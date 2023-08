(press1) - 14. August 2023 - TerraMaster bringt die privaten Cloud-NAS F2-212, F4-212 und U4-212 auf den Markt



TerraMaster, eine professionelle Marke, die sich auf die Bereitstellung innovativer Speicherprodukte für Privathaushalte und Unternehmen konzentriert, hat vor Kurzem die neu gestalteten NAS-Serien F2-212, F4-212 und U4-212 herausgebracht, die TRAID, das BTRFS-Dateisystem, Snapshots und TFSS unterstützen sowie eine leistungsfähigere Datensicherung und ein besseres Home-Multimedia-Erlebnis bieten, das den Anforderungen von Privat- und Heimanwendern perfekt entspricht.



Hauptmerkmale des TerraMaster F2-212/F4-212/U4-212



Moderneres Außendesign



Die NAS-Serie 212 übernimmt brandneue Designelemente und Farbabstimmungen und verfügt über ein modischeres und moderneres Design, bessere Wärmeableitung, geringere Geräuschentwicklung sowie eine bequemere Installation und Verwendung.



Installieren Sie Festplatten innerhalb von 10 Sekunden



Das werkzeuglose Design des Festplattenfachs ermöglicht eine einfache Installation und Entfernung von Festplatten ohne die Notwendigkeit irgendwelcher Werkzeuge.



Das neue Push-Lock mit einzigartigem Design verriegelt überdies automatisch das Festplattenfach, wenn Sie die Festplatte einsetzen, und verhindert damit, dass die Festplatte herausfällt oder getrennt wird.



Unterstützt das Betriebssystem TOS 5 und TRAID



Mit einem leistungsstärkeren ARM V8.2 Cortex-A55 64-Bit Quad-Core-Prozessor mit 1,7 GHz ausgestattet, läuft die NAS-Serie 212 mit dem neuesten Betriebssystem TOS 5 und unterstützt das TerraMaster RAID(TRAID).



Snapshot- und TFSS-Schutz



Unterstützt die Snapshot- und TFSS-Technologie (TerraMaster File System Snapshot) auf der Grundlage von BTRFS-Dateisystemen, die vollständige Datenschutz- und Wiederherstellungslösungen im Falle von Datenverlusten zu bieten, ganz gleich, ob diese aufgrund von Bedienungsfehlern, Festplattenschäden und sogar Ransomware-Angriffen aufkommen.



Noch sicherer privater Cloud-Speicher



F2-212 unterstützt eine Rohkapazität von bis zu 44 TB, und F4-212 und U4-212 können bis zu 88 TB unterstützen, wodurch ein privater Cloud-Speicher mit großer Kapazität für Familien und kleine Teams bereitgestellt werden kann. Mit dem neuesten TOS 5-Betriebssystem ausgestattet, das eine große Anzahl von Anwendungen für die Datensicherung, Dateifreigabe und Synchronisierung umfasst, können Datensicherung und Remote-Zusammenarbeit im Berufsalltag problemlos angewendet werden.



Home Multimedia Center



Verfügt über eine leistungsstarke 4K-Video-Hardware-Decodierungsfunktion und ist mit dem uPnP/DLNA-Protokoll kompatibel. Mit der speziellen "Multimedia Server"-App von TerraMaster oder Multimedia-Servern von Drittanbietern (Emby, Plex) können Videos auf eine Vielzahl von Multimedia-Geräten, einschließlich Smartphones, Tablets, Roku, Apple TV, Google Chromecast, Amazon Fire TV und Smart TVs.



Der F2-212 ist ab sofort bei Amazon und TerraMaster-Partnern und Wiederverkäufern auf der ganzen Welt für eine unverbindliche Preisempfehlung von 169,99 $ erhältlich. Weitere Einzelheiten finden Sie unter



F2-212: https://www.terra-master.com/global/products/homesoho-nas/f2-212.html



F4-212: https://www.terra-master.com/global/products/homesoho-nas/f4-212.html



U4-212: https://www.terra-master.com/global/products/u4-212.html



TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf Speicherprodukte konzentriert, inklusive Netzwerkspeicher und Direct Attached Storage, die sich in mehr als 40 Ländern und Regionen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Seit nunmehr 10 Jahren entwickelt die Marke Speichertechnologie, die auf die Bedürfnisse von Kunden wie Privatanwendern, kleinen und mittelständischen sowie Großunternehmen zugeschnitten ist.



