MSP Prägetechnik realisiert mit Maschine von LANG mechanische Bearbeitung und Digitalisierung in einem

(press1) - Werkzeugbauer erhielt vom Land Brandenburg Förderung für neueste Technik



Hüttenberg, 9. April 2025 - MSP Prägetechnik hat 2023 die Produktionskapazitäten mit einer Niederlassung in Senftenberg erweitert. Besonderheit ist das Bearbeitungszentrum Impala 400express der Firma LANG (www.lang.de ). Ermöglicht wurde die Investition durch das Förderprogramm "Just Transition Funds" des Landes Brandenburg. Die Maschine vereint CNC-gesteuerte Fräs- und Graviertechnologie mit einer integrierten Digitalisierungsfunktion - eine bisher einmalige Kombination. Durch die Verbindung von mechanischer Bearbeitung und großflächiger Oberflächendigitalisierung wird eine neue Stufe der Fertigungstiefe erreicht.



Die Impala 400express ist zentraler Bestandteil eines neuen Produktionskonzepts von MSP Prägetechnik, das seit Anfang 2023 in der Niederlassung in Senftenberg umgesetzt wird. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen hat, produziert Prägestempel für die Druck- und Verpackungsindustrie. Die Prägetechnik kommt ins Spiel, wenn Verpackungen haptisch und optisch durch Reliefs sowie farbliche Gestaltungen der letzte Schliff verliehen werden soll - beispielsweise bei Kosmetik-Verpackungen. Meist muss es dann sehr schnell gehen.



Mit der weiteren Niederlassung in Senftenberg ist es MSP Prägetechnik gelungen, die Produktionskapazität stark zu erweitern. Das funktioniert nur durch eine komplette Digitalisierung und Vernetzung beider Standorte. Es ist jederzeit sichtbar, wer genau an welchem Auftrag und mit welchem Fortschritt arbeitet.



Zwei Bearbeitungstechniken in einer Maschine abgebildet



Herzstück des Maschinenparks am Standort Senftenberg und Schlüssel, um die Produktionskapazität und auch die Produktpalette ausbauen zu können, ist die Impala 400express von LANG.



Michael Schlachetka-Probst, Geschäftsführer von MSP Prägetechnik, erklärt: "In beiden Niederlassungen setzen wir bereits auf LANG-Maschinen unterschiedlicher Art. Diese schaffen die Voraussetzung, um flexibel zu fertigen und unsere Standorte optimal zu vernetzen. Die Impala 400express wurde für den neuen Standort speziell für unsere Zwecke zusätzlich mit der Funktion "Digitalisieren" ausgestattet, ein Feature, das bislang nur über das separate System LDigit express von LANG verfügbar war."



Diese Kombination aus spanender Bearbeitung und großflächiger Digitalisierung verschafft MSP ganz neue Handlungsspielräume und kürzere Reaktionszeiten. So lassen sich z. B. kurzfristige Aufträge sehr schnell und flexibel mit nur einer Maschine abwickeln.



Kurzfristige Aufträge in Windeseile realisieren



Dank des Servoantriebs in allen drei Achsen und eines temperaturstabilen, schwingungsdämpfenden Granitbetts ermöglicht die Impala 400express eine hochdynamische Bearbeitung unterschiedlichster Materialien und liefert eine exzellente Oberflächenqualität. Das kompakte Design und die vielseitigen Funktionalitäten machen die Maschine in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen einsetzbar - von Prägestempeln und -werkzeugen über Spritzgießformen bis hin zu Moletten und kleinen Prägezylindern. Die optimale Abstimmung von Maschine, Steuerung, Zubehör und hochwertigen Werkzeugen sorgt für kurze Fertigungszeiten und hohe Prozesssicherheit.



"In unserer Branche müssen wir ad hoc reagieren können. Oft muss es zügig gehen. Wenn die Zeit drängt, liefern wir schon am Tag nach der Bestellung. Mit der neuen Maschine von LANG sind wir einfach sehr schnell", erklärt Schlachetka-Probst.



Finanzierung über Förderprogramm des Landes Brandenburg



Für die neueste Technik und Infrastruktur am Standort Senftenberg gab es eine Förderung von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) und der EU.



Michael Schlachetka-Probst sagt: "Die Möglichkeit, für die Maschineninvestition in Senftenberg auf die JTF-Förderung zurückzugreifen, war ein ausschlaggebender Faktor, um diesen Standort derart auszurichten."



Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de



Firmenkontakt



LANG GmbH & Co. KG

Michaela Wenzel

Dillstraße 4

35625 Hüttenberg

+49 (0) 6403-7009-0

michaela.wenzel@lang.de

https://www.lang.de



Pressekontakt



punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0 211 9717977-0

up@punctum-pr.de

https://www.punctum-pr.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: