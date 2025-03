Beratungshaus cbs geht mit viel Rückenwind ins Jubiläumsjahr

(press1) - 20 Prozent Wachstum und Erlöse von 277 Millionen Euro in einem herausfordernden Marktumfeld.



Heidelberg, 25. März 2025 - In einem zunehmend angespannten gesamtwirtschaftlichen Umfeld kann cbs Corporate Business Solutions weiter exzellente Zahlen vorweisen. Mit viel Rückenwind geht der Global Player in sein Jubiläumsjahr 2025, in dem das 30-jährige Bestehen am Beratungsmarkt gefeiert wird.



cbs hat den Umsatz gegenüber dem Vorjahr erneut um 20 Prozent gesteigert - und das trotz der spürbaren Wachstumsschwäche in der Industrie, die Investitionen in die digitale Transformation, als eine zukunftskritische Schlüsselfähigkeit, kontrolliert weiter vorantreibt. Die Unternehmensberatung profitiert von ihrer globalen Aufstellung und dem ganzheitlichen Beratungsangebot für IT-getriebene Business Transformationen im SAP-Umfeld und konnte Erlöse von 277 Millionen Euro (Vorjahr: 231) erzielen.



Geopolitische Spannungen, Handelskonflikte, hohe Energiekosten, der Klimawandel, Bürokratiehürden und der Fachkräftemangel - die Ursachen der Krise in den führenden Industriebranchen sind vielschichtig. Gleichzeitig bleiben die strategischen und technologischen Aufgaben der Fertigungsunternehmen weiterhin bestehen. Es geht darum, Innovation und Transformation in der richtigen Balance voranzutreiben und dies mit einer resilienten Umsetzungsstrategie zu erreichen, über die eine einheitliche, intelligente und flexible Geschäftsprozessplattform weltweit etabliert wird. Ambitionierte unternehmensweite Lösungen sind zu schaffen und möglichst passgenaue Transformationsprojekte so aufzusetzen, dass der Kunde in seinen Fähigkeiten und die Organisation in ihrem Reifegrad nachhaltig befähigt und insgesamt auf eine neue Entwicklungsstufe gehoben wird.



Das sind die wesentlichen Treiber für die Nachfrage, zu denen cbs die Lösungen auf Basis von SAP-Software liefert. Wertschöpfende Innovationen, etwa durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, in einem überschaubaren Zeitrahmen im Gesamtunternehmen zu realisieren - diese Beratungsexpertise zeichnet cbs aus. Nach wie vor steht der Wechsel auf die neue SAP-Softwaregeneration mit S/4HANA in einer Cloud-Architektur im Zentrum der Projekte, auf die cbs ausgerichtet ist.



CEO Rainer Wittwen: "20 Prozent Plus - das ist angesichts der Wirtschaftslage wieder ein herausragendes Ergebnis und bemerkenswert in der Branche. Wir kennen die angespannte Situation gerade bei unseren deutschsprachigen Weltmarktführern und teilen ihre Sorgen. Die Unsicherheit und wachsende Zurückhaltung im Industriemarkt wird das Geschäftsjahr 2025 beeinflussen. Aber natürlich werden wir die Industriekunden weiterhin dabei unterstützen, wichtige Zukunftsfragen zu bearbeiten und notwendige Innovationen Gewinn bringend zu realisieren."



Wachstumsperspektive in USA und Asien



International ist cbs weiter auf Wachstumskurs. Zur Nachfrage im europäischen Kernmarkt (DACH-Region) kam 2024 ein überproportionales internationales Wachstum in den USA und in Südostasien. Transformationsservices sind dort gefragt, entsprechend stieg der Umsatz in den Dependancen.



Geschäftsführer Stefan Risse: "Insbesondere in USA und Asien sehen wir weiterhin große Wachstumschancen für unser Direktgeschäft vor Ort. Mit Blick nach vorne sind wir trotz der geopolitischen Spannungen und der volkswirtschaftlich eingetrübten Erwartungen weiterhin optimistisch."



Die Globalisierung schreitet bei cbs weiter voran. cbs baut seine weltweite Präsenz weiter aus. Neue Niederlassungen wurden in Rumänien, Brasilien, auf den Philippinen und in China gegründet. Vor allem im internationalen Umfeld will cbs weiter überproportional wachsen.



cbs sieht sich als führender Player im Bereich Digitale Business Transformation für Industriekunden. "Wir verbinden die Vorzüge der globalen Lieferfähigkeit mit der Kundenorientierung, dem Qualitätsfokus, der fachlich-technischen Kompetenz und einer flexiblen Organisation - das macht uns einzigartig", erklärt CEO Wittwen.



