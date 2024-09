DATUS & LiveReader: KI-Partnerschaft für IT-Kommunikation

(press1) - 5. September 2024 - Mit diesem bedeutenden Schritt in die richtige Richtung gibt die DATUS AG - gemeinsam mit ihrem Partner SLK GmbH - die Zusammenarbeit mit der LiveReader GmbH bekannt, die Technologien auf Basis modernster KI-Forschung entwickelt.



Auf dem Markt kennt man DATUS (https://datus.com ) und SLK (https://slk-mobile.de ) bereits als zwei namhafte Anbieter individueller IT-Kommunikation mit langjähriger Erfahrung. Die neue Kooperation mit LiveReader (https://livereader.com ) zielt darauf ab, die IT-Kommunikation sowohl für Unternehmen als auch für den öffentlichen Sektor zu optimieren. Sprachbarrieren, wie sie in Rettungsleitstellen, bei Polizei und Feuerwehr oder dem Militär Alltag sind, können durch intelligente Lösungen aus der Welt geschafft werden.



100%-Made-in-Germany

Die DATUS AG, bekannt für ihr IT-Kommunikationsangebot mit breitem Einsatzspektrum und die Realisierung umfangreicher Projekte, bringt Know-how und Erfahrung in diese Partnerschaft ein. Die LiveReader GmbH ergänzt das Team mit ihrer Spezialisierung auf KI-Technologien, die den neuesten Stand von Wissenschaft und Forschung in den Praxiseinsatz überführen.



"Diese Partnerschaft mit LiveReader ist ein weiterer Meilenstein in unserer Firmengeschichte und unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für Innovation und Qualität. Unsere Kunden kommen aus den verschiedensten Bereichen. Berufsfeldübergreifend heben wir sie auf die nächste Stufe des Machbaren, die Wirtschaftlichkeit dabei immer im Blick. Kommunikation ist jeher unser Thema. Gemeinsam mit LiveReader gelingt uns das jetzt über Sprachgrenzen hinweg", berichtet Ralf Tränkner, Vorstand der DATUS AG, nach Unterzeichnung des Kooperationsvertrages.



Gewohnte Qualität mit optimiertem Leistungsumfang

Die Unternehmen sind keine Unbekannten im Leitstellenumfeld. Sie bündeln ihre Kompetenzen, um den Herausforderungen der multilingualen Kommunikation (https://livereader.com/de/alternis ) gerecht zu werden. Die ersten Rettungsleitstellen sind bereits an Bord.



"Wir haben künstliche Intelligenz in einer verlässlichen, seriösen Form mit den flexiblen und modularen Lösungen unserer Partner kombiniert. Dadurch lassen sich komplexe IT-Kommunikationsherausforderungen auf einem innovativen Niveau meistern", ergänzt Dr. Eric Rietzke, Geschäftsführer der LiveReader GmbH.



LiveReader ist ein Spezialist auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI). Mit ihren KI-Technologien wird der neueste Stand aus Wissenschaft & Forschung in den Arbeitsalltag von Unternehmen, Rettungsleitstellen und dem öffentlichen Sektor überführt.



