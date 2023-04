mutual.de: ganzheitlicher Finanzinformationsdienst

(press1) - Weil mehr Köpfe mehr Wissen.



Die Leipziger Pharetis GmbH hat jetzt das neue kostenlose Finanzportal www.mutual.de gelauncht. Neben dem Hauptprojekt Uniturm.de hat das Unternehmen bereits mehr als zehn Informationsportale an den Start gebracht hat.



Die Redaktion von mutual.de untersucht und vergleicht Finanzdienstleister und Banken nach verschiedenen Kriterien. Neben hilfreichen Analysen nimmt mutual.de zahlreiche Kreditanbieter unter die Lupe und prüft sie auf Konditionen und Seriosität. Zudem gibt es hier auch den ersten Meta-Kreditvergleich, der die großen Anbieter von Kreditvergleichen gegenüberstellt.



Um komplexe Finanzthemen möglichst umfassend zu betrachten, arbeitet das Team nach dem namensgebenden Mutual-Prinzip. Nach der ersten Recherche werden sämtliche Themen analysiert und mit der gesamten Redaktion diskutiert. In den Gesprächsrunden nehmen die Teilnehmer konträre Positionen ein, um Vor- und Nachteile einfließen zu lassen. Dies führt zu möglichst objektiven und ausgewogenen Ergebnissen.



Dirk Ehrlich, Gründer und Geschäftsführer von Pharetis, ist stolz auf das neueste Projekt seines Unternehmens: "Gerade wenn es um Anlagen, Zinsen oder Kredite geht, stecken die Details im Kleingedruckten. Oft ist es für einen Einzelnen gar nicht möglich, die Vielzahl an Informationen zu filtern oder gar unseriöse Anbieter zu erkennen. Mit unserem Team aus Finanzexperten und unserem Mehr-Augen-Prinzip bieten wir eine neutrale Hilfestellung. Deshalb ist www.mutual.de optimal für alle, die zu Finanzthemen nicht x Artikel mit x Einzelbewertungen lesen wollen. Wir stecken viel Arbeit in einen Artikel, damit unsere User Zeit und Geld sparen."



Über Pharetis



Die Pharetis GmbH ist ein Internet-Dienstleister, der 2007 in Leipzig gegründet wurde. Nach den Hauptprojekten Uniturm.de und Unideal.de, sowie einem Girokontovergleich entstanden nach 2009 über 10 weitere Finanz- und Alltagsportale. Des Weiteren unterstützt und berät das Unternehmen via constabo.com seit 2017 auch externe Partner im Bereich Online-Marketing.



Jedes unserer Internetprojekte stellt einen Leuchtturm im Internet dar. Unsere Ratgeber-Seiten sollen bei allgemeinen Entscheidungsprozessen helfen.



