Timly gibt Integration mit Lansweeper bekannt, um die Asset-Verwaltung zu optimieren

(press1) Zürich, 12.10.2023 - Timly, ein führender Anbieter einer Software zur Verwaltung physischer Assets, freut sich, die Einführung einer neuen Integration mit Lansweeper, einem renommierten Unternehmen für IT-Inventarisierung und Netzwerkverwaltung, bekannt zu geben. Diese aufregende Partnerschaft eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, ihr IT-Inventar nahtlos aus dem Lansweeper-System in Timly zu integrieren - einfach und automatisiert über die gemeinsame Schnittstelle.



Die Integration von Timly mit Lansweeper ermöglicht es Unternehmen, eine noch umfassendere Lösung für die Verwaltung ihres Inventars zu nutzen. Kunden der beiden Unternehmen können nun mühelos Informationen über ihre IT-Assets aus Lansweeper in Timly fließen lassen und dort zentralisiert verwalten. Durch die automatisierte Synchronisation der Daten zu den Assets sparen Unternehmen zukünftig viel Zeit und die Informationen bleiben in beiden Systemen auf dem aktuellen Stand.



Hauptfunktionen der Integration umfassen:



>> Zentrale Asset-Verwaltung: Einfacher Zugriff auf Informationen über IT-Assets und physische Ressourcen von einem zentralen Ort aus

>> Echtzeit-Inventarisierung: Aktuelle und genaue Daten über den Zustand und die Nutzung von Assets

>> Lizenzmanagement: Verbesserte Kontrolle über Softwarelizenzen und -nutzung

>> Schwachstellenidentifikation: Erkennung und Behebung von Schwachstellen in der IT-Infrastruktur und bei physischen Assets

>> Berichterstellung und Analysen: Detaillierte Berichterstellung und Analysen zur Optimierung der Asset-Nutzung



Philipp Baumann, CEO & Co-Founder der Timly Inventarverwaltung, kommentierte die Partnerschaft und sagte: "Die Integration mit Lansweeper wird unseren Kunden eine einzigartige Möglichkeit bieten, die Kontrolle über ihre physischen Assets zu behalten und gleichzeitig die Effizienz ihrer IT-Asset-Verwaltung zu steigern."



Dave Goossens, CEO von Lansweeper, kommentierte wie folgt: "Wir sind begeistert über die Zusammenarbeit mit Timly und die Vorteile, die Unternehmen durch diese Integration genießen werden."



Die Integration zwischen Timly und Lansweeper ist ab sofort verfügbar und kann von Kunden beider Unternehmen genutzt werden. Weitere Informationen zur Integration und deren Vorteilen finden Sie auf den Websites von Timly (www.timly.com) und Lansweeper (www.lansweeper.com).



Über Timly:



Timly ist ein führender Anbieter einer Software zur digitalen Inventarverwaltung. Unternehmen können mit Hilfe der Software die vollständige Kontrolle über ihre physischen Assets behalten. Hierbei liegt der Fokus darauf, durch einen einfachen QR-Code-Scan, den Zugriff auf Informationen und Aktionen zu Assets effizient zu ermöglichen.



Über Lansweeper:



Lansweeper ist ein angesehener Anbieter von IT-Inventarisierungs- und Netzwerkverwaltungssoftware, die Unternehmen dabei hilft, Informationen über ihre IT-Assets zu sammeln, zu verwalten und zu analysieren, durch das gesamte Netzwerk.



Das Schweizer Startup-Unternehmen Timly Software AG mit Sitz in Zürich wurde 2020 gegründet und ist im gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus vertreten. Es richtet sich mit seiner intuitiven, cloud-basierten Inventar-Software an Unternehmen jeder Größe und Branche. Von Maschinen und Werkzeug bis hin zu Fahrzeugen, IT-Geräten oder Büromöbeln ist jede Art von Inventar einfach und standortunabhängig zu verwalten. Die Gründer Philipp Baumann und Fitim Mehmeti haben es sich zur Mission gemacht, die Herausforderungen von Unternehmen technisch effizient zu meistern.



Video: https://www.youtube.com/watch?v=Bi-6VVrjguU



Kontakt



Timly Software AG

Jennifer Ritz

Andreasstr. 5

8050 Zürich

+41 44 500 35 20

jennifer.ritz@timly.com

https://timly.com/

Downloads zu dieser Pressemitteilung: