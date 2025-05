partimus GmbH wird offizieller Proxmox Hosting Partner in Deutschland

(press1) - Private-Cloud-Lösungen mit Proxmox VE - DSGVO-konform, leistungsstark, Open-Source und vollständig "Made in Germany"



Limburg an der Lahn, 13. Mai 2025 - Die partimus GmbH, Teil der primeLine Unternehmensgruppe, ist ab sofort offizieller Proxmox Hosting Partner der Proxmox Server Solutions GmbH. Damit baut partimus ihr Angebot an zuverlässigen und skalierbaren Cloud-Infrastrukturen im B2B Umfeld konsequent weiter aus.



Unternehmen können sich bei partimus individuelle Proxmox VE Single-Node Server und Cluster als Basis für eine eigene Proxmox VE Private Cloud online zusammenstellen. Persönliche Beratung durch zertifizierte Proxmox Experten inklusive. Das Hosting der Systeme wird im ISO 27001- und Tier 3- zertifizierten Rechenzentrum von partimus in Limburg bereitgestellt. Hohe Sicherheitsstandards, Redundanzen und Backupsysteme sorgen für einen hochverfügbaren Betrieb.



Ein besonderer Mehrwert: Die primeLine Solutions GmbH, Schwesterfirma der partimus GmbH und langjähriger Proxmox Gold Partner, bringt ihre umfangreiche Expertise sowie individuell gefertigte Markenhardware in das Hosting-Angebot ein.



"Mit der starken technischen Basis der primeLine Solutions war die Hosting-Partnerschaft mit Proxmox für uns der nächste logische Schritt", erklärt Marius Höhn, Senior Network Engineer bei partimus.



"Kunden bei partimus erhalten alle Leistungen aus einer Hand: Von Beratung über maßgeschneiderte Hardware, bis hin zu umfassenden Services. Schnell, professionell, zertifiziert und DSGVO konform - in Deutschland in dieser Form bisher einzigartig", ergänzt Petros Jossifidis, Geschäftsführer der partimus GmbH.



Zum Angebot zählen außerdem Proxmox Backup Server as a Service sowie eine umfangreiche Management-Konsole mit direktem IPMI-Zugriff.



Die Highlights im Überblick:



- Beratung, individuell gefertigte Premium Hardware und Service aus einer Hand



- Proxmox VE Private Cloud für die kosteneffiziente, skalierbare und hochverfügbare Enterprise-Virtualisierung Ihrer IT-Infrastruktur



- Intuitiver Online-Konfigurator für dedizierte Proxmox VE Server Hardware



- Proxmox Backup Server as a Service



- Umfangreiche Management-Konsole mit IPMI-Zugriff



- ISO 27001 & Tier 3 zertifiziertes Rechenzentrum in Deutschland



- DSGVO-konform, persönlicher Service und inhabergeführte Struktur



- Individuelle Server Hardware, per Express geliefert von der primeLine Solutions GmbH



- Nachhaltiger Betrieb durch Ökostrom und effiziente Kühlung



Weitere Informationen zum Proxmox VE Private Cloud Angebot der partimus GmbH finden Sie unter: https://partimus.com/leistungen/proxmox-ve-private-cloud/



Die partimus GmbH mit Sitz in Limburg an der Lahn ist auf sichere, skalierbare Cloud- und HostingLösungen für den Mittelstand spezialisiert. Als Teil der primeLine Unternehmensgruppe betreibt partimus ein eigenes Rechenzentrum in Deutschland und bietet individuelle IT-Infrastrukturlösungen mit Fokus auf Datenschutz, Nachhaltigkeit und persönlichem Service.



