhaltigkeit (ESG) und Transformation, mit einer klaren Mission: Customer Service als Werttreiber etablieren, operative Exzellenz schaffen und ESG von der Theorie in die Umsetzung bringen.



"Wir sehen aktuell eine Renaissance des Interim Managements - aber nicht als Krisenfeuerwehr, sondern als strategische Ressource für echte Transformation", so Florschütz.



Klarer wirtschaftlicher Mehrwert statt Symbolpolitik



Während viele Unternehmen ESG noch immer als regulatorisches Übel sehen, setzt Florschütz auf verzahnte ESG- und Kundenservice-Konzepte, die unmittelbar wertschöpfend wirken - sowohl für Kunden als auch für Investoren. Seine Projekte zeigen: Wer Nachhaltigkeit richtig operationalisiert, verbessert zugleich Servicequalität, Kundenbindung und Kostenstruktur.



Erfolgsfaktor: Schnelle Integration, klare Ergebnisse



Mit über 20 Jahren Erfahrung in Konzern- und Mittelstandsprojekten (u.a. MediaMarktSaturn, Contipark, DK Household) bringt Florschütz nicht nur methodisches Wissen, sondern vor allem Hands-on-Kompetenz in kritischen Übergangsphasen mit. Seine Einsätze zeichnen sich durch kurze Anlaufzeiten, starke Teamsynergien und belastbare Ergebnisse aus - dokumentiert durch KPIs wie +18% NPS, -27% Bearbeitungszeit und +11% Umsatzbeitrag durch Service Units.



Eine Stimme aus der Praxis - für die Praxis



Florschütz ist nicht nur Macher, sondern auch Impulsgeber für die Branche:



Er wirkt aktiv in Fachgremien wie der DÖIM (Dachorganisation Österreichisches Interim Management) mit, spricht auf Konferenzen wie der DDIM.regional München oder dem DÖIM Interim-Treffen Wien und teilt seine Perspektiven regelmäßig über Fachbeiträge, Studien und Social-Media-Kanäle.



Interim Management 2025: Vom Lückenfüller zum Transformationspartner



Christian Florschütz steht für einen modernen Interim-Ansatz, bei dem temporäre Führung nicht nur überbrückt, sondern entwickelt:



"Wir brauchen Interim Manager nicht nur als Troubleshooter, sondern als Brückenbauer - zwischen Vision und Umsetzung, zwischen ESG und Effizienz, zwischen Kundenfokus und KI."



Sein Ansatz: Nachhaltiger Unternehmenserfolg entsteht dann, wenn Strategie und Umsetzung konsequent verzahnt werden - mit externem Know-how, das Wirkung zeigt.



Über Christian Florschütz:



Christian Florschütz ist Diplom-Betriebswirt, zertifizierter ESG- und KI-Experte sowie Interim Executive mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in Service- und Transformationsprojekten. Seine Schwerpunkte: Customer Service Excellence, ESG Operationalisierung und skalierbare Geschäftsmodelle in Übergangsphasen. 2025 wurde er von der DÖIM als "Interim Manager des Jahres" ausgezeichnet.



Kontakt



Florschuetz Consulting

Christian Florschütz

Fürstenweg 12

83395 Freilassing

+491702957057

kontakt@florschuetz-consulting.de

https://florschuetz-consulting.de

