Neuer Geschäftsführer bei LATZKE Härteprüfung GmbH

(press1) - Wiehl-Marienhagen, 24.09.2024 - Die Latzke GmbH, ein führendes Unternehmen in der Qualitätssicherung und Maschinenbauindustrie, hat aufregende Neuerungen unter der Leitung ihres neuen Geschäftsführers Tobias Reisch eingeführt. Diese Entwicklungen sind darauf ausgelegt, die Kundenerfahrung zu verbessern und innovative Lösungen für Industrie 4.0 Innovatoren, Qualitätssicherungsexperten und Maschinenbauunternehmen zu bieten.



Ein Jahr unter neuer Führung - Tobias Reisch setzt neue Akzente



Seit über einem Jahr steht Tobias Reisch an der Spitze der Latzke GmbH und bringt seine langjährige Erfahrung als Leiter des Service Außendienstes bei der ZwickRoell GmbH mit. Seit dem 01.07.2023 setzt er neue Impulse im Unternehmen, um die Serviceangebote zu erweitern und den Kunden noch besser gerecht zu werden.



Neue Website und Webshop



Eine der ersten Maßnahmen von Tobias Reisch war die Einführung einer neuen Website und eines modernen Webshops . Das frische Design und die benutzerfreundliche Online-Shop-Funktion ermöglichen es den Kunden, Produkte und Services schnell zu finden und anzufragen.



Erweiterter Service und maßgeschneiderte Angebote



Die Latzke GmbH hat ihr Serviceangebot erheblich erweitert und bietet nun ein Netzwerk aus 18 hochqualifizierten Technikern, die dezentralisiert arbeiten. Dies stellt sicher, dass Ersatzteile schnell verfügbar sind und maßgeschneiderte Servicepakete individuell auf die Bedürfnisse der Kunden in der DACH-Region zugeschnitten werden können.



Kunden profitieren zudem von einer kostenlosen Hotline und flexiblen Maschinenlösungen, einschließlich der Möglichkeit, Maschinen zu mieten oder bei Bedarf in einen Mietkauf zu überführen. Diese Flexibilität ermöglicht es den Unternehmen, ihre Produktionsprozesse ohne hohe Investitionskosten zu optimieren.



Praxisorientierte Schulungen



Das Unternehmen bietet erstklassige Härteschulungen und praxisorientierte Schulungen zur Härteprüfung an. Diese Schulungen können entweder im eigenen Haus oder auf Wunsch beim Kunden vor Ort durchgeführt werden. Damit stellt die Latzke GmbH sicher, dass ihre Kunden stets bestens geschult und auf dem neuesten Stand der Technik sind.



Zugang zu hochwertigen Härteprodukten



Als Mitglied der ZwickRoell Gruppe und offizielles Vertriebs- und Servicezentrum bietet die Latzke GmbH ihren Kunden Zugang zu hochwertigen Härteprodukten von ZwickRoell. Dies erstreckt sich nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf Österreich, die Schweiz, die Beneluxstaaten, Liechtenstein und Dänemark.



Ein zuverlässiger Partner in der Qualitätssicherung



Die Latzke GmbH bleibt ein zuverlässiger Partner in der Qualitätssicherung und bietet unkomplizierten, zeitsparenden Service. Unter der Leitung von Tobias Reisch ist das Unternehmen bestrebt, seinen Kunden durch maßgeschneiderte Lösungen und umfassende Dienstleistungen zur Seite zu stehen.



Für weitere Informationen steht Tobias Reisch gerne persönlich zur Verfügung.



LATZKE Härteprüfung GmbH ist ein Anbieter von Werkstoffprüfungen und Kalibrierungen von Härteprüfmaschinen und Härteprüfgeräten. Mit jahrelanger Erfahrung und einem engagierten Team von Fachleuten setzen wir uns dafür ein, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen und unseren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten.



Kontakt



LATZKE Härteprüfung GmbH

Tobias Reisch

Enselskamp 7a

51674 Wiehl-Marienhagen

+49 2261 817 595-0

+49 2261 817 595-99

service@latzke.de

https://latzke.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: