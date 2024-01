ALPENA ENERGY SOLUTIONS erweitert Portfolio

(press1) - Alpena Energy Solutions GmbH erweitert Portfolio um hochinnovative Midea Wärmepumpen und Stromspeicher mit Energie-Managementsystem



Bad Reichenhall / Eschborn, 12.01.2024: ALPENA ENERGY SOLUTIONS GmbH tritt mit erweiterten Produktportfolio auf den Markt. Es umfasst nun auch MIDEA Europe Wärmepumpen und Stromspeicher. Dies richtet sich nicht nur an Kunden und Investoren, sondern auch an die Medien und die breite Öffentlichkeit, da das Unternehmen den Schritt in Richtung autarke Energie in Wärme und Strom fest vor Augen hat.



Breitere Produktpalette, größere Vision



In einem bemerkenswerten Verkaufs- und Lieferübereinkommen ist ALPENA ENERGY SOLUTIONS GmbH nun Großhändler für Produkte von Midea Europe, erkennbar durch hochinnovative Wärmepumpen und Stromspeicher Systeme. Dies ist nicht nur ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte, sondern auch ein entscheidender Faktor für den Ausbau der grünen Energiewende und Unterstützung für des Handwerks. Diese strategische Positionierung erfordert neue Ansätze und birgt bedeutende Chancen. "Die Einführung der neuen Midea Technologie zu einem unübertroffenen Preis/Leistungsverhältnis, bringt uns ein gutes Stück näher an unser Ziel einer energieautarken Zukunft", so ein Unternehmensvertreter.



Maßgeschneiderte Lösungen für ein nachhaltiges Morgen



Als Systemgroßhandel für Wärmepumpe und Photovoltaik-Stromspeicher hat die ALPENA ENERGY SOLUTIONS GmbH die Vision, progressive und kosteneffiziente Lösungen zu liefern. Hierbei fokussiert sich das Unternehmen nicht nur auf die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen, sondern treibt auch die Entwicklung nachhaltiger und umweltfreundlicher Energiesysteme in Deutschland voran. Das Unternehmen baut auf jahrelange Erfahrung und Forschung in der Branche und bietet seinen Kundinnen und Kunden ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen. Es umfasst Installation, Wartung und Kundendienst sowie KI Software zur Berechnung von Heizlast/Hydraulischer Abgleich nach B sowie Auslegung für Stromspeicher bis zum Mietkauf und Marketing für unsere Partner im Handwerk für Midea Wärmepumpen und Stromspeicher. Durch den Einsatz dieser Technologie können die Kosten für Heizung und Strom gesenkt und gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Die Erweiterung der Produktlinie ist das neueste Beispiel für kontinuierlichen Einsatz von ALPENA für innovative und nachhaltige Lösungen im Energiebereich. Es unterstreicht einmal mehr, dass für das Unternehmen der Weg in die Zukunft der Energieerzeugung untrennbar mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit verbunden ist.



Entwicklung und Forschung, Planung sowie Installation und Wartung von autarken Energiesystemen in Wärme und Strom, Systempartner für das Handwerk



Kontakt



ALPENA ENERGY SOLUTIONS GmbH

Alexander Kain

Ludwigstraße 31c

83435 Bad Reichenhall

+4985619039994

+4985619039743

info@alpenaenergy.de

http://www.alpenaenergy.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: