(press1) - 20. März 2025 - BeyondTrust Pathfinder: Eine ganzheitliche Plattform für zentralisierte Identitätssicherheit



BeyondTrust, marktführender Cybersicherheitsanbieter beim Schutz privilegierter Zugriffswege, stellt mit der Enterprise-Plattform Pathfinder eine einheitliche und KI-gesteuerte Identitätssicherheitsplattform vor. Pathfinder bietet adaptive, intelligente und risikogesteuerte Identitätssicherheit über eine zusammenhängende Schnittstelle, um den Einsatz von fragmentierten und isolierten Lösungen zu vermeiden. Mit der Pathfinder-Plattform können Anwender die wichtigsten Identitätssicherheitsrisiken in heterogenen Umgebungen kontinuierlich erfassen, priorisieren und bewältigen.



Vielfältige und hochvernetzte Umgebungen mit weit verbreiteten Konten, Berechtigungen und digitalen Identitäten führen dazu, dass für den Großteil der Organisationen effektive Identitätssicherheit unerreichbar wird. Digitale Identitäten ermöglichen die moderne Arbeitswelt und sind gleichzeitig der am häufigsten genutzte Angriffsvektor, über den Bedrohungsakteure in Unternehmensnetze eindringen: 90 Prozent der Organisationen erlebten im letzten Jahr einen identitätsbezogenen Vorfall .



Privileged Access Management (PAM) dient als Grundlage einer robusten Identitätssicherheitsstrategie, die Risiken durch Reduzierung von Berechtigungen und Absicherung des Zugriffs minimiert. Pathfinder erweitert die PAM-Funktionen auf das gesamte digitale Ökosystem. Durch KI-gesteuerte Bedrohungserkennung und Aufdeckung der Zugriffswege auf Privilegien bietet die Plattform einen ganzheitlichen Ansatz zur Beseitigung von blinden Flecken bei der Identitätssicherheit. Angriffsflächen werden reduziert und das Prinzip der geringsten Privilegien (Principle of Least Privilege, PoLP, Least-Privilege-Prinzip) durchgesetzt.



Die Pathfinder-Plattform basiert auf branchenbewährten BeyondTrust-Produkten und bietet Unternehmen leistungsstarke Funktionen, die identitätsbasierte Risiken reduzieren und wirkungsvolle Abhilfemaßnahmen priorisieren - alles an einem Ort:



-True Privilege™ Graph und kontinuierliche Risikobewertung: Visual Privilege Mapping bietet vollständige, kontextreiche Transparenz über digitale Identitäten (Mensch, Maschine oder Workload), Berechtigungen und erhöhte Privilegien in Cloud-, Hybrid- und On-Premises-Umgebungen. Die Pathfinder-Plattform nutzt die wegweisende Identity Security Insights -Funktion, die im Vergleich zu bestehenden Lösungen eine tiefergehende Analyse beim Schutz von Paths to PrivilegeTM erreicht, damit Unternehmen die tatsächlichen Zugriffsmöglichkeiten einer Identität einsehen und ändern können. Im Gegensatz zu statischen, rollenbasierten Zugriffsmodellen bildet die Pathfinder-Plattform die Beziehungen und Verbindungen zwischen Identitäten, Konten und Privilegien dynamisch ab, aktualisiert kontinuierlich Zugriffspfade und deckt versteckte Angriffsvektoren auf - inklusive indirekte Berechtigungen, Least-Privilege-Konflikte und identitätsbasierte Fehlkonfigurationen. Dies gibt Unternehmen die Möglichkeit, unterschiedliche Auswirkungen von Sicherheitsrisiken genau zu bemessen und proaktiv zu unterbinden.



-Pragmatische und KI-gestützte Sicherheit: Die Pathfinder-Plattform vereinfacht den Identitätsschutz und stattet Unternehmen jeder Größe mit erweiterten Funktionen aus, die bisher nur dedizierten, spezialisierten Identitätssicherheitsteams in großen Organisationen zugänglich waren. Im Gegensatz zu GenAI-Modellen (generative künstliche Intelligenz) bietet die Pathfinder-Plattform eine KI, die nicht nur Warnungen generiert, sondern auch die Eskalation von Erkennungstechnologien automatisiert und für eine optimierte Behebung von Risiken sorgt. Auf diese Weise können Kunden verschiedene Privilegienmuster, abweichende Berechtigungen und ungewöhnliches Zugriffsverhalten intelligent analysieren, um die Angriffsfläche für Identitäten proaktiv zu reduzieren. Risiken, die durch überhöhte Berechtigungen oder Fehlkonfigurationen sowie versteckte Zugriffswege auf Privilegien verursacht werden, lassen sich rechtzeitig erkennen, aufzeigen und beheben.



-Adaptiver Just-in-Time-Zugriff: Pathfinder reduziert die Angriffsfläche drastisch, indem unnötige Privilegien entfernt, Zugriffe nur bei Bedarf und für ein begrenztes Zeitfenster ermöglicht werden, während die betriebliche Agilität gewährleistet wird. Auf Basis grundsätzlicher PAM-Funktionen erweitert Pathfinder die moderne, adaptive JIT-Zugriffsfunktionalität von Entitle , die kontextbezogen das Identitätsrisiko bewertet und dynamisch angepasste Zugriffe ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen, die Just-in-Time-Zugriffskontrollen nur in einigen ausgewählten Umgebungen anwenden, greift die Pathfinder-Plattform auf JIT-Kontrollen des gesamten Identitätsbestandes zurück, um die Kontrolle über die Ausbreitung von Berechtigungen behalten und dauerhafte Berechtigungen beseitigen zu können.



"Unser Ziel ist es, dass jedes Unternehmen über höchste Identity-First-Sicherheit und Resilienz gegen raffinierte Angriffe verfügt", betonte Marc Maiffret, CTO bei BeyondTrust. "Die Pathfinder-Plattform von BeyondTrust setzt einen neuen Standard für die Bereitstellung von tiefgreifender Identitätssicherheit über alle Domänen einer Organisation hinweg. Unsere KI-gestützte Plattform bietet ein integriertes Set leistungsstarker Tools für umfassende Identitätsvisibilität, Just-in-Time-Zugriff, Bedrohungsprävention und -erkennung, damit Kunden identitätsbezogene Bedrohungen vor einer Eskalation neutralisieren können."



Weitere Informationen über Pathfinder sind hier abrufbar.



BeyondTrust ist marktführender Cybersicherheitsanbieter beim Schutz privilegierter Zugriffswege. Unser identitätsbasierter Ansatz geht über die Sicherung von Privilegien und Zugriffen hinaus und bietet Organisationen die effektivste Lösung, um die gesamte Angriffsfläche digitaler Identitäten umfassend zu verwalten sowie externe und interne Bedrohungen abzuwehren.



BeyondTrust setzt neue Maßstäbe in der Weiterentwicklung der Identitätssicherheit, verhindert Sicherheitsverletzungen, begrenzt das Schadensrisiko von Angriffen und schafft eine erstklassige Nutzerfreundlichkeit sowie hohe Betriebseffizienz. Wir arbeiten in einem globalen Partnernetzwerk mit über 20.000 Kunden zusammen, zu denen 75 Prozent der Fortune-100-Unternehmen zählen.



