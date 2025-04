Andreas Matuska: TikTok bleibt auch für Unternehmen spannend

(press1) - Andreas Matuska erklärt, warum TikTok auch 2025 eine der spannendsten Plattformen für Unternehmen bleibt und welche Vorteile die App bietet.



TikTok ist längst mehr als ein Trend. Mit weltweit über einer Milliarde aktiven Nutzern gehört die Plattform zu den am schnellsten wachsenden sozialen Netzwerken und ist insbesondere für Unternehmen zu einer festen Größe im Marketing-Mix geworden. Andreas Matuska (https://erfahrungen.andreasmatuska.com/) beobachtet die Entwicklung von TikTok seit den Anfängen und zeigt, dass Unternehmen die Plattform nicht unterschätzen sollten - unabhängig von Branche, Größe oder Zielgruppe.



Dank des einzigartigen Algorithmus, der Inhalte anhand von Relevanz und nicht von Followerzahlen ausspielt, bietet TikTok auch kleineren Unternehmen und Start-ups eine echte Chance auf hohe organische Reichweite. Gleichzeitig entstehen auf TikTok nicht nur Trends, sondern auch eigene Community-Kulturen, die Marken nutzen können, um sich authentisch zu positionieren.



TikTok ist längst keine Plattform nur für Jugendliche mehr



Zielgruppenvielfalt als Wachstumsfaktor



Lange galt TikTok als Plattform für Teenager und junge Erwachsene. Andreas Matuska zeigt, dass sich dieses Bild längst verändert hat. Aktuelle Nutzerdaten belegen, dass über 60 % der aktiven Nutzer inzwischen älter als 25 Jahre sind. Auch Eltern, Berufstätige und Entscheidungsträger nutzen die Plattform zunehmend - nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch zur Informationsbeschaffung. Diese breitere Nutzerstruktur macht TikTok für Unternehmen aller Branchen relevant.



Thematische Nischen und Community-Bildung



Ein weiterer Trend, den der international bekannte Unternehmer betont, ist die Entstehung zahlreicher Mikro-Communities. Von "BookTok" über "CleanTok" bis hin zu "FinanceTok" - TikTok bietet nicht nur Unterhaltung, sondern auch spezialisierte Inhalte für unterschiedlichste Interessensgruppen. Unternehmen, die es schaffen, sich organisch in diese Communitys einzubringen, profitieren von hoher Glaubwürdigkeit und direktem Zugang zu relevanten Zielgruppen.



Andreas Matuska: Der Algorithmus - TikToks Erfolgsgeheimnis für Marken



Chancengleichheit für kleine und große Unternehmen



Ein wesentlicher Grund für die Attraktivität von TikTok ist der einzigartige Algorithmus. Matuska hebt hervor, dass Inhalte primär auf Basis von Relevanz und Engagement ausgespielt werden - unabhängig von der Größe des Accounts. Selbst Marken mit wenigen Followern haben die Chance, mit einem kreativen Video viral zu gehen und Millionen von Menschen zu erreichen. Diese organische Reichweite ist auf keiner anderen Plattform in dieser Form möglich.



Schnellere Lernkurve durch datenbasierte Auswertung



TikTok liefert umfassende Analysedaten zu Reichweite, Watchtime, Interaktionen und Weiterempfehlungen. Andreas Matuska erklärt, dass Unternehmen diese Daten gezielt nutzen können, um ihre Inhalte kontinuierlich zu optimieren. Erfolgreiche Formate lassen sich so frühzeitig identifizieren und systematisch ausbauen - ein klarer Vorteil gegenüber Plattformen, bei denen organisches Wachstum fast ausschließlich über langfristigen Follower-Aufbau funktioniert.



Content-Formate, die Unternehmen auf TikTok erfolgreich machen



Authentische Einblicke hinter die Kulissen



Ein zentraler Erfolgsfaktor auf TikTok ist Authentizität. Die von Andreas Matuska gesammelten Erfahrungen zeigen, dass Unternehmen mit ungeschliffenen, spontanen Behind-the-Scenes-Videos oft mehr Reichweite erzielen als mit perfekt produzierten Imagefilmen. Kunden möchten echte Menschen sehen, keine Hochglanzwerbung. TikTok bietet die ideale Plattform, um die Marke nahbar und menschlich zu präsentieren.



Edutainment - Wissen kreativ vermitteln



Unternehmen können sich auf TikTok nicht nur durch Unterhaltung, sondern auch durch Fachkompetenz positionieren. Andreas Matuska empfiehlt, Know-how mit kreativen, leicht konsumierbaren Formaten zu kombinieren. Kurze Tutorials, Tipps und Alltags-Hacks sind auf TikTok besonders erfolgreich und tragen zur Markenwahrnehmung als kompetenter Ansprechpartner bei.



Sechs Gründe, warum Unternehmen TikTok auch 2025 nutzen sollten:



- 1. Niedrige Einstiegshürden:

TikTok benötigt keine teuren Produktionen. Ein Smartphone und kreative Ideen reichen aus.



