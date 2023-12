DTVP Deutsches Vergabeportal GmbH mit "Top Service (DIQP)" ausgezeichnet

(press1) - 28. November 2023 - Die DTVP Deutsches Vergabeportal GmbH aus Berlin bietet ihren Kunden einen ausgezeichneten Kundenservice



Die DTVP Deutsches Vergabeportal GmbH aus Berlin bietet ihren Kunden einen ausgezeichneten Kundenservice und hat dazu nun auch die Auszeichnung "Top Service (DIQP)" mit der Bewertung "sehr gut" erhalten.



Das Deutsche Institut für Qualitätsstandards und -prüfung (DIQP) ist ein unabhängiger, eingetragener Verein, der verschiedene und hohe Standards für Qualitäts- und Gütesiegel entwickelt. Den Bewertungsprozess der DTVP Deutsches Vergabeportal GmbH hat die SQC-QualityCert aus Berlin durchgeführt, die nach den Standards des DIQP verschiedene Unternehmen und Organisationen zertifiziert.



Die Auszeichnung "Top Service (DIQP)" erhalten Unternehmen, die sich einer anonymen und unabhängigen Bewertung durch ihre Kunden stellen. In dieser werden etwa Leistungen wie Erreichbarkeit, Kundenfreundlichkeit, Reaktionszeiten und der Umgang mit Kundenfeedback abgefragt und bewertet. Ebenfalls erfolgt eine Befragung des Managements zu diversen Leistungen im Bereich Kundenservice. Beide Teile fließen in die Gesamtbewertung mit ein und führen bei erfolgreichem Bestehen zur "Top Service"-Auszeichnung.



Ziel des Zertifizierungsprozesses ist es, Kunden bereits vor ihrem ersten Kontakt mit einem Unternehmen aufzuzeigen, ob der Service gut ist. Zudem gibt die anonyme Befragung Einblicke in die Kundenmeinungen und zeigt ggf. Stellen auf, die optimiert werden können.



Die DTVP Deutsches Vergabeportal GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Bundesanzeiger Verlag GmbH und der cosinex GmbH. Das Portal bietet umfassende E-Vergabe für Vergabestellen und unterstützt diese bei der elektronischen Durchführung von Vergabeverfahren. Unternehmen werden Funktionen geboten, sich an den über das Portal abgewickelten Vergabeverfahren vollelektronisch und kostenfrei zu beteiligen.



"Die Auszeichnung mit dem "Top Service"-Siegel freut uns sehr. Schließlich bestätigt die Befragung beider Kundengruppen der DTVP, der Vergabestellen und Bieter, dass wir mit unserem Service genau die benötigten Anforderungen erfüllen. Dabei wurden mehrere Tausend Nutzer zu der Befragung eingeladen. Wir danken unseren Kunden für die Teilnahme sowie das sehr positive Feedback und nehmen dies zum Anlass, der hohen Kundenerwartung auch weiterhin auf höchstem Niveau gerecht zu werden." so die beiden Geschäftsführer der DTVP, Dr. Antanina Kuljanin und Sascha Heinig.



Oliver Scharfenberg, Geschäftsführer der SQC-QualityCert gratuliert dem Unternehmen zur erfolgreichen Auszeichnung "Top Service (DIQP)": "Die Kunden der DTVP Deutsches Vergabeportal GmbH empfehlen das Unternehmen ganz klar weiter. Wir freuen uns für das gesamte Team und wünschen allen weiterhin viel Erfolg."



