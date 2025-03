LANG und KUHLMANN sichern Maschinenverfügbarkeit bei PASO-Kunden

Service, Ersatzteile und Upgrades für vorhandene PASO-Maschinen sorgen für reibungslosen Betrieb und schaffen Planungssicherheit



Hüttenberg, 18. März 2025 - Die LANG GmbH & Co. KG (www.lang.de ) unterstützt die bisherigen Kunden der insolventen PASO Präzisionsmaschinenbau GmbH mit Serviceleistungen, Ersatzteilen und Upgrades. Gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft KUHLMANN Werkzeugmaschinen & Service GmbH sorgt LANG dafür, dass PASO-Maschinen weiter betrieben werden können und ungeplante Stillstände vermieden werden. So bleibt die Verfügbarkeit der Anlagen gewährleistet, und die Unternehmen können ihre Produktion ohne Unterbrechungen fortführen.



"Für Fertigungsunternehmen ist es selbstverständlich unabdingbar, dass Maschinen zuverlässig laufen. Die Insolvenz von PASO stellt deren Kunden diesbezüglich vor Herausforderungen. Wir sorgen mit Service und Ersatzteilen dafür, dass die Maschinen weiterlaufen können und Produktionsprozesse nicht ins Stocken geraten. Zudem schützen wir damit auch die Investition der Unternehmen in die Maschinen", erklärt Thomas Kozian, Geschäftsführer der LANG GmbH & Co. KG.



Ähnliches Portfolio und Know-how sind Türöffner für den Service



Als langjähriger Anbieter im Bereich Positioniersysteme, Präzisionsgravieren und -fräsen ist LANG ebenso wie KUHLMANN, Experte im Präzisionsmaschinenbau, bestens mit der Technik der PASO-Maschinen vertraut. Zudem hat LANG/KUHLMANN einen ehemaligen Servicetechniker von PASO ins Boot geholt. Seit Juni 2023 steht Manuel Schoß für den Service und die technische Beratung zur Verfügung. Er war 15 Jahre bei Firma PASO Präzisionsmaschinenbau GmbH beschäftigt und verfügt über langjährige und fundierte Erfahrung im Service von CNC-Maschinen.



Zusätzlich zum Service und der Ersatzteilversorgung bietet LANG auch Upgrades für bestehende PASO-Maschinen an. Falls ein kompletter Austausch erforderlich ist, können Kunden auf die Lösungen von KUHLMANN oder LANG umsteigen.



Uwe Gräfe, Maschinenbautechniker bei LANG, sagt: "Sollte bei einem Maschinenausfall eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich sein, können wir Alternativen anbieten. Das Produktportfolio unserer Tochter KUHLMANN ist nahezu identisch mit dem von PASO. So lassen sich Maschinen und Anlagen flexibel modernisieren oder ersetzen."



Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de