- 2. Hohe organische Reichweite:

Dank des Algorithmus können auch kleine Marken mit wenigen Followern Millionenreichweiten erzielen.



- 3. Direkte Community-Interaktion:

TikTok bietet zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten - von Kommentaren über Duetts bis zu Live-Sessions.



- 4. Zugang zu neuen Zielgruppen:

Neben der Gen Z erreichen Unternehmen zunehmend Millennials, Eltern und Fachkräfte.



- 5. Trendsetter-Plattform:

Trends und virale Themen entstehen oft zuerst auf TikTok - wer hier aktiv ist, bleibt am Puls der Zeit.



- 6. Vielfältige Werbeformate:

TikTok Ads bieten von klassischen In-Feed-Ads bis hin zu interaktiven Hashtag-Challenges viele kreative Werbeoptionen.



Paid und organisch - die perfekte Kombination auf TikTok



Organische Tests und bezahlte Skalierung



Unternehmen, die TikTok strategisch nutzen, setzen zunehmend auf eine Kombination aus organischem Content und bezahlten Kampagnen. Andreas Matuska zeigt, dass TikTok in dieser Hinsicht einzigartig bleibt: Inhalte, die sich organisch bereits bewährt haben, können gezielt durch Paid Ads weiter verbreitet werden. Besonders erfolgreiche Videos - sogenannte "Top Performer" - lassen sich über Spark Ads direkt bewerben, ohne dass sie ihren ursprünglichen Charakter als organischer Beitrag verlieren. Das sorgt für maximale Authentizität bei gleichzeitiger Skalierung.



Darüber hinaus liefert die organische Performance wertvolle Insights für die Anzeigenschaltung. Inhalte mit hoher Watchtime, vielen Kommentaren oder überdurchschnittlichen Interaktionsraten eignen sich besonders für eine bezahlte Verlängerung. So wird sichergestellt, dass Werbebudget nicht in beliebige Inhalte fließt, sondern gezielt in Formate investiert wird, die bereits bei der Zielgruppe gut ankommen.



Werbeformate mit kreativer Freiheit



TikTok bietet Unternehmen eine breite Palette an Werbeformaten, die von klassischen In-Feed-Ads über Top-View-Anzeigen bis hin zu Branded Effects und Sponsored Hashtag Challenges reichen. Andreas Matuska hebt hervor, dass TikTok im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen Wert darauf legt, dass Werbeinhalte sich organisch in den Feed einfügen. Anzeigen, die nicht wie Werbung wirken, sondern die kreative TikTok-Ästhetik übernehmen, erzielen erfahrungsgemäß die besten Ergebnisse.



Ein weiterer Vorteil liegt in der flexiblen Budgetsteuerung. Unternehmen jeder Größe können mit kleinen Beträgen starten, erste Daten sammeln und die Budgets schrittweise ausbauen. Matuska empfiehlt, besonders am Anfang regelmäßig A/B-Tests mit verschiedenen Formaten, kreativen Ansätzen und Zielgruppensegmentierungen durchzuführen. So lassen sich frühzeitig Erkenntnisse gewinnen, welche Art von Content in Kombination mit Paid Ads die höchste Engagement-Rate und die besten Conversion-Ergebnisse erzielt.



TikTok bleibt auch 2025 relevant für Unternehmen



TikTok hat sich längst als feste Größe im Marketing-Mix etabliert. Die Kombination aus organischer Reichweite, kreativem Potenzial und direkter Community-Interaktion macht die Plattform für Unternehmen jeder Größe und Branche spannend. Ob Markenaufbau, Produktpräsentation oder Recruiting - TikTok bietet Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten, ihre Zielgruppen authentisch und mit hoher Reichweite zu erreichen.



Die Plattform entwickelt sich zudem stetig weiter, sodass sich Unternehmen regelmäßig an neue Funktionen, Trends und Nutzererwartungen anpassen können. Andreas Matuska (https://andreasmatuska.com/ ) zeigt, dass Unternehmen, die TikTok als langfristigen Bestandteil ihrer digitalen Strategie betrachten, nicht nur kurzfristig von viralen Erfolgen profitieren, sondern sich auch dauerhaft als moderne, kreative und nahbare Marke positionieren.



Die AMATUSKA LLC, gegründet von Andreas Matuska, ist ein führendes Marketing-Unternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Marketingkonzepte spezialisiert hat. Nach einer Karriere als Industriekaufmann erkannte Andreas das Potenzial von Social Media und etablierte sich als Pionier im Bereich Online-Marketing.

Heute ist er ein international anerkannter Sprecher und Mentor, der Unternehmen geholfen hat, über 25 Millionen Euro Umsatz zu generieren. Mit AMATUSKA LLC unterstützt er Unternehmer und neue Online-Marketing-Unternehmen auf ihrem Weg zum Erfolg.