Ein bedeutender Player im internationalen Beratungsmarkt



cbs hat inzwischen eine bedeutende Größe im Beratungsmarkt erreicht und wird auch so wahrgenommen. Im SAP-Beratungsmarkt der DACH-Region ist cbs eine starke Marke für globale Business Transformationen bei Industriekunden. Auch in der Geschäftsprozess- und betriebswirtschaftlichen Beratung belegen es die Fakten: Das Unternehmen ist heute nicht nur fachlich, sondern auch personell einer der stärksten Berater für Supply Chain Management sowie Finance und Controlling in der Fertigungsindustrie. Dazu Geschäftsführer Holger Scheel: "Unser umfassender Beratungsansatz wirkt. Wir haben schon lange einen Namen als Berater des IT-Managements. Inzwischen werden auch unsere Fähigkeiten in der Geschäftsprozessberatung, als Management-Berater und auf der betriebswirtschaftlichen Ebene immer stärker wahrgenommen."



Das Beratungshaus hat den Ansatz "RISE with FAST VALUE" lanciert und integriert damit das innovative SAP-Portfolio in den eigenen Beratungsansatz. cbs ermöglicht so die bestmögliche Aneignung der Lösungsoptionen des Softwareherstellers im Sinne des Kunden und im Kontext der individuellen Business Transformation. "Dieser Ansatz bringt Unternehmen in der Cloud zukunftsfähig nach vorne. Mit dem Blick auf schnelle Wertschöpfung werden Lösungen geschaffen, die die Unternehmensstrategie effizient unterstützen und in kurzer Zeit eine größtmögliche Wirkung entfalten", unterstreicht Scheel.



Erste kundenspezifische KI-Lösungen im Einsatz



Gerade beim Thema Künstliche Intelligenz engagiert sich cbs stark. cbs sieht sich als Innovationsführer und KI-Pionier im SAP-Markt. Die firmeneigene globale KI Excellence Practice stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Beratungshauses. Erste Business-KI-Lösungen für Kunden sind erfolgreich geliefert worden. Das Core Team steuert und unterstützt die Geschäftseinheiten, Kompetenzzentren und cbs-Tochtergesellschaften bei der Entwicklung von kundenspezifischen KI-Lösungen im cbs-Kernmarkt, um nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.



"Wir bauen unsere Expertise in diesem Bereich zielstrebig aus und arbeiten eng mit SAP zusammen, um neuen Trends nachzuspüren und dem Markt immer einen Schritt voraus zu sein. Dieser Ansatz stellt sicher, dass wir an der Spitze der Innovation bleiben", sagt Rainer Wittwen.



Hohe Mitarbeiter-Zufriedenheit



Nicht nur von den Kunden aus der Industrie erhält cbs positive Rückmeldungen, sie kommen auch aus der eigenen Belegschaft. "Bei unserer jährlichen Mitarbeiterbefragung haben wir wieder eine hohe Zufriedenheit und eine starke Identifikation mit der Marke cbs erreicht. Dadurch ist die Fluktuation bei uns sehr niedrig", berichtet Rainer Wittwen.



Die cbs-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2024 die Anzahl der Beschäftigten um circa 200 erhöht. Zum Jahresende beschäftigte cbs rund 1.500 Mitarbeitende. Für das laufende Jahr 2025 plant das Unternehmen, sich mit weiteren Expertinnen und Experten zu verstärken.



cbs ist der Berater der Weltmarktführer. Wir arbeiten für hochinnovative Industriekunden, mit denen wir viel gemeinsam haben. Wir teilen den Antrieb, die Wachstumsstrategie, die Werte und die Kultur. Unsere Entwicklungsgeschichte hat uns vom Hidden Champion zum führenden internationalen Berater in unserem Geschäft geführt.



Mit innovativen, digitalen End-to-End-Geschäftsprozesslösungen schaffen wir Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden. 70 Prozent der Weltmarktführer aus der DACH-Region vertrauen uns. Im Jahr 2025 feiern wir unser 30-jähriges Bestehen im Markt.



cbs ist spezialisiert auf die IT-gestützte Business Transformation von SAP-Kunden. Durch die einzigartige Kombination aus Beratung und softwarebasierten Lösungen ermöglichen wir außergewöhnlich resiliente Business Transformationen, die das globale Projektgeschäft revolutionieren, schnelle Wertschöpfung erzielen und Unternehmenslösungen in einem Bruchteil der Zeit liefern.



cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 1.600 Mitarbeitende an mehr als 30 internationalen Standorten. Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Zentren sowie einem starken Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Kundenprojekte rund um den Globus.



Kontakt

cbs Corporate Business Solutions GmbH

Erik Wegener

Rudolf-Diesel-Straße 9

69115 Heidelberg

06221-33040

erik.wegener@cbs-consulting.de

www.cbs-consulting.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: