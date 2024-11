Mit FACTUREE Tail Spend in der Beschaffung massiv minimieren

(press1) - Berlin, 4. November 2024 - 20 Prozent des Einkaufsvolumens in produzierenden Unternehmen entfallen in der Regel auf 80 Prozent der Lieferanten. Diese Vielzahl kleiner Bestellungen und die hohe Anzahl an Lieferanten machen das Management komplex und kostenintensiv. Häufig wird dieser so genannte Tail Spend nicht adäquat verwaltet, da die einzelnen Beträge im Vergleich zu den Hauptausgaben gering erscheinen. FACTUREE (www.facturee.de ) ersetzt für Unternehmen mit seinem Digital Procurement-Modell als eine einzige Schnittstelle das Management tausender Lieferanten und generiert im Durchschnitt 37 Prozent Savings für seine Kunden.



Der Tail Spend in der Beschaffung bezieht sich auf den kleineren, weniger bedeutenden Teil der Gesamtausgaben eines Unternehmens, der oft unstrukturiert und auf viele kleine Transaktionen verteilt ist. Im Vergleich zu strategisch wichtigen Lieferanten und großen Volumenbeschaffungen erscheinen diese Ausgaben gering, weshalb die Optimierung der Prozesse in diesem Bereich häufig vernachlässigt wird.



"In vielen Unternehmen ist der Tail Spend ein wahrer Kostentreiber. Große Unternehmen haben oftmals zwischen 60.000 und 100.000 Lieferanten, was zu einer immensen operativen Komplexität führt. Jede kleine Bestellung und jede unregelmäßige Beschaffung erzeugen unverhältnismäßig hohe Kosten und binden wertvolle Ressourcen", erklärt Niklas Oertel, Vice President of Growth bei FACTUREE.



Aus tausenden Lieferanten wird eine Schnittstelle



Durch die Digitalisierung und Automatisierung des Beschaffungsprozesses bietet FACTUREE eine Lösung, mit der sich der Tail Spend massiv minimieren lässt. FACTUREE verfügt über ein riesiges Netzwerk an Fertigungspartnern und zentralisiert für seine Kunden die gesamte Beschaffung.



"Mit unserem Digital Procurement ersetzen wir für Unternehmen das Management tausender Lieferanten. Von der Lieferantensuche über die technische Beratung bis zur Fertigung, Qualitätssicherung und termingerechten Lieferung - alles erfolgt über uns als einzige Schnittstelle. Unternehmen reduzieren durch die Zusammenarbeit mit uns nicht nur ihren Aufwand immens, sondern können durchschnittlich 37 Prozent ihrer Beschaffungskosten einsparen - ein Vorteil, der vor allem bei großen Unternehmen mit umfangreichen Lieferantennetzwerken deutlich zum Tragen kommt", sagt Niklas Oertel.



Schnellere Time-to-Market und mehr Zeit für strategische Aufgaben



Wird der Aufwand für das Lieferantenmanagement erheblich verringert, lässt sich auch die Time-to-Market deutlich beschleunigen. Unternehmen können agiler auf Marktveränderungen reagieren. Zudem sind sie auch in Krisensituationen handlungsfähig und können das Risiko von Lieferengpässen verringern: Fällt ein Lieferant aus dem FACTUREE-Netzwerk aus, steht immer eine Alternative bereit, so dass automatisch auch für Resilienz in der Lieferkette gesorgt ist. Neben der operativen Unterstützung bietet FACTUREE jedem Kunden individuelle Beratung, damit Unternehmen immer die besten Lösungen finden können.



"Unser Digital Procurement ermöglicht es, dass Unternehmen resilienter und zukunftsfähig agieren können. Das sind entscheidende Fähigkeiten, um in den heutigen volatilen Märkten konkurrenzfähig zu bleiben. Viele unserer Kunden berichten zudem, dass sie zuvor kaum Zeit für strategische Beschaffungsaufgaben hatten, da der Tail Spend viel Aufwand verursachte. Mit Digital Procurement gewinnen sie wertvolle Freiräume und können sich auf strategische Projekte konzentrieren", sagt Niklas Oertel.



FACTUREE bietet eine zukunftsorientierte All-in-One-Lösung für die schnelle, zuverlässige und zeitgemäße Beschaffung von Zeichnungsteilen jedweder Art aus einer Hand. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von rund 2.000 Fertigungspartnern aus nahezu allen Bereichen, wie CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck, Guss- und Schmiedeverfahren sowie Oberflächentechnik. Rund 15.000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Durch die nahezu uneingeschränkten Kapazitäten ist FACTUREE stets lieferfähig und unterstützt Unternehmen dabei, sich resilient aufzustellen. Es können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen wie Siemens und Parker Hannifin, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden.



