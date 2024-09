CX Festival 2024: Business trifft Festival am See

(press1) - 30. August 2024 - September 2024. Erleben Sie CX-Trends, Networking und Festival-Feeling in einer einzigartigen Outdoor-Location nahe Berlin.



Das CX Festival 2024 steht vor der Tür und verspricht erneut das Highlight des Jahres für die Customer Experience- und Customer Service-Branche in Deutschland zu werden. Dieses einzigartige Business-Festival kombiniert wertvolle Einblicke in die neuesten Trends und Herausforderungen der CX-Welt mit einem unvergesslichen Festival-Erlebnis inmitten der Natur.



Was erwartet die Teilnehmer?

Das CX Festival ist weit mehr als eine gewöhnliche Konferenz. Es bietet den perfekten Mix aus inspirierenden Keynotes, praxisnahen Workshops und spannenden Panels, präsentiert von über 50 erstklassigen Speakern. Zu den teilnehmenden Unternehmen zählen Branchenführer wie Samsung, Stepstone, Zenloop, und viele mehr. Ein besonderes Highlight: Aktivitäten wie Lego Serious Play, Crossgolf, Wakeboard und viele mehr. Hier ist für jeden etwas dabei.



Festival-Feeling inklusive

Im Gegensatz zu herkömmlichen Konferenzen findet das CX Festival in einer idyllischen Outdoor-Location direkt am See bei Berlin statt. Teilnehmer können entweder campen oder in umliegenden Hotels übernachten. Abgerundet wird das Festival durch Live-Acts, DJs und Teambuilding-Aktivitäten - ein echtes Festival-Feeling, das Business und Freizeit perfekt vereint.



Mehr Content, mehr Vielfalt, mehr Networking

Neu in diesem Jahr: Zwei Bühnen mit parallelem Content in deutscher und englischer Sprache. Dies bedeutet noch mehr spannende Vorträge, Diskussionen und Networking-Möglichkeiten für alle Teilnehmer.



Anreise und praktische Tipps

Teilnehmer können bequem mit der S-Bahn anreisen - der Shuttle-Service ab S-Bahnhof Bernau bringt Sie direkt zur Location. Alternativ gibt es auch eine Busverbindung (Linie 890). Für Autofahrer stehen Parkplätze zur Verfügung.



Bezahlung und Verpflegung

Essen und Getränke sind über Coupons abgedeckt, die im Ticketpreis enthalten sind - keine versteckten Kosten.



Traumwetter und passende Vorbereitung

Freuen Sie sich auf 29 Grad und strahlenden Sonnenschein. Denken Sie an Sonnenschutz, Badekleidung und Handtücher, um die Wasseraktivitäten voll auskosten zu können. Flip-Flops und Sonnenbrillen sind die Business-Outfits des Festivals - perfekte Voraussetzungen für entspanntes Networking am Strand.



Jetzt Tickets sichern!

Tickets sind nach wie vor im offiziellen Ticketshop erhältlich. Verwenden Sie den Code "LASTCHANCE" für einen exklusiven Rabatt. Schnell zugreifen - die Plätze sind begrenzt!



Über das CX Festival:

Das CX Festival hat sich als eines der führenden Events für Customer Experience und Customer Service etabliert. Es verbindet wertvolles Branchenwissen mit einem einzigartigen Festivalerlebnis in der Natur, das Business und Freizeit auf eine völlig neue Art zusammenbringt.



Das CX-Festival ist 2023 durch die CX-Beratung Leafworks ins Leben gerufen worden.



