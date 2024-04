Nicolette Hehn ist neue Senior Vice President Marketing bei ECOMMERCE ONE

(press1) - Führungskraft verstärkt Unternehmensgruppe - mit Zielen wie hohe Reichweite



Krefeld, 17. April 2024 - Nicolette Hehn ist ab sofort Senior Vice President Marketing und Prokuristin bei ECOMMERCE ONE. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im B2C- und B2B-Marketing will Hehn das Wachstum der Unternehmensgruppe, die ein Ökosystem für den Online-Handel bietet, mit vorantreiben. Die Expertin war bis 2021 Senior Vice President Brand & Marketing bei WW International (vormals Weight Watchers). Danach war sie als Consultant selbständig. Weitere Stationen ihres bisherigen beruflichen Werdegangs sind MARS, Grohe, Scholz & Friends.



Nicolette Hehn bekleidete mehrere leitende Funktionen in den Bereichen Marketing und Kommunikation - sowohl mit nationaler als auch mit internationaler Ausrichtung. Ab sofort verantwortet sie das Marketing der ECOMMERCE ONE Gruppe und ist damit ein wichtiger Teil der Geschäftsleitung.



"Besonders interessant finde ich, dass sich unter ECOMMERCE ONE führende Software-Anbieter formieren, um Online-Händlern ganzheitliche Lösungen für die mannigfaltigen Herausforderungen, die der E-Commerce heute mit sich bringt, zu bieten. So können zum Beispiel Verkaufsprozesse schlanker und zentralisiert abgebildet werden. Unsere strategische Aufgabe im Marketing wird unter anderem sein, noch mehr Software- und Lösungsanbieter für das Ökosystem zu begeistern, und zudem die Aufmerksamkeit der Händler auf das Angebot zu lenken", sagt Nicolette Hehn.



Nicolette Hehn fördert digitale Innovation im Marketing, sei es in Bezug auf neue Kanäle, Technologien oder kreative Ansätze, um die Reichweite der ECOMMERCE ONE weiter zu steigern und sie von der Konkurrenz abzuheben.



Daliah Salzmann, Geschäftsführerin der ECOMMERCE ONE AcquiCo GmbH, erklärt: "Mit Nicolette haben wir eine wundervolle Persönlichkeit und herausragende, international erfahrene Führungskraft für unsere Gruppe gewinnen können. Sie unterstützt uns mit ihrem Team in der Entwicklung und Umsetzung von Marketing- und Kommunikationsstrategien zur weiteren Förderung des Geschäftswachstums und der Sichtbarkeit."



Nicolette Hehn war seit 2021 als Consultant selbständig und zuvor von 2008 bis 2021 in unterschiedlichen Positionen für WW International (früher Weight Watchers) tätig. Außerdem arbeitete sie für weltweit bekannte Brands unterschiedlicher Branchen und gestaltete dort unter anderem die Markenstrategie und -positionierung.



Die 2021 gegründete Unternehmensgruppe ECOMMERCE ONE schafft für Lösungsanbieter eine gemeinsame Plattform. Ziel ist es, ein Ökosystem im E-Commerce-Markt zu etablieren und damit Mehrwerte für den Online-Handel zu schaffen, Synergien und gemeinsam Wachstum zu generieren. Unter dem Dach der Holding-Gesellschaft E-COMMERCE ONE formieren sich führende Anbieter der Branche. Hinter ECOMMERCE ONE steht neben starken Unternehmern der Investor Oakley Capital. Dabei handelt es sich um ein Private Equity Mid-Market Fund, spezialisiert auf Investments in Industrien mit Potenzial für Wachstum, Konsolidierung und Optimierung.



