Hitachi Vantara kündigt neue Converged-Lösung mit Cisco für Red Hat OpenShift an

(press1) - Gemeinsame Lösung hilft Kunden, die Bereitstellung von Private und Hybrid Clouds zu beschleunigen, die betriebliche Konsistenz zu verbessern und den Energieverbrauch zu senken.



Hitachi Vantara , Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicher, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management, hat gemeinsam mit Cisco (NASDAQ: CSCO) eine neue Lösung für Red Hat OpenShift entwickelt. Die "Cisco und Hitachi Adaptive Solutions for Converged Infrastructure" kombiniert die Compute- und Netzwerksysteme von Cisco mit den Virtual Storage Platform (VSP)-Arrays von Hitachi Vantara und nutzt Red Hats branchenführende Hybrid-Cloud-Anwendungsplattform auf Basis von Kubernetes. Die integrierte Infrastrukturlösung erhöht für Unternehmen die Agilität und Ausfallsicherheit und senkt gleichzeitig den Energieverbrauch durch KI-gestützte Datenorchestrierung.



Einem aktuellen Bericht zufolge wird der Markt für Anwendungscontainer erheblich wachsen. Grund dafür ist der rasante Anstieg der KI-gesteuerten digitalen Transformation, die immer mehr Unternehmen dazu veranlasst, Containertechnologie zu nutzen. Diese Wandel ist entscheidend für Unternehmen, die traditionelle IT-Aufgaben durch Automatisierungssoftware ersetzen wollen, weil dadurch Bereitstellungszeiten für Anwendungen verkürzt und gleichzeitig deren Leistung und Skalierbarkeit verbessert werden. Einem Bericht von Red Hat zufolge haben jedoch immer noch zwei Drittel (67 %) der Unternehmen die Bereitstellung von Container-basierten Anwendungen aufgrund von Sicherheitsbedenken verzögert oder verlangsamt.



Die neue, integrierte Lösung vereinfacht die Einführung von Containern mit einer vorvalidierten Unternehmensinfrastruktur, um die Anwendungsentwicklung zu beschleunigen, die betriebliche Konsistenz zu verbessern und die Ausfallsicherheit für Workloads zu erhöhen, bei denen die Latenz wichtig ist. Durch den Einsatz von KI-gestütztem, umweltverträglichem Datenmanagement und einer vertrauenswürdigen Datenplattform können Unternehmen Vertrauen schaffen, Risiken reduzieren und ihren ökologischen Fußabdruck verringern.



Die Converged-Lösung von Hitachi und Cisco für Red Hat OpenShift bietet mehrere wichtige Vorteile:



* Schneller Anwendungsimplementierung: Eine vorvalidierte und zertifizierte Infrastruktur trägt dazu bei, die Zeit bis zur Produktion zu verkürzen, so dass Unternehmen Anwendungen schneller und effizienter bereitstellen können.



* Betriebliche Konsistenz: Eine einheitliche Plattform für den Cloud-Betrieb bietet eine nahtlosere Erfahrung in lokalen und Cloud-Umgebungen, reduziert Risiken und ermöglicht eine reibungslosere Workload-Mobilität und -Rebalancierung.



* Unerschütterliche Datenausfallsicherheit: Hitachi Vantara VSP-Arrays bieten einen kontinuierlichen Betrieb mit Echtzeitüberwachung und geografischer Redundanz, um kritische Daten zu schützen und die Zugänglichkeit zu gewährleisten.



* Verbesserte Nachhaltigkeit: VSP-Arrays sind von ENERGY STAR als Top-Speicherlösungen anerkannt. Sie optimieren den Stromverbrauch und helfen Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.



