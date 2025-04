Neue Methode revolutioniert, wie wir künftig Bitcoin sichern

(press1) - Für Hodler, die ihr digitales Vermögen vor Verlust, Diebstahl und Missbrauch schützen - ideal für Einzelpersonen, Familien und Unternehmen.



Stuttgart, 30. April 2025 - Ein neues Sicherheitskonzept wurde heute in Stuttgart vorgestellt und revolutioniert die Art, wie Bitcoinbesitzer und Interessenten ihre Bitcoin 100% vor Verlust, Missbrauch und Hackern schützen können. Entwickelt von Seedprotector werden Bitcoin-Komponenten, wie Wallets und Zugänge offline gegen Notfälle und Verlustrisiken gesichert. Einzel und Mehrfachbesitzer, wie Familien und Unternehmen können erstmalig Bitcoin ohne Technik und Werkzeuge selbst verwahren und Zugänge gefahrlos physisch teilen.



Seedprotector wurde von einer Gruppe erfahrener Experten auf der Grundlage globaler Geschichten über den Verlust von Bitcoin entwickelt. Die Vision war von Anfang an, die weltweit vertrauenswürdigste Lösung für eine sichere Aufbewahrung von Bitcoin zu sein. erklärt Torsten Schmitz, Geschäftsführer von Seedprotector. "Wir wollen Menschen unter der Berücksichtigung sämtlicher Risiken die Kontrolle und den Schutz über ihr digitales Vermögen bieten." Der Fokus liegt bei Seedprotector auf die physische Sicherung von Walletzugängen sowie auf die geschützte Aufbewahrung und Erhaltung des Vermögens in Krisensituationen.



SeedPro Sicherungen werden als Unikat hergestellt und sind neben speziellen Beratungsleistungen ab sofort im Shop auf der Website www.sedprotector.de für Einzelpersonen, Familien und Unternehmen erhältlich. Es sind 4 Basissicherungen und zusätzlich 8 Erweiterungen erhältlich, um den Bitcoinschutz nach den eigenen Anforderungen aufbauen und individuell regeln zu können. Infos: seedprotector.de



english version:



New Method Revolutionizes How We Secure Bitcoin in the Future



Stuttgart, April 30, 2025 - A new security concept was presented today in Stuttgart, aiming to revolutionize how Bitcoin holders and future investors protect their digital assets against loss, misuse, and hacking - 100% offline. Developed by SeedProtector, this innovative solution secures Bitcoin components such as wallets and access data (such as keys) completely offline - protecting them from emergencies and loss scenarios. For the first time, individuals, families, and businesses can safeguard and share access to their Bitcoin holdings without any tools, technical knowledge, or digital exposure. SeedProtector was developed by a team of experienced experts and inspired by real-life stories of lost Bitcoin. "Our vision has always been to offer the world"s most trusted solution for long-term Bitcoin protection," says Torsten Schmitz, founder and CEO of SeedProtector. "We want to empower people to take full control of their digital wealth while addressing all potential risks - especially in critical situations." The SeedPro backup system focuses on the physical security of wallets and credentials - with an emphasis on long-term protection, safe recovery options, and controlled access during crises. Each SeedPro solution is produced as a unique, registered backup and designed for different user needs. Products and services are available now at www.seedprotector.de , including four base security options and eight modular add-ons for customizable protection - tailored to private users, families, and companies.



About SeedProtector



Founded in 2025, SeedProtector develops comprehensive, offline-based security solutions for private and professional Bitcoin owners as well as institutional stakeholders. info: https://www.seedprotector.eu/



Die teem4med GmbH - seedprotector wurde 2015 gegründet und hat sich auf die physische Sicherung von Wallets und Zugänge für Bitcoin spezialisiert. Experten unterstützen Personen und Unternehmen beim Aufbau von Schutzkonzepten für Kryptovermögen.



Pressekontakt



teem4med GmbH

Torsten Schmitz

Kaiserpassage 7 7

72764 Reutlingen

0800 3337642

media@seedprotector.de

https://seedprotector.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: