20 Jahre Tagesgeldzinsen - eine Analyse von mutual

Tagesgeldzinsen heute deutlich niedriger als vor 16 Jahren bei gleichem Leitzins.



Leipzig, 20.03.2024 - 2024 liegt der EZB-Leitzins, wie zuletzt 2008, über 4%. Die Neukundenzinsen auf das Tagesgeld 2024 variieren zwischen 3,30% und 4,20%. Die Spitzenwerte von über 5% in 2008 werden heute nicht erreicht! Setzt man nun noch die Inflation dagegen, so ist die reale Rendite mit aktuell ca. 1,33% nochmals niedriger als im Durchschnitt 2008 mit 2,24%.



Die ausführliche Analyse finden Sie hier: https://www.mutual.de/geldanlage/tagesgeld-analyse/



Die Redaktion von "mutual" untersucht und vergleicht alltägliche Finanzdienstleister und Banken nach verschiedenen Kriterien. Neben hilfreichen Analysen nimmt mutual auch zahlreiche Kreditanbieter unter die Lupe und prüft sie auf Konditionen und Seriosität. Im Sinne der Ganzheitlichkeit launchten Sie bereits den ersten Meta-Kreditvergleich, der die großen Kreditvergleiche nun miteinander vergleichbar macht.



Die Pharetis GmbH ist ein Internet-Dienstleister, der 2007 in Leipzig gegründet wurde. Zu den Hauptprojekten zählen Uniturm.de, mutual.de und Unideal.de. Neben den eigenen Informationsportalen unterstützt und berät das Unternehmen via constabo.com auch externe Partner im Bereich Online-Marketing.



Firmenkontakt



pharetis

Dirk Ehrlich

Karl-Heine-Str. 99

04229 Leipzig

03413084740

info@pharetis.de

https://www.pharetis.de



Pressekontakt



mutual

Max Hillebrand

Karl-Heine-Str. 99

04229 Leipzig

03413084740

kontakt@mutual.de

https://www.mutual.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: