cbs erweitert Portfolio im Human Experience Management und akquiriert Beratungshaus projekt0708

Heidelberg, 11. Mai 2023 - cbs Corporate Business Solutions erweitert und verstärkt sein Portfolio im Bereich Human Experience Management (HXM) und akquiriert das Beratungshaus projekt0708 GmbH. Das erfolgreiche Unternehmen (gegründet 2008, rund 60 Mitarbeitende) mit Sitz in München gilt als Spezialist für HXM-Lösungen mit Schwerpunkt auf die Cloudlösungen SAP SuccessFactors und SAP Concur sowie die klassische On-Premise basierte SAP HCM oder H4S4 Lösung. Das IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen transformiert, digitalisiert und integriert Personalprozesse mit zukunftsweisenden HR/IT-Strategien - auch über Systemgrenzen hinweg.



Die Münchner machen die personalwirtschaftlichen Prozesse der Kunden mit modernsten Arbeitsweisen und Technologien fit für die Zukunft, so dass HR zum Gestalter der Transformation im Unternehmen werden kann. Mit der Akquisition baut cbs seine Fähigkeiten in diesem Bereich nachhaltig aus und wird zum HXM-Komplettanbieter. Human Experience Management (HXM) steht für die Weiterentwicklung der bisherigen HCM-Lösung. Die Employee Experience als wesentlicher Bestandteil einer modernen Personalarbeit rückt damit mehr und mehr in den Mittelpunkt.



Ziel ist es, sich zu einem der Top-SAP-Partner fur HXM im DACH-Raum zu entwickeln. cbs möchte die HR-Themen und Lösungen im SAP-Umfeld weiter ausbauen - und das mit fachlich-inhaltlichem sowie technischem Tiefgang. Ab sofort kann das Heidelberger Beratungshaus seinen Kunden ein 360 Grad-Digitalisierungsangebot im HR- und Travel-Umfeld anbieten und Industriefirmen mit durchgängig vernetzten Lösungen unterstützen. cbs wird damit zum Full-Service-Anbieter in diesem Bereich.



"Mit der Akquisition von projekt0708 schreiben wir unsere Erfolgsgeschichte weiter und treiben unseren Wachstumskurs weiter voran. Gemeinsam werden wir Weltmarktführern dabei helfen, wichtige strategische Entwicklungsschritte zu gehen. Mit NEXT ONE schaffen wir die nächste Generation der Unternehmenslösungen - und das gilt auch für den Bereich Human Resources. Mit projekt0708 haben wir die große Chance, die Fülle an HR-Themen unserer Kunden noch besser und umfassender abzudecken", sagt CEO Rainer Wittwen.



"Das ist ein großer Sprung für das Thema HXM innerhalb von cbs - es wird dem bestehenden HXM-Team einen weiteren Push geben, auch durch den beträchtlichen Kompetenzzuwachs insbesondere im Bereich SAP SuccessFactors. Mit dem Zusammenschluss kombinieren wir komplementäre Fähigkeiten beider Unternehmen - das wird unseren Kunden zugutekommen", unterstreicht Jürgen Remmert, Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für den Bereich HXM bei cbs. "Wir werden das p78 Service- und App-Portfolio konsequent in alle internationalen cbs-Zielmarkte ausrollen und das App-Losungsgeschaft weiter ausbauen", so Remmert weiter.



Das Unternehmen projekt0708 bleibt als eigenständige Tochtergesellschaft erhalten. Das bewährte Management wird die Erfolgsgeschichte langfristig weiter vorantreiben. "Wir bleiben projekt0708. Zugleich sind wir nun Teil eines erfolgreich geführten, globalen Beratungsunternehmens mit einer überzeugenden Strategie, einer nachhaltig starken Wachstumsambition und einer Kultur, die zu uns passt. Dadurch schaffen wir neue Entwicklungsmöglichkeiten und Karriere-Perspektiven und bieten eine langfristige Stabilität und Sicherheit. In Zukunft haben wir die Chance, von der guten Marktposition von cbs zu profitieren", ergänzt Matthias Grün, CEO bei projekt0708.



