SideCaps erreicht wichtigen Meilenstein und erweitert seinen Kundenstamm deutlich

(press1) - Das Fintech-Unternehmen SideCaps setzt seinen Wachstumskurs fort und erweitert seinen Kundenstamm um renommierte Nutzer wie Allianz Global Investors, Bernstein Autonomous und Redburn



Meldung:

Hamburg, 24. Juli 2023. SideCaps hat nun mehr als 70 deutsche Institutionen und mehr als 25 internationale Kunden live auf seiner Blockpool-Plattform, darunter renommierte Adressen wie Bernstein Autonomous, Allianz Global Investors und Redburn. Durch die Kombination von deutschen KVGs, Boutique-Investmentfirmen und semi-professionellen HNWI-Investoren mit den größten internationalen Investoren, bietet der SideCaps-Blockpool einen beispiellosen Zugang zu Liquidität im Nischensegment der deutschen börsennotierten Small Caps.



Phil Risley, Leiter des Handels und der Produktentwicklung bei Redburn, sagt: "Wir freuen uns über den Go-live auf dem Small-Cap-Blockpool von SideCaps. Dieser strategische Schritt passt perfekt zu unserem Engagement, unseren Kunden Zugang zu einzigartigen Anlagemöglichkeiten und außergewöhnlicher Liquidität zu verschaffen. SideCaps' ausgeprägter Fokus auf Small-Cap-Werte, die auf Xetra und der Börse Frankfurt gelistet sind, ist eine spannende Perspektive für uns."



Dazu Lutz Kalthoff, Head of European Cash Equity Trading bei Allianz Global Investors: "Blockhandelsplattformen haben sich für unsere Investments als sehr wertvoll erwiesen, um einzigartige Blockliquidität zu finden und den Market Impact zu reduzieren. Wir glauben an das Konzept solcher Blockhandelsinitiativen und haben uns oft von Anfang an engagiert. Sie alle haben ihre Zeit gebraucht, um sich zu entwickeln und erfolgreich zu werden. Aus diesem Grund hat sich AGI entschieden, SideCaps in diesem interessanten deutschen Small-Cap-Segment als Launch-Partner zu begleiten."



Toby Bayliss, Leiter des elektronischen Handels in Europa bei Bernstein Autonomous, merkt an: "Wir freuen uns, SideCaps auf seinem Weg begleiten zu können. Bernstein ist immer stolz darauf, als einer der Ersten mit neuen Handelsplätzen und Liquiditätsquellen zusammenzuarbeiten und einen unvoreingenommenen Blick auf die Liquiditätsqualität und optimale Interaktion zu haben. SideCaps' Kombination aus internationaler und inländischer Blockliquidität in deutschen Small Cap-Werten ist ein großartiges Beispiel dafür."



Der Zuwachs an Kunden von SideCaps unterstreicht die Nachfrage nach einem zentralisierten Blockpool mit off-bock/on-exchange Ausführung für den deutschen Small Cap-Handel. Mit einer soliden Kundenpipeline ist SideCaps sehr zuversichtlich, seinen Wachstumskurs fortzusetzen und den umfassendsten Zugang zu deutscher Small Cap-Liquidität im Markt anzubieten.



SideCaps betreibt als Hamburger FinTech ein Plattform-Geschäftsmodell, das Blocktransaktionen und Informationsbeschaffung im Segment der kleineren börsennotierten Unternehmen in Deutschland deutlich vereinfacht. Mit SideCaps Pool bündelt SideCaps die Liquidität einer Vielzahl von unterschiedlichen Marktteilnehmern aus dem Small Cap-Umfeld und schafft damit eine innovative Möglichkeit für Blocktrades. Die einzigartige vertikale Integration in Xetra und Börse Frankfurt sowie Eurex CCP bietet die Transparenz und Sicherheit des regulierten Marktes inklusive einer zentralen Gegenpartei. Als einziger Blockhandelsplatz, der sich ausschließlich auf deutsche Small Caps konzentriert, und als einziger Mid-Point-Blockpool, der in Frankfurt notierte Small Caps abdeckt, ermöglicht SideCaps Large-In-Scale Mid-Point-Transaktionen. Nutzer von SideCaps sind vor allem professionelle Investoren und Broker, aber auch semiprofessionelle Investoren, die mit größeren Volumina in Small Cap Unternehmen investieren.



Kontakt



SideCaps GmbH

Julius Krieg

Raboisen 38

20095 Hamburg

+49 40 239683220

julius.krieg@sidecaps.com

http://www.sidecaps.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: