Elektronikfertiger Limtronik gibt Kunden mit Hilfe von Perzeptron Zugang zu Auftragsstatus

(press1) - Horizontale Vernetzung gibt Einblick in Live-Daten und reduziert Aufwand



Eschborn, 24. September 2024 - Aufwändige Abstimmungsprozesse zum Material- und Lieferstatus gehören für viele Fertiger und ihre Kunden zum Alltag. Excel-Tabellenabgleiche binden wertvolle Ressourcen und hemmen die Produktivität. Der Elektronikfertiger Limtronik hat daher jetzt mit Hilfe von Perzeptron eine horizontale Schnittstelle für seine Kunden eingerichtet. Darüber erhalten sie direkten Einblick in den Auftragsstatus, was die Effizienz erhöht und nicht-wertschöpfende Prozesse reduziert.



"Ein Teil unserer Kunden stellt uns Material bereit. Bisher wurden immer Excel-Tabellen hin und her geschickt, um Abgleiche vornehmen zu können. Das ist ein in vielen Unternehmen üblicher Vorgang, beansprucht aber auf beiden Seiten Kapazitäten und ist letztlich weder effizient noch wirtschaftlich. Daher wollten wir es unseren Kunden ermöglichen, ihr Material und somit ihre Aufträge direkt verfolgen zu können", erklärt Gerd Ohl, Geschäftsführer bei Limtronik.



Perzeptron hat gemeinsam mit der IT-Abteilung von Limtronik die Möglichkeit geschaffen, dass Kunden des Elektronikfertigers über eine URL + Login auf ein Portal zugreifen können, in dem die jeweiligen Aufträge mit ihrem Status und der Materialsituation zu sehen sind. Hier finden Verantwortliche die Live-Daten der Auftragsplanung von Limtronik und sind somit in Echtzeit auf dem neusten Stand. Ineffizientes Versenden von z. B. Fehlteillisten und Videokonferenzen zum Lieferstatus von Produkten gehören der Vergangenheit an.



"So werden Kapazitäten auf beiden Seiten frei, die für strategische Aufgaben genutzt werden können. Niedrige Transaktionskosten - also alle Kosten, die außerhalb der Wertschöpfung liegen - verschaffen beiden Partnern auf dem hart umkämpften Markt Wettbewerbsvorteile. Zudem war der zuvor manuell geführte Prozess fehleranfällig. Durch die Automatisierung steigt die Genauigkeit der Daten und durch den Echtzeit-Status sind viel kürzere Reaktionszeiten möglich", erklärt Markus Renner, Geschäftsführer bei Perzeptron.



Limtronik ist bekannt als Smart Factory, die bereits seit vielen Jahren Prozesse digitalisiert und Lean-Methoden anwendet. "Der Einblick in den Auftragsstatus auf Basis von Echtzeitdaten erfordert einen hohen Digitalisierungsgrad und ist auch ein Vertrauensbeweis an unsere Partner. Wir machen uns damit komplett transparent. Aber genau das wissen alle zu schätzen, und das kann den Ausschlag zum Wettbewerbsvorteil geben", erklärt Gerd Ohl.



Die 1999 gegründete Perzeptron GmbH ist Beratungsunternehmen, Softwareentwickler und Dienstleister, mit Fokus auf Supply-Chain-Optimierung. Perzeptron bietet die eigens entwickelte Software MiG, die als ERP-Ergänzungssoftware fungiert. Sie schließt die Lücken herkömmlicher ERP-Systeme. Auf Basis von MiG hat Perzeptron ein System entwickelt, das die Planungssicherheit von stücklistenbasierten Produktionsunternehmen messen und bewerten kann. Diese sogenannte Effizienzanalyse ist in der Lage, die Ursachen für suboptimale KPIs zu identifizieren. Sie dient dazu, Lieferperformance, Kapitalbindung und Auftragsdurchlaufzeiten zu optimieren und Unternehmen auf ein neues Effizienzniveau zu heben. www.perzeptron.de