Die Lösung bietet eine einheitliche Plattform für die Bereitstellung und Verwaltung von containerisierten und virtualisierten Anwendungen in lokalen und Cloud-Umgebungen. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Anwendungsmobilität, betrieblicher Agilität und Nachhaltigkeit verbessert Hitachis VSP die Leistung, indem sie Unternehmen ermöglicht, mehr Arbeitslasten auf weniger Systemen zu konsolidieren. In Verbindung mit den Red Hat OpenShift-Funktionen erhalten Kunden eine konsistente Anwendungsplattform, die die Bereitstellung und Verwaltung containerisierter Arbeitslasten in hybriden Cloud-Umgebungen vereinfacht.



Unternehmen profitieren von einer kürzeren Time-to-Value und geringeren Betriebsrisiken. Ihre integrierte Automatisierung und skalierbare Architektur machen die Lösung außerdem zur idealen Wahl für Unternehmen, die ihre IT-Landschaft modernisieren und gleichzeitig umweltbewusst handeln wollen. Die Lösung ist über Hitachi EverFlex erhältlich, das hybride Cloud-Lösungen als Service in einem verbrauchsbasierten, flexiblen und skalierbaren Modell anbietet, mit dem Unternehmen ihren Ressourcenbedarf mit minimalen Vorabinvestitionen verwalten können.



Zitate:



Dan McConnell, Senior Vice President, Product Management and Enterprise Infrastructure, Hitachi Vantara: "Unternehmen stehen heute unter großem Druck, ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren und gleichzeitig Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Unsere Zusammenarbeit mit Cisco und Red Hat spiegelt unser Engagement für die Bereitstellung von Lösungen wider, die sowohl geschäftliche Innovationen als auch ökologische Verantwortung unterstützen. Diese konvergente Lösung kann Unternehmen in die Lage versetzen, containerisierte Anwendungen nahtlos zu erstellen und zu skalieren und so eine hohe Leistung und größere betriebliche Konsistenz zu erzielen."



Jeremy Foster, Senior Vice President und General Manager, Cisco Compute: "Die Zusammenarbeit von Cisco mit Hitachi Vantara und Red Hat ist ein Meilenstein für Kunden, die ihre Rechenzentren für eine neue Ära der Agilität, Effizienz und Ausfallsicherheit modernisieren wollen. Gemeinsam haben wir eine leistungsstarke und skalierbare Lösung geschaffen, die die Entwicklung moderner Anwendungen durch den nahtlosen Einsatz von Container-Technologie auf der Cisco und Hitachi Adaptive Solutions for Converged Infrastructure rationalisiert."



Ryan King, Senior Director, Hardware Partners, Red Hat: "In der sich schnell entwickelnden IT-Landschaft von heute stehen Unternehmen zunehmend unter Druck, ihre Infrastruktur zu modernisieren und gleichzeitig Komplexität und Risiken zu beherrschen. Red Hat OpenShift bietet eine vertrauenswürdige, umfassende Anwendungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, eine Cloud-native Modernisierung im Einklang mit ihren Geschäftszielen zu erreichen. Indem wir die Hitachi Vantara- und Cisco-Infrastruktur auf Red Hat OpenShift aufsetzen, können wir eine unternehmenstaugliche Lösung bereitstellen, um die Einführung von Containern zu optimieren und einen skalierbaren Betrieb zu unterstützen."



Weitere Informationen über Hitachi Vantara und sein Angebot an Datenmanagement-Lösungen finden Sie unter: https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage-platforms/data-platform .



Über Hitachi Vantara



Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com



Über Hitachi, Ltd.



Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft durch den Einsatz von Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi ist in drei Geschäftsbereichen tätig: "Digital Systems & Services" - Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; "Green Energy & Mobility" - Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und "Connective Industries" - Verbindung von Produkten durch digitale Technologie für Lösungen in verschiedenen Branchen. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch Co-Creation mit unseren Kunden. Der Umsatz des Unternehmens in den drei Sektoren für das Geschäftsjahr 2023 (bis 31. März 2024) belief sich auf 8.564,3 Milliarden Yen, mit 573 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 270.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com