Das "Race for Talents" ist nach wie vor in vollem Gange. Unternehmen sind gezwungen, sich bei potenziellen Mitarbeitenden zu bewerben und nicht andersherum. Viele Global Player professionalisieren deshalb ihre Prozesse und Systeme im Bereich Human Resources. Dabei steht nicht die eigentliche Mitarbeiterverwaltung im Vordergrund, sondern differenzierende Elemente im Recruiting, im Onboarding, in der Weiterentwicklung der Belegschaft durch Learning-Management-Software sowie im Bereich Feedback und Performance.



Um in diesen Bereichen schnell Wirkung zu erzielen, geht der Trend in Richtung Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS). Das Paradestück an SaaS-Lösungen ist SAP SuccessFactors, sie ist führend in Europa. projekt0708 ist nicht nur SAP Gold Partner und Microsoft Partner, sondern auch seit Jahren ein ausgewiesener Spezialist für SAP SuccessFactors, SAP Concur, SAP HCM und H4S4 sowie für die Orchestrierung und Integration der Lösungen in einem hybriden Systemumfeld.



Zudem verfügt projekt0708 über eine umfassende Expertise in der Optimierung der Benutzererfahrung von Geschäftsanwendungen auf Basis neuester SAP-UI-Technologien, wie etwa SAP Fiori/SAPUI5. Das Potenzial im Bereich HR und Digitalisierung ist enorm. Die Marktforschungsfirma Gartner geht davon aus, dass der europäische Markt für HXM-Lösungen von 5,3 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf rund 7,4 Milliarden Euro im Jahr 2026 anwachsen wird.



Die Zugehörigkeit zur Materna-Gruppe, die weltweit mehr als 3.700 Mitarbeitende an über 35 Standorten beschäftigt, eröffnet den Unternehmen weitere Synergiepotentiale. Durch die Akquisition realisiert die Materna-Gruppe die Vision eines ganzheitlichen Portfolios zum Thema Employee Experience und Human Ressources. Besonders im Zusammenspiel mit der Materna TMT ergeben sich Potenziale zur Veredlung von HR-Prozessen durch innovative Software und Services. Auch die Materna-Tochtergesellschaft agineo bietet als EMEA-Elite Partner des Enterprise Service Management Plattformherstellers ServiceNow vielfältige Kooperationsansätze.



Über projekt0708:



Als innovatives IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen transformiert, digitalisiert und automatisiert projekt0708 seit 2008 Personalprozesse mit zukunftsweisenden HR/IT-Strategien. Wir machen die personalwirtschaftlichen Prozesse der Kunden mit modernsten Arbeitsweisen und Technologien fit für die Zukunft.



Neben der HR-Konzept- und Prozessberatung zählen auch SAP-SuccessFactors-Beratungsleistungen zum Angebot. Darüber hinaus umfasst die Expertise alle erforderlichen Technologien, Methoden und Programmiersprachen für maßgeschneiderte Implementierungen und kundenspezifische Zusatzentwicklungen. Technologisch gesehen bietet p78 seinen Kunden von der HR-Digitalisierung bis zum Geschäftsreisemanagement alle SAP HR-Lösungen sowie deren Orchestrierung und Integration aus einer Hand und hat daher tiefgreifendes technisches Know-how in puncto Design und Implementierung komplexer SAP HXM Lösungen & Architekturen.



cbs ist der Berater der Weltmarktführer. Wir arbeiten für die beeindruckendsten Unternehmen der Welt: Hochinnovative Industriekunden, mit denen wir viel gemeinsam haben. Wir teilen den Antrieb, die Werte und die Kultur. Als Entwicklungsplattform für hochqualifizierte Berater wollen wir in unserem Markt der beste und innovativste Partner unserer Kunden sein.



Mit der Erfahrung aus mehr als 3.000 internationalen Projekten und mehr als 25 Jahren Marktpräsenz sind wir der Hidden Champion für digitale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen. 70 Prozent der Weltmarktführer aus der DACH-Region vertrauen uns. Mit NEXT ONE schaffen wir die nächste Generation der Unternehmenslösungen für die Champions der Fertigungsindustrie.



cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 1.200 Mitarbeiter am Stammsitz in Heidelberg, an weiteren deutschen Standorten (unter anderem Hamburg, Berlin, Dortmund, Rhein-Main, Stuttgart, Freiburg, München) und internationalen Niederlassungen (darunter Schweiz, Österreich, Spanien, Finnland, USA, Singapur, Malaysia). Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Zentren sowie einem starken Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Kundenprojekte rund um den Globus.



