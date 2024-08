Johann - Einkaufswagenlöser mit Logo

(press1) - 13. August 2024 - Vorhang auf - Werbeliebling 2024 - Einkaufswagenlöser Johann - ein langlebiger nachhaltiger Werbeartikel im Trend.



Werbeartikel und Streuartikel wie Schlüsselanhänger gibt es wie Sand am Meer. Nur wenige Produkte eignen sich als perfekte langlebige und nachhaltige Werbemittel. Dazu gehört dieser einzigartige haptische Werbeartikel .



Haptische Werbeträger sind bei Unternehmen sehr beliebt. Sie können zielgerichtet eingesetzt werden. Bei über 95% aller großen Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern in Deutschland werden Werbeartikel eingesetzt. Werbeartikel wirken viel effektiver und dauerhafter als andere Medien.



Was sind die wichtigsten Aufgaben eines Werbeartikels ?



Werbeartikel sollen Markenbekannheit und Kundenbindung aufbauen. Gute Werbegeschenke präsentieren die Werbebotschaft schnell und erhöhen den Wiedererkennungswert einer Marke. Sie sollen neue Kunden fürs Unternehmen gewinnen und verkaufsfördernd sein. Gute Streuartikel schaffen positive Assoziationen und motivieren Kunden und Mitarbeiter. Und letztendlich sollen die Artikel kosteneffizient sein.



Mein Johann - die Erfolgsstory



Eine ziemliche Erfolgsstory ist der Johann Einkaufswagenlöser. Ein Give Away, das sich in jeder Beziehung bezahlt macht. Ob zur Imagepflege oder zum Aufbau der Bekannheit. Im Marketing Mix sollte dieser Artikel im Plan stehen.



Name: Einkaufswagenlöser Johann

haptische Wertigkeit: hoch

Werbeleistung: hoch

Preis-/Leistungsverhältnis: hervorragend

Funktionen: Löst den Einkaufswagen sofort + dient als Flaschenöffner + KeyRefinder (Option) - bringt den Schlüsselbund zurück



Johann Einkaufswagenlöser - Qualität auf Top Niveau



Die wichtigsten Aufgaben eines Werbeartikels löst der Johann Einkaufswagenlöser mit Bravour. Das hat viele Gründe aber vor allem einen Grund: der Artikel ist ständig beim Kunden im Einsatz. Einkaufswagenlöser sind als Produktgruppe schon lange beliebte Werbeträger. Allerdings gibt es große Unterschiede in Preis und Leistung.



Der Johann Schlüsselanhänger aus Metall wird perfekt veredelt. Vorderseitig mit einem langlebigen Druck. Die Druckoberfläche wird durch ein edles Doming geschützt. Ein Kunstharz, dass den Johann Einkaufswagenlöser lange optisch in Form hält. Die Rückseite ist geprägt und mit einem kleinen Anwendungshinweis versehen.



Einkaufswagenlöser mit Logo - alles ist möglich !



Die Vielzahl der Optionen macht diesen Werbeträger spannend. Er kann beidseitig mit einem Werbedruck versehen werden. Eine individuelle Begleitkarte ist möglich.



Der Johann Duo entriegelt Einkaufswagen, öffnet Flaschen und der Clou ( als Option): der Johann KeyRefinder bringt den Schlüsselbund bei Verlust zurück.



Der Johann aber auch die Begleitkarte können mit einem QR Code versehen werden. ideal zur Vermarktung der eigenen Firmenwebseite, Hinweise auf Aktionsangebote, Gewinnspiele Coupons und vieles mehr.



Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis



Der Johann Einkaufswagenlöser hat eine hohe Effizienz. Er hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Somit kann er im Vergleich zu anderen Werbemaßnahmen sehr schnell eine qualifizierte Reichweite aufbauen. Durch die Beliebtheit wird er bei Kunden wie bei Mitarbeitern gerne gesehen und schafft Motivation. Im Gegensatz zu vielen anderen Werbeartikeln bietet er eine attraktive Werbefläche.



Schnelle Markenbekannheit aufbauen



Mit dem Johann lässt sich vor Ort oder auch überregional schnell eine Markenbekanntheit aufbauen. Egal ob Handwerksunternehmen, Partei oder Industrieunternehmen. Der Einkaufswagenlöser Johann ist ein Sympathieträger. Durch die Langlebigkeit kann auch überregional eine Markenbekanntheit fürs Unternehmen oder für ein Produkt aufgebaut werden.



Nachhaltige Werbeartikel im Trend



Nachhaltige Werbeartikel werden immer stärker nachgefragt. Die sehr hohe Qualität des Materials - Edelstahl mit Gravur und Druck - macht den Artikel zu einem äusserst nachhaltigen Werbemittel.



Wer setzt den Johann Einkaufswagenlöser als Werbeartikel und Werbeträger ein?



- Industrieunternehmen

- Banken und Versicherungen

- Städte und kommunale Verwaltungen

- Parteien

- Handwerker

- Gewerbe

- Einzelhandel

- Gastronomie

- Apotheken

- Campingplatzbetreiber



Dieser haptische Werbeträger `Mein Johann` Einkaufswagenlöser liegt voll im Trend.



Moderne nachhaltige Werbeartikel.



Taku Trends mit Sitz in Köln bietet ein großes Sortiment an Streuartikel und Werbegeschenken.



Downloads zu dieser Pressemitteilung: