Zuverlässig und vertrauenswürdig: FACTUREE erhält als erster Beschaffungsdienstleister AEO-Zertifizierung

Berlin, 19. März 2025 - Der Spezialist für Digital Procurement FACTUREE hat als erster Beschaffungsdienstleister die AEO-Zertifizierung (Authorised Economic Operator) erhalten. Im- und Export von Zeichnungsteilen kann das Unternehmen so noch schneller und kostengünstiger abwickeln. FACTUREE-Kunden profitieren dadurch jetzt von bis zu 20 Prozent schnelleren Lieferzeiten und durchschnittlichen Kostenvorteilen von 2-3 Prozent. FACTUREE ermöglicht Einkäufern und Ingenieuren Zugang zu den Vorteilen der internationalen Beschaffungsmärkte, ohne dass sie die damit verbundenen Prozesse ausführen müssen.



"Das AEO-Siegel unterstreicht unsere Zuverlässigkeit als internationaler Partner. Wir haben seinerzeit als erster digitaler Fertigungsdienstleister die ISO 9001-Zertifizierung erhalten und sind nun auch die ersten mit AEO-Status. Diese Qualitätsnachweise belegen zum einen unsere Kompetenz und zum anderen unser Engagement, die internationale Beschaffung für unsere Kunden kontinuierlich zu optimieren", erklärt Moritz König, CEO bei FACTUREE.



AOE-Siegel unterliegt strengsten Kriterien



Die deutsche Zollverwaltung vergibt das AEO-Siegel ausschließlich an Unternehmen, die strengste Kriterien erfüllen. FACTUREE konnte durch die nachweislich korrekte Einhaltung aller Zoll- und Steuervorschriften sowie durch eine digitale Infrastruktur, die effiziente Verwaltungs- und Kontrollprozesse ermöglicht, überzeugen. Das Unternehmen verfügt zudem über eine besondere finanzielle Stabilität, da es eigenfinanziert und unabhängig ist. Zudem bestehen sehr hohe Sicherheitsstandards in der gesamten Lieferkette - inklusive interner Office-Bereiche und Einlasskontrolle.



Die AEO-Zertifizierung wird typischerweise produzierenden Unternehmen verliehen, da diese direkt für die Herstellung und den Export von Waren verantwortlich sind. Als digitaler Fertigungsdienstleister übernimmt FACTUREE jedoch eine zentrale Rolle in der globalen Lieferkette. Das Unternehmen wickelt für seine Kunden alle Prozesse - von der Lieferantensuche über die technische Beratung bis zur Fertigung, Qualitätssicherung und termingerechten Lieferung - aus einer Hand ab.



FACTUREE unterhält ein Netzwerk von über 2.000 Fertigungspartnern weltweit. Diese kommen aus nahezu allen Bereichen, darunter CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck, Guss- und Schmiedeverfahren sowie Oberflächentechnik und Härteverfahren. Die Kunden profitieren also von einem globalen Netzwerk, ohne selbst Risiken ein-gehen zu müssen, da FACTUREE alleiniger Vertragspartner ist. Somit übernimmt der Digital-Procurement-Spezialist auch alle administrativen Prozesse, die mit internationaler Beschaffung einhergehen.



Mit der AEO-Zertifizierung ergeben sich für FACTUREE deutlich vereinfachte Zollverfahren und eine signifikante Beschleunigung der Im- und Exportprozesse. Die daraus resultierenden Zeitgewinne führen zu spürbaren Kosteneinsparungen, die 1 zu 1 an die Kunden weitergegeben werden.



Inhouse-Verzollung für noch stärkere Kontrolle über Lieferzeiten



Im nächsten Schritt führt FACTUREE als erster Anbieter seiner Branche die Verzollung im eigenen Haus durch. "Mit der AEO-Zertifizierung und unserem integrierten Verzollungsprozess haben wir maximale Kontrolle und keinerlei Abhängigkeiten mehr, die zu Zeitverzögerungen führen können. Schnellere Beschaffungsprozesse, bei denen alle Vorteile der internationalen Märkte ausgeschöpft werden, sind kaum möglich", erklärt Moritz König.



FACTUREE bietet eine zukunftsorientierte All-in-One-Lösung für die schnelle, zuverlässige und zeitgemäße Beschaffung von Zeichnungsteilen jedweder Art aus einer Hand. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von rund 2.000 Fertigungspartnern aus nahezu allen Bereichen, wie CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck, Guss- und Schmiedeverfahren sowie Oberflächentechnik. Rund 15.000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Durch die nahezu uneingeschränkten Kapazitäten ist FACTUREE stets lieferfähig und unterstützt Unternehmen dabei, sich resilient aufzustellen. Es können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen wie Siemens und Parker Hannifin, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden.



