PSD Bank Hannover: Robuste Entwicklung im Jubiläumsjahr

(press1) - 31. März 2023 - Die PSD Bank Hannover eG zeigte trotz des herausfordernden Umfelds mit Rekordinflation und steigenden Zinsen im zurückliegenden Geschäftsjahr 2022, in dem sie ihr 150-jähriges Jubiläum beging, eine robuste Geschäftsentwicklung. Der Jahresüberschuss des genossenschaftlichen Instituts beläuft sich auf 1,8 Millionen Euro (2021: 1,5 Mio. Euro), die Bilanzsumme stieg leicht auf 1,245 Mrd. Euro, ein Plus von 0,2 Prozentpunkten.



"Nachdem die Coronapandemie überstanden war, müssen sich unsere Kundinnen und Kunden nun mit den Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auseinandersetzen, nämlich Rekordinflation und ein komplett verändertes Zinsumfeld", berichtet Torsten Krieger, Vorstandssprecher der PSD Bank Hannover.



Kreditgeschäft weiter mit Wachstum



Nichtsdestotrotz konnte die PSD Bank mehr als eintausend Familien ihren Traum vom Eigenheim realisieren und über 450 Verbraucherwünsche mit passenden Finanzierungen ermöglichen. Insgesamt stieg das Kreditgeschäft mit privaten Kunden auf 970,9 Mio. Euro (2021: 956,4 Mio.). Die Einlagen von Kunden betrugen im abgelaufenen Jahr 723 Mio. Euro (2021: 818,0 Mio.). "Mehr als 4.100 Gespräche haben die Beraterinnen und Berater unserer Bank rund um die Themen Geld, Vorsorge und Absicherung geführt", ergänzt Krieger.



Diese persönlichen Gespräche seien trotz aller digitalen Lösungen und Onlineberatung weiterhin ein wichtiger Baustein für den Erfolg der Bank. Zum guten Ergebnis der Bank hat auch die Immobilien-Tochter PSD Wohnen Verwaltungs-GmbH beigetragen. "Dieses Standbein unserer Bank soll weiter ausgebaut werden, insbesondere der Zweig Hausverwaltung", blickt Krieger voraus.



103.000 Euro für soziale Projekte in der Region



Auch der genossenschaftliche Auftrag der Mitgliederförderung gehört zum Selbstverständnis der PSD Bank Hannover. Gemeinsam mit dem Gewinnsparverein konnte die Bank 28 regionale Projekte mit über 103.000 Euro unterstützen. "Diesen Auftrag, Nutzen in der Region und für unsere Mitglieder zu stiften, haben wir auch in 2022 wieder gerne erfüllt", konstatiert der Vorstandssprecher. Umso wichtiger sei es der Bank, das Thema Mitgliedschaft in Zukunft zu forcieren. "Dass unsere Kundinnen und Kunden gleichzeitig auch Mitglied und damit Eigentümer ihrer Bank sein können, ist ein Alleinstellungsmerkmal unserer Bankengruppe", betont Vorstandsmitglied Holger Hammer.



Mehr Nachhaltigkeit, weniger CO2



Beim Thema Nachhaltigkeit hat die PSD Bank Hannover im Jahr 2022 einen großen Schritt nach vorne gemacht. Durch den neuen, modernen Hauptsitz der Bank in der Tannenbergallee in Hannover konnte die Bank ihren CO2-Fußabdruck deutlich verbessern. "Der Umzug war für alle Mitarbeitenden ein Kraftakt, aber bereits nach nur kurzer Zeit sind alle an unserem neuen Standort angekommen und freuen sich über die modernen Räumlichkeiten", erklärt Vorstandsmitglied Bernd Brennecke.



Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit 150 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 50.000 Kunden, 30.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2022).



Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.



