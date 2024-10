QAES Europe GmbH betritt den europäischen Energiespeichermarkt

(press1) - 7. Oktober 2024 - Innovative Energiespeicherlösungen aus Chongqing kommen nach Europa



Berlin - Die neu gegründete QAES Europe GmbH gibt heute ihren offiziellen Markteintritt in Europa bekannt. Das Unternehmen steht in enger Verbindung mit der Qingan Energy Storage Technology (Chongqing) Co., Ltd. (QAES) und bringt innovative Energiespeicherlösungen auf den europäischen Markt.



Mit Sitz in Berlin konzentriert sich QAES Europe auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Energiespeichersysteme für den europäischen Markt. Diese Kooperation vereint technologische Innovationskraft mit fundierter Marktexpertise. Im Rahmen der engen Zusammenarbeit profitiert das Unternehmen von der fortschrittlichen Fertigungsexpertise von QAES in China.



QAES Europe verbindet Forschung und Beratung im Bereich intelligenter Energielösungen, um maßgeschneiderte Produkte für europäische Kunden anzubieten.



Dr. Paschalis Papagrigoriou, Chief Executive Officer der QAES Europe GmbH, betont die Bedeutung dieses Schritts: "Mit der Gründung der QAES Europe GmbH setzen wir einen Meilenstein in der europäischen Energiespeicherbranche. Die innovativen Lösungen von QAES, gepaart mit unserem tiefen Verständnis für den europäischen Markt, werden einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten. Wir sind bereit, die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen und nachhaltige Energielösungen für Europa verfügbar zu machen."



Dr. Lesun Li, CEO von Qingan Energy Storage Technology (Chongqing), unterstreicht das Engagement des Unternehmens: "Wir sind fest entschlossen, QAES Europe mit Spitzentechnologie und Produkten höchster Qualität zu unterstützen. Diese enge Zusammenarbeit ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Lösungen für den europäischen Markt zu entwickeln und zu produzieren."



Mit der erfolgreichen Gründung und dem Launch der neuen Webpräsenz unter qaes.eu setzt das Unternehmen wichtige Meilensteine für die Expansion im europäischen Energiespeichermarkt. QAES Europe strebt eine führende Rolle in der europäischen Energiespeicherbranche an.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte qaes.eu oder kontaktieren Sie unser Presseteam. QAES-Europe Webseite (https://qaes.eu)



Anbieter von hocheffiziente BESS-Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche. QAES Europe fördert die Integration erneuerbarer Energien und unterstützt die Kunden bei der Optimierung ihrer Energieinfrastruktur.



