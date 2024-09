Weniger als 30 % schauen noch lineares Fernsehen

(press1) - 11. September 2024 - Streaming dominiert auch in Deutschland - Werbetreibende müssen umdenken



Eine kürzlich durchgeführte Umfrage zeigt einen deutlichen Wandel im Fernsehkonsum: 71,17 % der Befragten zwischen 18 - 50 Jahren in Deutschland bevorzugen Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime Video, während nur noch 28,83 % primär lineares Fernsehen konsumieren. Für Werbetreibende stellt dieser Trend eine bedeutende Herausforderung dar, da jüngere Zielgruppen zunehmend auf klassische TV-Werbung verzichten und sich stattdessen für werbefreie, abonnierte Streaming-Dienste entscheiden.



Die Umfrage von resonio zeigt auf, dass Streaming-Dienste zunehmend die Vorherrschaft übernehmen. Besonders bei jüngeren Zuschauern wird die Flexibilität, Inhalte jederzeit und ohne Werbeunterbrechungen zu konsumieren, geschätzt.



Zentrale Ergebnisse der Umfrage:

-71,17 % der Befragten nutzen primär Streaming-Dienste.

-Nur 28,83 % konsumieren vorwiegend lineares Fernsehen.

-62,5 % der Zuschauer von linearem Fernsehen nutzen Werbepausen für andere Aktivitäten, wie das Überprüfen des Smartphones.

-50,63 % der Streaming-Nutzer bevorzugen Netflix, gefolgt von 24,05 % für Amazon Prime Video.



Werbung im Wandel

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass klassische TV-Werbung immer weniger effektiv ist. Zuschauer schalten bei Werbepausen um oder beschäftigen sich anderweitig. Streaming-Dienste bieten Werbetreibenden hingegen die Möglichkeit, gezielte und personalisierte Werbung zu schalten - jedoch müssen kreative Lösungen gefunden werden, um Zuschauer, die für werbefreie Inhalte bezahlen, dennoch zu erreichen.



Die Herausforderung für Werbetreibende liegt darin, mit diesen neuen Konsumgewohnheiten Schritt zu halten. Streaming-Dienste bieten zwar präzisere Werbemöglichkeiten, jedoch bevorzugen viele Nutzer, insbesondere jüngere, werbefreie Abonnements.



Die vollständigen Umfrageergebnisse finden Sie hier: Fernsehgewohnheiten im Wandel (https://www.resonio.de/blog/fernsehgewohnheiten-im-wandel/ )



Über resonio

resonio ist ein flexibles und einfach zu bedienendes Umfrage- und Marktforschungstool, das Unternehmen dabei unterstützt, wertvolle Einblicke in Konsumentenverhalten und Markttrends zu gewinnen. Mit maßgeschneiderten Umfragen bietet resonio präzise Daten zu gewinnen, um fundierte Geschäftsentscheidungen treffen zu können.

Website: www.resonio.de (https://www.resonio.de/ )



resonio ist eine Marke von clickworker, einem führenden, ISO-zertifizierten Anbieter von Paid Crowdsourcing mit mehr als 6 Millionen Freelancern weltweit. Mit Hilfe von resonio kann jede Person Marktforschung einfach, schnell und günstig durchführen. Das Angebot umfasst eine umfangreiche, aber einfach zu bedienende Anwendung zur Umfrageerstellung, einen großen internationalen Pool an Umfrageteilnehmern sowie automatisiertes Reporting und Real-Time-Tracking der Ergebnisse.



