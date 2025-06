Kostenfreier Service zur Bewertung der Identitätssicherheitslage

(press1) - 10. Juni 2025 - KI-basierte Erkennung: Risikoanalyse deckt verborgene Angriffspfade auf und erstellt Liste priorisierter Handlungsempfehlungen.



BeyondTrust, marktführender Cybersicherheitsanbieter beim Schutz privilegierter Zugriffswege, stellt den neuen Service "Identity Security Risk Assessment " vor. Mit der kostenlosen und unverbindlichen Risikoanalyse zur Aufdeckung von identitätsbezogenen Angriffsflächen lassen sich Risiken besser verstehen und Schwachstellen reduzieren. Damit unterstreicht BeyondTrust sein Engagement, Unternehmen weltweit zu unterstützen, identitätsbasierte Sicherheitsrisiken zu erkennen und Bedrohungen zu beheben.



Vielfältige und hochvernetzte Identitätslandschaften, die Cloud-, Hybrid- und On-Premises-Umgebungen umfassen, haben im Zusammenspiel mit einer starken Verbreitung von digitalen Identitäten, Konten und Berechtigungen dazu geführt, dass eine effektive Identitätssicherheit in den meisten Unternehmen unerreichbar wird. Moderne Arbeitsstrukturen basieren maßgeblich auf dem sicheren Einsatz digitaler Identitäten und sind gerade deshalb der am häufigsten ausgenutzte Angriffsvektor. Im vergangenen Jahr waren 90 Prozent der Organisationen von mindestens einer identitätsbasierten Sicherheitsverletzung betroffen (Marktstudie "Trends in Securing Digital Identities ").



Die neue Risikoanalyse "BeyondTrust Identity Security Risk Assessment" deckt verborgene Angriffspfade in der IT-Umgebung eines Unternehmens auf. Wichtige Aspekte der Identitätsinfrastruktur werden sorgfältig untersucht und mit den gewonnenen Erkenntnissen eine Liste priorisierter Maßnahmen für sicherheitsbezogene Entscheidungen generiert.



Wichtige Funktionen beim "Identity Security Risk Assessment":



- Schnelle Bereitstellung: Vernetzung mit Identitätslandschaften innerhalb einer Stunde - einschließlich Intrusion Detection and Prevention-Systemen (IdPs), Cloud-Plattformen, lokalen Active-Directory-Verzeichnisdiensten, Entra ID, Okta und Ping-Konfigurationen.



- Umfassende Analyse: Aufdeckung der gesamten identitätsbezogenen Angriffsfläche innerhalb von 24 Stunden aus der Perspektive eines Angreifers.



- Konkrete Handlungsempfehlungen: Zentrale Übersicht über ungenutzte Konten, identifizierte Identitäten mit hohem Risiko und verborgene Angriffspfade erleichtert eine qualifizierte Entscheidungsfindung.



"Unsere Zielsetzung ist der Schutz digitaler Identitäten, die intelligente Abwehr von Bedrohungen und die Bereitstellung dynamischer Zugriffsmöglichkeiten, um Unternehmen auf der ganzen Welt zu unterstützen und abzusichern", sagte Sam Elliott, SVP of Products bei BeyondTrust. "Es ist uns bewusst, dass vielen Unternehmen die Erfassung von Identitätsrisiken schwerfällt. Mit dem Identity Security Risk Assessment können Organisationen eine aktuelle Bewertung ihrer identitätsbezogenen Sicherheitsrisiken durchführen, potenzielle Gefahren besser verstehen und identifizieren - ohne finanzielle Kosten, die beim Einsatz anderer Dienste anfallen."



Die Risikobewertung der Identitätssicherheit basiert auf BeyondTrusts "Identity Security Insights". Die Enterprise-Sicherheitslösung aggregiert Identitätsdaten und setzt KI-basierte Erkennungsfunktionen ein, um versteckte Wege zu Berechtigungen und Identitätsschwachstellen aufzudecken. Mit dem kostenlosen Angebot ermöglicht BeyondTrust allen Unternehmen einen wertvollen Einblick in sicherheitsrelevante Zusammenhänge, um für eine widerstandsfähigere Cybersicherheitslandschaft zu sorgen.



Unternehmen können sich für das kostenlose Identity Security Risk Assessment anmelden unter: https://www.beyondtrust.com/de/products/identity-security-insights/assessment .



BeyondTrust ist marktführender Cybersicherheitsanbieter beim Schutz von Paths to Privilege. Unser identitätsbasierter Ansatz geht über die Sicherung von Privilegien und Zugriffen hinaus und bietet Organisationen die effektivste Lösung, um die gesamte Angriffsfläche digitaler Identitäten umfassend zu verwalten sowie externe und interne Bedrohungen abzuwehren.



BeyondTrust setzt neue Maßstäbe in der Weiterentwicklung der Identitätssicherheit, verhindert Sicherheitsverletzungen, begrenzt das Schadensrisiko von Angriffen und schafft eine erstklassige Nutzerfreundlichkeit sowie hohe Betriebseffizienz. Wir arbeiten in unserem globalen Partnernetzwerk mit über 20.000 Kunden zusammen, zu denen 75 Prozent der Fortune-100-Unternehmen zählen.



