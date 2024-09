binder nimmt Flanschteile für Steckverbindersystem PBC15 ins Programm

(press1) - Steckpartner für Kabelsteckverbinder in anspruchsvollen industriellen Anwendungen



Neckarsulm, 24. September 2024 - Anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie verlangen heute nach kompakten, robusten Steckverbindungen, die hohe Ströme und Spannungen zuverlässig übertragen. binder, Anbieter von Rundsteckverbindern, schafft jetzt die ideale Verbindung: Spezielle Flanschteile fungieren als Steckpartner für den konfektionierbaren Kabelsteckverbinder PBC15. Durch die Kombination lassen sich passgenaue Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. in der Antriebstechnik, realisieren.



Wenn für Anwendungen hohe Ströme und Spannungen auf kleinem Raum übertragen werden müssen, ist ein Steckverbindersystem wie PBC15 prädestiniert. Philipp Zuber, Produktmanager bei binder, erklärt: "Das System eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen Leistung und Signale über ein Kabel übertragen werden sollen. Durch die Möglichkeit der Schirmung ist der Steckverbinder ebenfalls optimal, wenn hohe Anforderungen an die Signalintegrität gestellt werden bzw. elektromagnetische Übertragung erforderlich ist."



Der Steckverbinder bewährt sich in der Industrie bei der Versorgung von Drehstrom- und Asynchronmotoren sowie für Frequenzumrichter. Auf Grund seiner Eigenschaften ist er in der Antriebstechnik, der Automatisierungstechnik, der Intralogistik sowie im Maschinenbau einsetzbar - beispielsweise in Ventilatoren, Pumpen und Verpackungsmaschinen.



Die neuen Flanschteile schaffen nahtlose Verbindungen für sichere Power- sowie Signalübertragung und unterstützen somit die Vorteile des PBC15-Systems.



Die Flanschteile sind als Flanschstecker und Flanschdose (mit Verriegeler), und jeweils als ungeschirmte Kunststoff-Varianten oder geschirmte Varianten mit Metallkomponenten erhältlich. Sie bieten standardmäßig Litzenquerschnitte von 1,5 mm² und 2,5 mm² bei Litzenlängen von 250 mm, was eine Stromübertragung von bis zu 16 A bei 630 V ermöglicht. Die PBC15-Flanschteile sind mit einem M20x1,5 Befestigungsgewinde ausgestattet, welches direkt in das kundenspezifische Gehäuse, oder aber mithilfe einer Kontermutter im Geräte- oder Motorgehäuse befestigt werden kann. Per 1/4 Umdrehung lässt sich eine Schnellverriegelung bewerkstelligen.



Die normierten Flanschteile sind gemäß DIN EN IEC 61076-2-116 herstellerübergreifend kompatibel und bieten somit maximalen Handlungsspielraum.



binder ist einer der führenden Spezialisten für Rundsteckverbinder. Das 1960 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm bietet die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung kundenspezifischer Lösungen. binder beliefert Unternehmen aus Branchen wie Automatisierung, smarte Kommunikation, Medizintechnik und viele weitere, die jeweils individuelle Anforderungen an die Bauteile haben. Die Steckverbinder erfüllen die entsprechenden Normen und halten einer Reihe von rauen Umgebungsbedingungen stand. Der Fokus liegt daher immer auf Individualisierung und höchster Qualität.



Zur binder Gruppe zählen das binder Headquarter, neun Vertriebsniederlassungen, sieben Produktionsstätten, zwei Systemdienstleister sowie ein Innovations- und Technologiezentrum. Das Unternehmen arbeitet mit weiteren Distributionspartnern auf sechs Kontinenten zusammen und beschäftigt weltweit rund 2.000 Mitarbeitende.



