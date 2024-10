Merhaba Deutschland!

(press1) - 21. Oktober 2024 - "Merhaba Galatalk, Galatasaray trifft seine Fans in Deutschland: Start der neuen Mobilfunkmarke!"



Galatasaray und Orange Mobile präsentieren stolz das Galatalk-Projekt, eine innovative Initiative, die speziell für unsere Fans und Mitbürger in Deutschland entwickelt wurde. Galatalk bietet eine einmalige Gelegenheit, den Verein, den wir lieben, auf eine neue Art und Weise zu erleben. Mit uns genießen Fans nicht nur exklusive Vorteile, sondern auch den besten Mobilfunktarif auf dem Markt - ein Angebot, das in dieser Form bei der Konkurrenz seinesgleichen sucht.



Unter der Leitung von Seyhan Saricicek, dem Architekten und CEO des Galatalk-Projekts, verfolgt Galatalk das Ziel, Galatasaray-Fans in Europa einzigartige Inhalte, attraktive Kampagnen und direkte Interaktionsmöglichkeiten mit dem Verein zu bieten. Fans werden nicht nur hautnah über aktuelle Entwicklungen informiert, sondern auch von besonderen Angeboten profitieren, die ihre Leidenschaft für den Verein belohnen.



Das Galatalk-Angebot umfasst Rabatte bei führenden globalen Marken wie Sixt, Vestel und vielen weiteren Partnern. Zusätzlich haben unsere Fans die Möglichkeit, original signierte Trikots zu gewinnen, Trainings zu besichtigen, Match-Tickets zu erhalten und an exklusiven Fan-Events teilzunehmen. Ergänzt wird dies durch Insider-News und besondere Inhalte, die Galatalk zu einem unverzichtbaren Begleiter für jeden Galatasaray-Fan machen.



Mit dem Galatalk-Tarif genießen unsere Nutzer nicht nur die umfangreichen Extras, sondern auch die optimale Netzqualität. Dank der Nutzung des erstklassigen Telefonica-Netzes profitieren unsere Kunden von bester Verbindung und stabiler Netzabdeckung, wo immer sie sich in Deutschland befinden.Durch Galatalk wird die Verbundenheit der Fans zu Galatasaray gestärkt und die Distanz zwischen Europa und dem Verein überwunden. Die Plattform zielt darauf ab, die Präsenz von Galatasaray in Europa auszubauen und die Loyalität unserer Fans durch kontinuierliche Vorteile und exklusive Inhalte zu fördern.



Galatasaray und Orange Mobile freuen sich darauf, unsere Fans auf diesem spannenden Weg zu begleiten. Mit Galatalk laden wir unsere Mitbürger in Deutschland ein, Teil der unvergleichlichen Galatasaray-Welt zu werden - näher als je zuvor, mit unschlagbaren Vorteilen und der besten Verbindung.



Die offizielle Mobilfunkmarke von Galatasaray in Deutschland!



