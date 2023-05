Erfolgreiche Zertifizierung nach ISO 27001 der Syscovery Solve & Serve GmbH bestätigt

Die Syscovery Solve & Serve GmbH hat das ISO 27001 Zertifikat für das Informationssicherheitsmanagementsystem erhalten



Dies ist ein Beweis für die effektive Arbeit im Bereich des Informationssicherheitsmanagementsystems, kurz ISMS, und es bewertet die Übereinstimmung mit den besten Praktiken und Empfehlungen zur ISO 27001.



Informationssicherheit ist ein kritischer Aspekt in jeder Organisation, aber im Falle eines Softwareunternehmens ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Software selbst vor unbefugtem Zugriff oder unbefugter Nutzung geschützt ist. Der Prozess zur Erlangung der ISO 27001-Zertifizierung umfasst eine Reihe von Schritten, darunter das dokumentieren von Prozessen, die Durchführung von Risikobewertungen und Risikoanalysen, die Durchführung von Korrekturmaßnahmen und die Führung von Aufzeichnungen. Jedem Schritt in diesem Prozess folgt das interne Audit, welches vom internen Auditor durchgeführt wird, der sicherstellt, dass alle Verfahren eingehalten werden. Nach der Managementbewertung folgt als Krönung das abschließendes Audit durch einen externen Auditor, der über eine Zertifizierungsgesellschaft berufen ist.



Innerhalb von kurzer Zeit hat es die Syscovery Solve & Serve GmbH erreicht, ein zertifizierungsreifes ISMS aufzubauen, welches erfolgreich zertifiziert wurde. Dies ist auch der Wahl der Tools geschuldet. Es wurde die suhling tooling app (https://suhlingtooling.com), eine App für integrierte Managementsysteme genutzt, um die verpflichtende Dokumentation, sowie Nachweise vorhalten zu können. Die Beratung wird mit dieser Lösung auf ein Minimum reduziert, da die suhling tooling app mit Vorgaben ausgeliefert wird, die das Umsetzen der ISO 27001 einfach macht. Da die suhling tooling app als integriertes Managementsystem angeboten wird, sind weitere Standards vorhanden, die Unternehmen nutzen können, wie beispielsweise ein Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001), ein Umweltmanagementsystem (ISO 14001), Datenschutzmanagementsystem (ISO 27701), oder ein Lieferantenmanagementsystem nach der ISO 28000 (Lieferantensorgfaltspflichtengesetz).



Neben der Dokumentation der Prozesse und deren Nachweise, wurden die Mitarbeiter zu den ISMS-Prozessen auditiert, um die Wirksamkeit des Managementsystems festzustellen. Das Audit wurde erfolgreich und sogar mit positiven Aspekten abgeschlossen. Die Zertifizierung nach ISO 27001 belegt ein wirksames Managementsystem und damit ein sehr hohes Sicherheitsniveau, welches beispielsweise bei kritischen Infrastrukturen (kurz KRITIS) abverlangt wird.



Die Syscovery Solve & Serve GmbH ist seit mehr als 20 Jahren ein verlässlicher Partner im Bereich Enterprise Service Management und Enterprise Cloud. Weitere Informationen unter https://www.syscovery.com



suhling tooling ist Ihr intelligent integriertes Managementsystem. Mit dieser Lösung bauen Sie Ihr Managementsystem effizient (wirtschaftlich) und effektiv (wirksam) auf.



Schneller zur erfolgreichen Zertifizierung mit suhling tooling, um wettbewerbsfähig zu bleiben.



Sparen Sie bei der Beratung und investieren Sie in Ihre Prozesse und die Zertifizierung.



