LANG zeigt auf der "SPS" intelligente Steuerungen und abgestimmte Komponenten

(press1) - Komplettanbieter stellt smarte Automatisierungslösungen für hochpräzise und zugleich dynamische Positionieraufgaben vor



Hüttenberg, 6. November 2024 - Die LANG GmbH & Co. KG (www.lang.de ) präsentiert auf der diesjährigen "SPS" in Nürnberg umfassende Komplettlösungen für die Steuerungstechnik. Ein Highlight ist die intelligente Positioniersteuerung LSMART express, die Unternehmen in unterschiedlichen Branchen hohe Präzision und Effizienz bei Positionieraufgaben bietet. Zudem zeigt LANG eine vielfältige Auswahl an Mechanik- und Motorkomponenten, die passgenau auf spezifische Anwendungsanforderungen abgestimmt sind - für eine reibungslose Integration und hohe Kompatibilität. LANG ist als Anbieter von Automations-Systemen sowie Fräs-, Laser- und Digitalisier-Maschinen auf der Fachmesse vom 12. bis 14. November am Stand 570 in Halle 1 vertreten.



Mit LSMART express stellt LANG eine flexible und leistungsstarke Steuerung für Punkt-zu-Punkt-Positionieraufgaben vor, die sich für dynamische und präzise Aufgaben in Mikromontage, Laborautomation, Medizintechnik und Reinraumanwendungen eignet. Die Steuerung ist die logische Ergänzung zu den Automationssystemen von LANG. Sie verfügt über ein smartes Design und ist mit starken Endstufen für höhere Motorleistungen, zahlreichen digitalen Ein- und Ausgängen sowie integrierten Schnittstellen für die Realisierung von Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Zudem bietet LSMART eine Software mit integrierter Oszilloskopfunktion, die eine komfortable Überwachung und Anpassung ermöglicht.



Die LSMART express-Produktreihe umfasst einen intelligenten Master sowie vier leistungsstarke Antriebe. Mit einer Nennleistung von bis zu 400 W und hoher Impulsleistung bietet die synchrone Punkt-zu-Punkt-Positioniersteuerung vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die integrierten Antriebe ermöglichen den Betrieb von 2- und 3-Phasen-Synchronmotoren in feldorientierter Regelung sowie im Schrittmotorbetrieb. Die dabei erzielte Mikroschrittauflösung zählt zu den führenden am Markt.



Optimal abgestimmte Motorkomponenten für nahtlose Automatisierung



Neben LSMART express legt LANG auf der Messe einen besonderen Fokus auf seine Komponenten. Mit einem umfassenden Portfolio, das sowohl Bedienelemente als auch die passenden Servomotoren und mechanischen Komponenten umfasst, bietet LANG Komplettlösungen, die exakt auf die jeweiligen Anwendungsanforderungen der Kunden abgestimmt sind. So können Unternehmen eine nahtlose Integration und hohe Kompatibilität sicherstellen und ihre Prozesse in puncto Effizienz und Leistung optimieren.



"Alle Komponenten - von der Hardware über die Software bis hin zur Steuerung - sind perfekt aufeinander abgestimmt. Das reduziert potenzielle Schnittstellenprobleme und vereinfacht die Integration der Systeme. Der Kunde profitiert von einem Ansprechpartner, was den Support und die Wartung erleichtert. Gleichzeitig wird die Zuverlässigkeit und Effizienz des gesamten Systems erhöht, da die einzelnen Komponenten getestet und für den reibungslosen Betrieb optimiert wurden. Dadurch wird die gesamte Lösung stabiler und langlebiger", erklärt Thomas Kozian, Geschäftsführer der LANG GmbH & Co. KG.



Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de



Firmenkontakt



LANG GmbH & Co. KG

Michaela Wenzel

Dillstraße 4

35625 Hüttenberg

+49 (0) 6403-7009-0

michaela.wenzel@lang.de

https://www.lang.de



Pressekontakt



punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0211 9717977-0

up@punctum-pr.de

https://www.punctum-pr.de

