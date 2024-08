Bedeutung von Druckguss nimmt zu: Mit FACTUREE Komplexität beim Sourcing reduzieren

(press1) - Entwicklungen in Branchen wie Automotive erfordern schnelle und zugleich qualitativ hochwertige Fertigungslösungen



Berlin, 14. August 2024 - Druckguss ist in der Industrie unverzichtbar geworden, aufgrund seiner Eigenschaft, qualitativ hochwertige, komplexe und präzise Bauteile in großen Mengen und zu niedrigen Kosten herzustellen. Dies macht Druckguss zu einem bevorzugten Verfahren in vielen Branchen, von der Automobilindustrie über die Elektronik bis hin zu Konsumgütern. Verschiedene Entwicklungen wie Leichtbau, aber auch Nachhaltigkeit und zunehmender Kostendruck treiben den Bedarf an. Doch wie findet sich der beste Fertiger? FACTUREE (www.facturee.de ) reduziert mit Lieferantenbündelung Komplexität in der Beschaffung signifikant.



Druckguss ermöglicht die schnelle und präzise Herstellung komplexer, robuster Bauteile in großen Stückzahlen mit gleichbleibender Qualität. Die Wahl des passenden Materials hängt von den Anforderungen des Endprodukts - wie Festigkeit, Flexibilität, Hitzebeständigkeit und chemische Beständigkeit - ab.



Insgesamt gewinnt Druckguss durch technologische Innovationen und Markttrends an Bedeutung. Beispielsweise besteht in der Automobilindustrie ein zunehmender Druck, das Fahrzeuggewicht zu reduzieren, um die Kraftstoffeffizienz zu verbessern und die Emissionen zu senken. Druckgussverfahren, insbesondere mit leichten Materialien wie Aluminium und Magnesium, ermöglichen die Herstellung von strukturellen und funktionalen Bauteilen, die sowohl leicht als auch stabil sind. Zudem ist Druckguss ein relativ materialeffizientes Verfahren mit vergleichsweise geringem Abfall und hohem Recyclingpotenzial. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung immer wichtiger werden, ist dies ein bedeutender Vorteil.



"Das Druckgussverfahren ermöglicht es Einkäufern und Ingenieuren, den Anforderungen der Industrie nach schneller, kosteneffizienter und hochwertiger Produktion gerecht zu werden. Aus geeigneten Aluminium-, Zink- und Magnesiumlegierungen lassen sich mit dem Druckgussverfahren komplexe, stabile Bauteile effizient und nachhaltig herstellen", erklärt Lukas Schlicker, Co-Founder und CPO von FACTUREE, und fährt fort: "Sein volles Potenzial kann der Einsatz dieses Verfahrens jedoch nur entfalten, wenn Herausforderungen im Sourcing die Verantwortlichen in der Beschaffung nicht ausbremsen. Die Identifikation, Auswahl und Verwaltung von Lieferanten ist komplex und kostet oftmals viel wertvolle Zeit."



Vereinfachtes Sourcing und Bündelung aller Fertigungsschritte



FACTUREE bietet mit seinem All-in-One-Ansatz und seinem breiten Lieferantennetzwerk maßgebliche Entlastung bei der Beschaffung von Druckgussteilen. FACTUREE erbringt alle notwendigen Prozesse - von der Lieferantensuche über die technische Beratung und Fertigung bis hin zur Nachbearbeitung und Oberflächenveredelung - aus einer Hand. Dieser strategische Ansatz reduziert die Komplexität, Risiken und den Aufwand in der Beschaffung erheblich.



Dank eines Netzwerks von über 2.000 Fertigungspartnern bietet FACTUREE ein vielfältiges Portfolio an Fertigungsverfahren und ist in der Lage, stets die passende Lösung für jede Anforderung zu finden - sei es für Einzelstücke oder Serienproduktionen. Auch Speziallösungen und Sonderwünsche lassen sich problemlos umsetzen. Ein weiterer Vorteil des Lieferantennetzwerks ist die hohe Lieferfähigkeit von FACTUREE, selbst bei hoher Nachfrage oder in Krisenzeiten. Fällt ein Fertiger aus, stehen potenziell 1.999 weitere zur Verfügung. Das erhöht für Unternehmen die Resilienz.



Lukas Schlicker sagt: "Durch die Vereinfachung des Sourcing-Prozesses und die Bündelung aller Fertigungsschritte kann die Time-to-Market erheblich verkürzt werden, sodass Unternehmen ihre Innovationen schneller auf den Markt bringen können. Und das geht nicht auf Kosten der Qualität - ganz im Gegenteil. Wir übernehmen im gesamten Prozess die volle Verantwortung."



FACTUREE bietet eine zukunftsorientierte All-in-One-Lösung für die schnelle, zuverlässige und zeitgemäße Beschaffung von Zeichnungsteilen jedweder Art aus einer Hand. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von rund 2.000 Fertigungspartnern aus nahezu allen Bereichen, wie CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck, Guss- und Schmiedeverfahren sowie Oberflächentechnik. Rund 15.000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Durch die nahezu uneingeschränkten Kapazitäten ist FACTUREE stets lieferfähig und unterstützt Unternehmen dabei, sich resilient aufzustellen. Es können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen wie Siemens und Parker Hannifin, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden.



