KI-Assistent erleichtert Datenzugriff in der Produktion

(press1) - 21. August 2024 - inray erweitert die Cloud-Plattform manubes um innovative neue Features



Mit dem Release der Version 1.2 erweitert die inray Industriesoftware GmbH ihre manubes-Plattform um eine Reihe an neuen Features.



manubes ist eine Cloud-Plattform für die Produktion und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Erfassung, Strukturierung und Echtzeit-Visualisierung von Produktionsdaten sowie zur Steuerung und Automatisierung von Produktionsabläufen.



Mit Version 1.2 erhält die manubes-Plattform einen KI-basierten Chat-Assistenten. Dieser nutzt Natural Language Processing, um vorhandene Daten zu analysieren und detaillierte Fragen zu Anlagen, Prozessen, Produkten und Ressourcen in der Produktion zu beantworten. Als intelligenter Produktionshelfer unterstützt er verschiedene Teams im Produktionsalltag und sorgt dafür, dass die richtigen Daten ohne Verzögerung zur Verfügung stehen. Damit realisiert der KI-Assistent nicht nur Zeiteinsparungen in der Datenaufbereitung, sondern ermöglicht auch die Gewinnung neuer Erkenntnisse durch die Analyse großer und komplexer Datenstrukturen.



Neben dem KI-Assistenten beinhaltet manubes 1.2 auch neue Möglichkeiten für die Integration von Datenbanken in der Produktion. Datentabellen aus MySQL- und Microsoft SQL Server-Datenbanken können nun mit nur wenigen Klicks in die manubes-Datenmodellstruktur importiert werden.



Der manubes Page Designer - ein benutzerfreundliches Tool zur Erstellung von Echtzeit-Visualisierungen - wurde um neue Optionen zur Konfiguration von Visualisierungselementen erweitert, um Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, individuelle Produktions-Dashboards zu erstellen.



Ausführlichere Informationen zu den neuen Features sind unter www.manubes.de/manubes-release-1-2/ zu finden.



Alle neuen Features stehen ab sofort auch in der kostenlosen Testumgebung zur Verfügung. Interessierte können unter www.manubes.de/jetzt-testen/ einen persönlichen Testzugang erstellen.



Über manubes:



manubes ist eine innovative Digitalisierungslösung für die Produktion.



Die Cloud-Plattform der inray Industriesoftware GmbH bietet umfangreiche und skalierbare Möglichkeiten zur zentralen Erfassung und Strukturierung von Produktionsdaten, Echtzeit-Visualisierung von Prozessparametern und Kennzahlen sowie zur workflow-basierten Automatisierung von Produktionsabläufen. Endanwender in der Produktion erhalten alle Werkzeuge, die sie benötigen, um auf No-Code-Basis individuelle Lösungen zu entwickeln.



Die manubes-Plattform ermöglicht einen weltweiten Zugriff auf verschiedensten Endgeräten und implementiert ein umfangreiches Sicherheitskonzept.



inray ist ein führender Anbieter von Lösungen für Industrie 4.0 und die Optimierung industrieller Abläufe und Prozesse. Das Unternehmen bietet innovative Produkte und Dienstleistungen für die Prozessoptimierung, Datenerfassung sowie die Integration von Automatisierungssystemen. Mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Zukunftssicherheit unterstützt inray seine Kunden dabei, ihre Produktionsabläufe zu optimieren und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.



Kontakt

inray Industriesoftware GmbH

Sören Rose

Holstenstraße 40

25560 Schenefeld

+49 4892/89008-0

info@inray.de

https://www.inray.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: