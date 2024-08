Alyssa Sliney zum Senior VP für EMEA Delivery bei Syniti ernannt

(press1) - Alyssa Sliney wird zur SVP mit der Aufgabe, das jährliche Umsatzwachstum in EMEA weiter zu stärken



Stuttgart, Deutschland, 20. August 2024: Der weltweit führende Anbieter von Enterprise Data Management, Syniti, gibt heute bekannt, dass Alyssa Sliney zur Senior Vice President of EMEA Delivery ernannt wurde. In ihrer neuen Rolle hat sie die Aufgabe, die Auslieferungsqualität sicherzustellen, den Jahresumsatz weiter zu steigern, die Mitarbeitenden zu motivieren sowie die Kundenerwartungen zu erfüllen und zu übertreffen. Sie ist auch weiterhin für Synitis gesamte Governance-Praktiken zuständig.



Seit Alyssa Sliney vor knapp 20 Jahren als Praktikantin bei Syniti begonnen hat, hat sie eine beeindruckende Karriere durchlaufen. Sie ist über verschiedene Projektrollen zu einer wichtigen Führungskraft des Unternehmens aufgestiegen. In den letzten fünf Jahren war Alyssa Sliney als Senior Delivery Partner für die Qualität und Governance der Syniti Knowledge Platform zuständig. In dieser Zeit erreichte sie die Vervierfachung der Einnahmen aus Synitis Master Data Management-Lösung, indem sie die globalen Governance-Praktiken formalisiert hat. Sie ist eine Vordenkerin für Datenqualität und Data Governance und wird immer wieder von Kunden um Rat und von der Presse um ihre Meinung gebeten.



In ihrer neue Rolle als Senior Vice President wird Alyssa nun in EMEA wirken und ihre jahrzehntelange Erfahrung nutzen, um Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung einer Datenstrategie zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihre individuellen Datenherausforderungen zu bewältigen. Alyssa wird direkt mit Chris Gorton zusammenarbeiten, Synitis Managing Director, GTM Leader und Senior Vice President für EMEA. Alyssa löst Linda Hipol ab, die in ihre Heimat Dallas, Texas, zurückkehrt, um sich auf ihre Rolle als Global Senior Vice President of Delivery and Resourcing zu konzentrieren.



Alyssa hat einen Bachelor in Computer Information Systems von der Bentley University, Waltham MA, USA.

Alyssa Sliney, SVP EMEA Delivery: "Während meiner gesamten beruflichen Laufbahn lag mein Fokus darauf, Organisationen dabei zu unterstützen, das Datenmanagement pragmatisch umzusetzen. Ich habe mit CIOs zusammengearbeitet, die anfangs uneinheitliche und langwierige Datenprozesse und eine schlechte Datenqualität hatten, sodass sie nur wenige Einsichten daraus ableiten konnten. Dank unserer Unterstützung konnten diese Unternehmen später strikte Gesetze einhalten, ohne ihre Unternehmenskultur und Arbeitsweise vollständig ändern zu müssen. Ich habe mit IT-Teams zusammengearbeitet, die sich an Syniti gewandt haben, als ihre Transformationsprojekte aufgrund ihres Datenmanagements zu scheitern drohten. Darüber hinaus habe ich Teams bei Veräußerungen, Fusionen und Übernahmen begleitet, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten in den neu entstandenen Unternehmen problemlos auf alle Daten zugreifen konnten. All diese Erfahrung bringe ich in meine neue Rolle mit ein. Ich freue mich sehr darauf, mit dem großartigen Syniti-Team in EMEA zu arbeiten."



Linda Hipol, SVP Global Delivery, Syniti: "Alyssas Beitrag zur Erweiterung unserer Governance-Praktiken, zum Verkauf unserer Syniti MDM-Software sowie zur nahtlosen globalen Bereitstellung sind nur einige Beispiele ihres Engagements. Ihre neue Rolle ist entscheidend für Synitis weiteres Wachstum in EMEA. Alyssas Ehrgeiz, kombiniert mit ihrer globalen Perspektive, macht sie zur perfekten Partnerin für Chris mit Blick auf das dynamische Momentum."



Kevin Campbell, CEO von Syniti: "Alyssas einzigartige Fähigkeiten und Erfahrungen, die sie hier bei Syniti entwickelt hat, machen sie zur perfekten Person, um unser Team in EMEA weiter zu vergrößern. Ihre Erfolgsbilanz und außergewöhnlichen Ergebnisse, die sie in der Vergangenheit für unsere Kunden erzielt hat, sowie ihr strategischer Weitblick werden mit Sicherheit zu unserem Erfolg in der Region beitragen."



Über Syniti

Syniti löst komplexeste Datenherausforderungen, indem es auf einzigartige Weise intelligente, KI-gesteuerte Software und umfassendes Daten-Know-how kombiniert, um sichere und herausragende Geschäftsergebnisse zu erzielen. Seit über 25 Jahren arbeitet Syniti mit den Fortune-2000-Unternehmen zusammen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die Wachstum ankurbeln, Risiken reduzieren und Wettbewerbsvorteile vergrößern. Die verbindende Plattform von Syniti für die Unternehmensdatenverwaltung unterstützt Datenmigration, Datenqualität, Datenreplikation, Stammdatenverwaltung, Analysen, Datenverwaltung sowie Datenstrategie in einer einzigen, einheitlichen Lösung. Syniti ist ein Portfoliounternehmen der Private-Equity-Gesellschaft Bridge Growth Partners LLC.



