LANG stellt Neuheit auf "World Money Fair" vor: Pulsaris 300fs mit Femtosekunden-Laser

(press1) - Neue Dimensionen in der 3D-Bearbeitung von Münzprägewerkzeugen



Hüttenberg, 20. Januar 2025 - Die LANG GmbH & Co. KG (www.lang.de ) stellt auf der "World Money Fair 2025" in Berlin vom 30. Januar bis 1. Februar am Stand C10 die neueste Weiterentwicklung ihrer Laser-Graviermaschine Pulsaris 300 vor. Die Maschine, ausgestattet mit einem Femtosekunden-Laser, ermöglicht neue Dimensionen bei der 3D-Bearbeitung von Münzprägewerkzeugen. Die Präzision, die mit diesem Laser gelingt, lässt sich nicht mit dem herkömmlichen Nanosekunden- oder Pikosekunden-Laser erreichen.



Mit der Integration des Femtosekunden-Lasers erzielt die Pulsaris 300fs ein neues Niveau in der Präzisionsbearbeitung. Die ultraschnellen Pulse des Lasers, die in Zeiträumen von nur 0,000001 Nanosekunden stattfinden, erlauben eine nahezu vollständige Verdampfung des Materials ohne signifikanten Wärmeeintrag. Dadurch werden unerwünschte thermische Effekte minimiert, wie sie oft bei herkömmlichen Nanosekunden- oder Pikosekundenlasern auftreten.



Mittels der Technologie des Microminting können kleinste Strukturen erzeugt werden, die mit dem bloßen Auge nicht mehr wahrnehmbar sind. Diese Merkmale bieten nicht nur eine ästhetische Aufwertung, sondern tragen wesentlich zur Fälschungssicherheit bei.



"Die Pulsaris 300fs schafft Möglichkeiten, die bislang undenkbar waren. Gratfreie Abträge, nahezu spiegelglatte Oberflächen und mikroskopisch kleine Reliefs setzen neue Maßstäbe in der Präzision und Qualität der Münzprägung. Diese Eigenschaften sind insbesondere für die Entwicklung von Sicherheitsmerkmalen von großer Relevanz", erklärt Joachim Steidel, Vertriebsleiter bei der LANG GmbH & Co. KG.



Darüber hinaus eröffnet der Femtosekunden-Laser neuen kreativen Spielraum für Designer, um detailreiche und ästhetisch ansprechende Münzen zu gestalten. Die Technologie bietet von individuellen Lichtbrechungseffekten bis hin zu farblichen Markierungen völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten.



Produktionszeit lässt sich um bis zu 80 Prozent verkürzen



Neben den vielfältigen Bearbeitungseigenschaften steigert die Pulsaris 300fs mit Femtosekunden-Laser auch die Effizienz der Produktion. Die Produktionszeiten können um bis zu 80 Prozent reduziert werden, da die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Materialbearbeitung signifikant zunehmen. Zudem entfällt die Notwendigkeit aufwendiger Nachbearbeitungen, was die Wirtschaftlichkeit der Münzherstellung weiter verbessert.



Joachim Steidel sagt: "Wir verstehen diese Technologie nicht nur als eine technische Innovation, sondern als einen echten Fortschritt für die gesamte Branche. Unsere Kunden profitieren von verkürzten Produktionszeiten, optimierten Prozessen und einer Qualität, die neue Standards setzt."



"One Concept - One Partner" als Leitgedanke



Als Systemlieferant mit über 35 Jahren Erfahrung in der Münzindustrie bietet LANG seinen Kunden ein breit gefächertes Portfolio, das von Digitalisiersystemen über CNC-Fräs- und Graviermaschinen bis zu Lasergraviersystemen und Steuerungen reicht. Korrespondierende Software, Schulungen sowie ein umfassender Service ergänzen das Angebot.



"Das alles macht LANG zu einem ganzheitlichen Partner für zahlreiche namhafte Münzprägestätten weltweit. Unter dem Leitgedanken "One Concept - One Partner" profitieren sie von einer optimalen Abstimmung aller Komponenten und damit von einem reibungslosen Produktionsablauf. Besonders hervorzuheben sind dabei die Vorteile hinsichtlich der Einhaltung von Sicherheitsstandards, der Prozessoptimierung und der Wirtschaftlichkeit, die durch die ideale Abstimmung von Maschinen und Software erreicht werden", erklärt Joachim Steidel.



Besucher der "World Money Fair 2025" können an Stand C10 nähere Informationen über das LANG-Konzept erfahren.



Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de



