Deine Berufung Verwirklichen: Kostenfreier Onlinekongress mit hochqualifizierten Experten

(press1) - Heidelberg, 13.09.2023 - Sabine Göbel, Expertin für persönliche Weiterentwicklung, lädt alle Interessierten herzlich zum kostenfreien Onlinekongress "Deine Berufung Verwirklichen" ein.



Dieses einzigartige Event, das vom 09. September bis zum 18. September 2023 stattfindet, bietet eine Fülle von Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung und zur Verwirklichung der eigenen Berufung.



Der Kongress versammelt mehr als 25 hochqualifizierte Experten mit insgesamt über 500 Jahren Berufserfahrung. Die Teilnehmer haben die Gelegenheit, tagesaktuelle kostenlose Video-Interviews mit diesen Experten flexibel anzusehen. Im Silberpaket sind alle Videos rund um die Uhr (24/7) verfügbar, während das Goldpaket zusätzlich kompakte Zusammenfassungen der Erfahrungen der Experten zum Thema "Was würde ich tun, wenn ich nochmals bei Null anfangen müsste" bietet - ein wahrer Erfahrungsschatz für alle, die ihre Berufung aktiv umsetzen möchten.



Ein weiteres Highlight des Kongresses ist, dass alle Referenten großzügige Geschenke in Form von kostenlosen Angeboten oder hohen Rabattaktionen mitbringen. Dies stellt sicher, dass die Teilnehmer nicht nur wertvolles Wissen erhalten, sondern auch praktische Unterstützung auf ihrem Weg zur eigenen Berufung.



Der Online-Kongress richtet sich an jeden, der sich selbst besser kennenlernen oder mehr über seine Berufung erfahren möchte. Er bietet eine einzigartige Gelegenheit, geballtes Know-how in kurzer Zeit zu nutzen und sich effizient und unterhaltsam weiterzubilden. Die Teilnehmer können von der Expertise der Referenten profitieren und ihre persönliche Entwicklung vorantreiben.



Sabine Göbel, die Veranstalterin des Kongresses, betont: "Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Berufung zu finden und aktiv umzusetzen. Der Kongress bietet ein umfassendes Programm, das es den Teilnehmern ermöglicht, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und ihre Ziele zu erreichen."



Wenn Sie Interesse an der Teilnahme am Onlinekongress "Deine Berufung Verwirklichen" haben, können Sie sich jetzt anmelden unter: Anmeldung Berufungs-Kongress



Weitere Informationen zum Kongress und zur Veranstalterin Sabine Göbel finden Sie auf der offiziellen Website: sabinegoebel.com.



Sabine Göbel verfügt über eine umfangreiche Expertise in der individuellen Selbstentwicklung und hat bereits zahlreiche Menschen dabei unterstützt, ihre Berufung zu entdecken und effektiv umzusetzen. Ihr leidenschaftliches Engagement für die persönliche Entfaltung und ihre profunden Kenntnisse in diesem Bereich machen sie zu einer gefragten Expertin.



Kontakt



Berufungs-Kongress

Sabine Göbel

Ringstrasse 9

74918 Angelbachtal

01713270466

info@sabinegoebel.com

http://www.sabinegoebel.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: