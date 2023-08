Börse Kanada Mega Deal - Pure to Pure Beauty Inc. erlangt Mehrheitsbeteiligung an SunSeal

(press1) - 14. August 2023 - ure to Pure Beauty Inc. erobert den Sonnenschutzmarkt mit Mehrheitsbeteiligung von 51 % an weltweit patentierter Formel



Mega Deal an der kanadischen Börse - Pure to Pure Beauty Inc. ( CSE: PPB / FRA: 3QG0 WKN: A3CTLX ) hat 51 % von der Marke SunSeal™ von Corium Health ltd. erworben, eine eingetragene Marke mit einer weltweit patentierten Microskin-Formel für einen Sonnenschutzfaktor SPF50+. Die Produkte sind zugelassen in Australien, UK, EU und den USA.



Warum ist das ein Mega Deal?



In einem brillanten Schachzug hat Pure to Pure Beauty Inc. die Mehrheitsbeteiligung an der einzigartigen Sonnenschutzmarke SunSeal™ erworben. Durch den Deal stärkt Pure to Pure Beauty Inc. seine Marktposition in der boomenden 10 Milliarden Euro Sonnencreme Branche und bringt eine Weltneuheit auf den Markt. SunSeal™ bietet SPF50+ Sonnenschutz, der bis zu 3 Tage hält. Die Sonnencreme ist schweiß- und wasserresistent! Mit Abstand der beste Schutz auf dem ganzen Markt. Intensiv geprüft und 100 % anerkannt von allen Laboratorien der Eurofins Dermatest - ein international renommiertes Forschungsinstitut für experimentelle Dermatologie und weltweit angesehene Labor Gruppe.



"So etwas wie diese Technologie haben wir noch bei keinem anderen Sonnenschutzmittel gesehen"



Professor David Whiteman - Stellvertretender Direktor des QIMR (Queensland Institute of Medical Research) und Direktor der QSkin-Studie, der weltweit größten prospektiven Studie zu Hautkrebs.



Das allseits bekannte Erfolgsrezept: Die Roll-Up Strategie



Die von Pure to Pure Beauty Inc. angewandte Roll-Up Strategie, ist eine bewehrte sowie erfolgreiche Methode Shareholder-Value zu kreieren. Der geplante Ansatz neue Marken sowie kleinere Unternehmen aufzukaufen und in verschiedenen Märkten und Regionen einzuführen, hat mehrere Unternehmen zum Erfolg verholfen, wie zum Beispiel:



-Constellation Software Inc., ein kanadisches diversifiziertes Softwareunternehmen



-Alimentation Couche-Tard Inc., das kanadische Unternehmen gehört zu den weltweit größten Betreibern von 15.000 Lebensmittelläden auf verschiedenen Kontinenten.



Das Team



Pure to Pure Beauty Inc. ist nicht fremd in der Kunst des strategischen Wachstums. Geführt von den visionären Führungskräften Simon Cheng, Simon Tso und Steven Pearce, hat das Unternehmen bereits mehrere erfolgreiche Übernahmen hinter sich. Mit einer Plattform für ethische und nachhaltige Marken setzt Pure to Pure Beauty Inc. die Latte im Gesundheits- und Wellnessbereich immer höher. Mehr zum Team lesen Sie hier.



Folgende Deal-Struktur wird umgesetzt:



1. 51 % von SunSeal™ für 5.000.000 Stammaktien von Pure to Pure Beauty Inc. und 75.000 CAD (51.000 EUR)* Barmittel.



2. Eine Earn-out- und Performance Payment-Vereinbarung ist ebenfalls Teil des Deals:



2a. Im Rahmen des Earn-Outs sind weitere 75.000 CAD (51.000 EUR) in Barmittel fällig.



2b. Bei Erreichen der Umsatzerlöse von 2,5 Mio. CAD (1.7 Mio. EUR) und ein EBITDA von 350.000 CAD (238.000 EUR) bis zum 30. Juni 2025 wird eine zusätzliche Zahlung in Höhe von 700.000 CAD (508.000 EUR) in Form von Stammaktien von Pure to Pure Beauty Inc. fällig,



2c. Bei Erreichen der Umsatzerlöse von 6,25 Mio. CAD (4,23 Mio. EUR) und ein EBITDA von 700.000 CAD (476.000 EUR) bis zum 30. Juni 2025 wird eine zusätzliche Zahlung in Höhe von 1.000.000 CAD (679.000 EUR) in Form von Stammaktien von Pure to Pure Beauty Inc. fällig.



3. Darüber hinaus besteht die Option, weitere 29 % von SunSeal™ für 300.000 CAD (238.000 EUR) zu erwerben, optional zahlbar in Stammaktien. Die vergüteten Aktien werden mindestens 4 Monate und 1 Tag gehalten.



*Die Umrechnung erfolgt gerundet auf den tagesaktuellen Umrechnungskurs vom 09.08.2023



Simon Cheng, CEO Pure to Pure Beauty Inc., kommentierte das Ereignis:



"Wir erwarten, dass wir durch die Übernahme von 51 % von SunSeal™ eine starke Marktposition in der Sonnenschutzbranche einnehmen werden, da die SunSeal™-Produkte uns eine Reihe von Synergien mit unserem bestehenden Portfolio bieten", erklärte Simon Cheng, Chief Executive Officer von Pure to Pure Beauty Inc. "Diese Übernahme entspricht unserer Strategie, unser Portfolio an Gesundheits- und Wellnessprodukten zu erweitern.



Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Corium Health bei der weiteren Entwicklung der SunSeal™-Produkte."



Über den kompletten Deal lesen Sie hier.



Zahlen, Daten, Fakten:



Die Akquisition von SunSeal™, ermöglicht Pure to Pure Beauty eine starke Platzierung mit Alleinstellungsmerkmal in einen Markt von:



-Weltweit: 11,1 Mrd. USD (10,11 Mrd. EUR)



-EU + UK + AUS: 350 Mio. + 3,38 Mrd. + 400 Mio. = 4,13 Mrd. USD (3,76 Mrd. EUR)



-Jährliche Wachstumsrate heute bis 2027*: 4 %



*Quelle: Statista.de



SunSeal™ ist mehr als nur ein Produkt - es ist die Revolution im Sonnenschutz, die der Branche neue Horizonte eröffnet. Die Investition in SunSeal™ steht für Innovation, Qualität und das Streben nach Exzellenz.



Mehr erfahren? Eine komplette Unternehmensbeschreibung von Pure to Pure Beauty Inc. finden Sie hier.



Über das Unternehmen



Pure to Pure Beauty Inc., geführt von einem dynamischen und erfolgreichen Team, hat sich als eine treibende Kraft in der Gesundheit und Wellness Branche etabliert. Unter der Leitung von Simon Cheng (CEO), Simon Tso (CFO), und Steven Pearce (Börsen-Experte), hat das Unternehmen eine beeindruckende Erfolgsgeschichte in der Übernahme und Integration von Unternehmen, was zu einer signifikanten Steigerung des Shareholder-Values geführt hat. Pure to Pure Beauty Inc. verfolgt eine strategische Roll-Up-Strategie, bei der kleinere Unternehmen erworben werden, die das Unternehmen mit jedem Zukauf wachsen lassen. Eine zentrale Plattform für hochwertige, ethische und nachhaltige Marken wird geschaffen, was Pure to Pure Beauty Inc. zu einem bevorzugten Akteur in der Branche macht.



Disclaimer



Die bereitgestellten Informationen auf rto-news.de und anderen Plattformen der Lime Angels Media Pte. Ltd. dienen lediglich zur allgemeinen Information und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung zu bestimmten Handlungen. Die Inhalte sollen weder als Garantie für Kursentwicklungen interpretiert werden, noch können sie professionelle Anlageberatung ersetzen. Sie sind überwiegend werblicher oder journalistischer Natur. Jeder, der auf Basis dieser Informationen Handlungen oder Transaktionen durchführt, tut dies eigenverantwortlich. Wertpapiergeschäfte können riskant sein und zum Verlust des Kapitals führen. Lime Angels Media Pte. Ltd. und seine Autoren lehnen jede Haftung für finanzielle Verluste oder die Genauigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Artikel ab. Lesen Sie bitte ebenfalls unsere allgemeinen Nutzungsbedingungen.



Zusätzlicher Hinweis gemäß §34 WpHG: Es ist möglich, dass Partner, Schreiber oder Mitarbeiter von Lime Angels Media Pte. Ltd. Anteile der besprochenen Unternehmen besitzen, wodurch ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Es ist auch möglich, dass andere Medien die von uns thematisierten Werte zur gleichen Zeit diskutieren, was zu übereinstimmenden Informationen führen kann. Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass zwischen Pure to Pure Beauty Inc. und Lime Angels Media Pte. Ltd. ein Beratungs- oder anderweitiger Dienstleistungsvertrag besteht, welcher eine Vergütung für die Berichterstattung vorsieht, und dadurch ein weiterer Interessenskonflikt entsteht.



Kontakt



Pure to Pure Beauty Inc.

Simon Cheng

Pacific Blvd. Suite 650 1231

V6Z 0E2 Vancouver

+1 (604) 339-0339

info@p2pbeauty.com

https://www.p2pbrands.com/

